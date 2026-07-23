“El ruido que se volvió una pesadilla”

Hombre de 61 años es detenido en Kioto acusado de causar daños a vecinos con música a alto volumen



📍Tōkyō | 23 de julio

En una tranquila zona residencial de la ciudad de Kioto, un problema vecinal que se prolongó durante años terminó con una detención policial.

Un hombre de 61 años fue arrestado bajo sospecha de lesiones (傷害・shōgai) después de que varios vecinos denunciaran que la emisión constante de ruido a gran volumen, como radios encendidas día y noche y sesiones de guitarra dentro de su vivienda, habría provocado problemas de salud mental y trastornos del sueño.

El caso ocurrió en el distrito de Nishikyō (西京区), en Kioto. Según la investigación policial, el sospechoso habría generado ruidos intensos durante largos periodos, afectando la vida diaria de varios residentes cercanos.

🎸 Radios, guitarras y ruido constante: vecinos denuncian años de sufrimiento

La policía identificó al detenido como Kazunori Yokoi (61 años), residente en Nishikyō-ku, Kioto.

De acuerdo con las autoridades, el hombre habría reproducido radio a un volumen muy elevado y tocado guitarra dentro de su vivienda, incluso durante horarios considerados molestos para el descanso de los vecinos.

La investigación señala que cuatro residentes, hombres y mujeres de entre 49 y 80 años, sufrieron consecuencias médicas relacionadas con el estrés provocado por la situación.

Entre los daños denunciados se encuentran:

Depresión (うつ病・utsubyō)

Insomnio (不眠症・fuminshō)

Trastornos del sueño

Estado depresivo

Zumbidos en los oídos (耳鳴り・miminari)

😔 Cuatro vecinos afectados: años de desgaste psicológico

Según la información policial, las víctimas habrían sufrido las siguientes afectaciones:

Edad Síntomas denunciados Periodo aproximado Hombre de 80 años Episodio depresivo e insomnio Desde alrededor de 2019 hasta julio de 2026 Mujer de 76 años Trastorno del sueño Desde alrededor de 2019 hasta julio de 2026 Mujer de 67 años Estado depresivo e insomnio Desde alrededor de 2019 hasta julio de 2026 Mujer de 49 años Zumbidos en los oídos Desde abril de 2025 hasta julio de 2026

Los investigadores consideran que la exposición prolongada al ruido pudo haber provocado un fuerte impacto psicológico en los residentes.

📢 Las denuncias comenzaron hace casi una década

El problema no era reciente.

Según la policía, desde aproximadamente 2017, los vecinos comenzaron a llamar repetidamente a las autoridades para informar sobre el ruido.

En varias ocasiones, la policía habría acudido al domicilio y realizado advertencias e indicaciones, logrando que el volumen bajara temporalmente.

Sin embargo, según la investigación, el ruido volvía a aparecer poco después.

El conflicto vecinal terminó evolucionando desde una simple disputa por convivencia hasta una investigación penal.

⚖️ Marco legal: ¿puede el ruido convertirse en un delito en Japón?

En Japón, los problemas de ruido normalmente se tratan primero como un conflicto de convivencia.

Sin embargo, cuando una conducta repetida provoca daños comprobables en la salud de otras personas, puede llegar a considerarse un delito.

En este caso, la policía investiga una posible aplicación del delito de lesiones (傷害罪 , shōgai-zai):

No se limita únicamente a causar heridas físicas.

La legislación japonesa también puede reconocer como “lesión” ciertos daños a la salud mental o física cuando existe una relación entre la conducta del acusado y el perjuicio sufrido por la víctima.

Las autoridades analizarán:

La duración del ruido.

La intensidad y frecuencia.

Los informes médicos de los afectados.

La relación entre el ruido y los problemas de salud.

La intención o conocimiento del acusado.

🚔 El acusado niega la intención criminal

Durante el interrogatorio policial, Yokoi habría reconocido que utilizaba radios y tocaba guitarra.

Sin embargo, negó haber tenido intención de causar daños a otras personas.

Según la policía, el sospechoso declaró que la acusación sobre la intención de provocar lesiones era “incorrecta” (間違っています・machigatte imasu).

Además, durante el registro de la vivienda, las autoridades encontraron más de 40 guitarras, que fueron incautadas como parte de la investigación.

🏠 Un problema frecuente en Japón: el delicado equilibrio entre vivir y convivir

En Japón, donde muchas personas viven en apartamentos o casas cercanas unas de otras, los conflictos por ruido son una de las principales causas de disputas entre vecinos.

La diferencia entre una molestia cotidiana y un delito depende de factores como:

La intensidad del sonido.

Los horarios.

La repetición durante largos periodos.

El daño causado a otras personas.

Este caso de Kioto vuelve a poner sobre la mesa una pregunta importante:

¿Cuándo un simple ruido deja de ser una molestia y se convierte en una amenaza para la salud de alguien?

📚 Términos clave

Japonés Rōmaji Español 騒音 sōon Ruido excesivo 騒音トラブル sōon toraburu Problema/conflicto por ruido 傷害罪 shōgai-zai Delito de lesiones 傷害容疑 shōgai yōgi Sospecha de lesiones 逮捕 taiho Arresto / detención 被害者 higaisha Víctima afectada 近隣住民 kinrin jūmin Residentes vecinos 不眠症 fuminshō Insomnio うつ病 utsubyō Depresión 耳鳴り miminari Zumbido de oídos 警告 keikoku Advertencia oficial 押収 ōshū Incautación



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