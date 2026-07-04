[perū] Keiko Fujimori comienza a gobernar desde la transición

Comienza la cuenta regresiva para el cambio de mando en Perú

📍Lima | 3 de julio (Tōkyō | 4 de julio)

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, no perdió tiempo. Apenas unas horas después de ser proclamada oficialmente como ganadora de las elecciones presidenciales, anunció el inicio de la transición de gobierno. Su primer paso fue designar al economista Marco Vinelli, quien durante la campaña encabezó la elaboración del plan de gobierno, como responsable de coordinar esta nueva etapa.

Durante un mensaje ofrecido en la sede de Fuerza Popular, Fujimori explicó que el objetivo es empezar a trabajar desde ahora para responder a los principales problemas del país. Al mismo tiempo, informó la creación de la Oficina de la Presidencia, que será dirigida por el segundo vicepresidente electo, Miguel Torres, junto con Vinelli. “Queremos ordenar el equipo de transición para saber desde el primer día dónde actuar, cómo responder con rapidez y qué decisiones tomar”, afirmó.

La futura mandataria señaló que, antes de poner en marcha sus propuestas, es indispensable conocer con exactitud el estado en que recibirá el país. Por eso, anunció que realizará un diagnóstico técnico, ministerio por ministerio, para evaluar los recursos disponibles, los proyectos en marcha y los desafíos más urgentes que enfrentará su administración.

Fujimori también dejó claro que su gobierno no buscará empezar de cero. “El Perú no comienza cada cinco años”, sostuvo. Según explicó, su equipo identificará los programas y proyectos que han dado buenos resultados para darles continuidad, mientras corregirá aquello que no haya funcionado. “Construiremos sobre lo bueno y mejoraremos lo que sea necesario”, remarcó.

Otro de los ejes de su mensaje fue la necesidad de recuperar el orden. La presidenta electa señaló que el país requiere instituciones más sólidas, un Estado que planifique mejor, prevenga los problemas y actúe con rapidez cuando la población lo necesite.

En esa misma línea, anunció que impulsará un gobierno abierto, digital y cercano, con el propósito de que los ciudadanos conozcan cómo se toman las decisiones, se reduzcan los trámites burocráticos y los servicios públicos lleguen de manera más eficiente a todas las regiones del país.

“Nos ponemos al servicio de los peruanos desde el primer día, con humildad y un profundo sentido de responsabilidad”, expresó Fujimori. Añadió que espera iniciar una etapa marcada por los resultados, la recuperación de la confianza en las instituciones y un Estado enfocado en atender las necesidades de las personas.

La proclamación oficial se produjo luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmara los resultados de la segunda vuelta presidencial. Fujimori fue declarada vencedora tras imponerse al candidato de izquierda Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

El organismo electoral validó el resultado definitivo después de rechazar los recursos presentados por Sánchez, quien denunció un supuesto fraude electoral y solicitó la anulación de los votos emitidos por los peruanos en el extranjero. Ninguno de esos pedidos prosperó.

Con la proclamación del JNE, el proceso electoral quedó oficialmente concluido. Los resultados finales otorgaron a Keiko Fujimori el 50,135 % de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 sufragios, mientras que Roberto Sánchez obtuvo el 49,865 %, con 9.173.755 votos. Así, Perú inicia una nueva etapa política, mientras el equipo de la presidenta electa comienza a preparar el camino hacia el inicio de su mandato para el período 2026-2031.

Marco legal peruano relacionado

• Constitución Política del Perú

Artículo 110: Establece que el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación.

Artículo 111: Señala que el presidente es elegido por sufragio directo para un período de cinco años.

Artículo 118: Define las principales atribuciones y deberes del presidente de la República.

• Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859)

Regula el desarrollo de las elecciones presidenciales, el cómputo oficial de votos y la proclamación de los resultados.

• Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (Ley N.º 26486)

Establece las funciones del JNE, entre ellas administrar justicia electoral y proclamar oficialmente a las autoridades elegidas.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N.º 29158)

Define la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, así como la coordinación entre la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios durante el inicio de un nuevo gobierno.

Términos clave

日本語 Rōmaji Español sencillo 政権移行 seiken ikō Transición de gobierno 次期大統領 jiki daitōryō Presidenta electa / próximo presidente 政府 seifu Gobierno 大統領府 daitōryō-fu Oficina de la Presidencia 選挙結果 senkyo kekka Resultados electorales 決選投票 kessen tōhyō Segunda vuelta electoral 得票率 tokuhyōritsu Porcentaje de votos 有効票 yūkōhyō Votos válidos 不正選挙疑惑 fusei senkyo giwaku Presunta denuncia de fraude electoral 選挙管理機関 senkyo kanri kikan Organismo electoral 国家選挙審議会 kokka senkyo shingikai Jurado Nacional de Elecciones / JNE 省庁別診断 shōchō-betsu shindan Diagnóstico por ministerio 行政改革 gyōsei kaikaku Reforma administrativa デジタル政府 dejitaru seifu Gobierno digital 制度への信頼回復 seido e no shinrai kaifuku Recuperación de la confianza en las instituciones

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