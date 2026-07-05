[manatsubi] El verano gana terreno en el sur

Okinawa y el sur de Kyushu viven un domingo de pleno verano mientras el frente lluvioso permanece sobre el oeste de Japón

📍Tōkyō | 5 de julio

Este domingo, el frente de lluvias de la temporada (梅雨前線, baiu zensen) se extendió desde el norte de Kyushu hasta los alrededores de Shikoku, marcando una clara diferencia entre las condiciones meteorológicas del país.

Al sur del frente, una masa de aire cálido de verano favoreció un ambiente muy caluroso desde Okinawa hasta el sur de Kyushu, donde numerosas localidades registraron temperaturas propias del verano.

Según los datos disponibles hasta las 15:00 horas, la ciudad de Aburatsu (prefectura de Miyazaki) alcanzó 33,6 °C, convirtiéndose en uno de los puntos más calurosos del país. En Naha (Okinawa) la temperatura llegó a 32,1 °C, mientras que en Takasu (Hokkaidō) se registraron 32,4 °C, una cifra elevada incluso para el norte de Japón.

En contraste, Tokio tuvo una temperatura máxima de 26,9 °C, gracias a la influencia de las nubes asociadas al frente lluvioso, que ayudaron a contener el ascenso del termómetro.

Las autoridades recomiendan extremar las medidas para prevenir el golpe de calor (熱中症, necchūshō), especialmente en las regiones donde predominan el sol y la alta humedad. Se aconseja mantenerse bien hidratado, utilizar sombrero o sombrilla al salir y evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

📌 Puntos destacados

🌡️ Aburatsu (Miyazaki): 33,6 °C

🌴 Naha (Okinawa): 32,1 °C

🌾 Takasu (Hokkaidō): 32,4 °C

🗼 Tokio: 26,9 °C

🌧️ El frente de lluvias permanece entre el norte de Kyushu y Shikoku.

☀️ El sur del frente continúa bajo una masa de aire cálido típica del verano.

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