[gaikō] Japón felicita a Keiko Fujimori

Japón felicita a Keiko Fujimori tras su victoria presidencial y reafirma su compromiso con fortalecer la relación bilateral

📍Tokyo | 5 de Julio

El Gobierno de Japón expresó oficialmente sus felicitaciones a Keiko Fujimori luego de que las autoridades electorales peruanas confirmaran su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y la presidenta electa proclamara su victoria.

La Oficina del Primer Ministro informó que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, envió el 5 de julio un mensaje de felicitación dirigido a la futura mandataria peruana.

En su comunicación, Takaichi destacó su satisfacción por el resultado electoral y manifestó su deseo de trabajar junto con la nueva presidenta para seguir fortaleciendo la amistad y la cooperación entre Japón y el Perú.

La jefa del Gobierno japonés señaló que espera impulsar aún más las relaciones bilaterales, que históricamente se han caracterizado por una estrecha cooperación política, económica y cultural, además de los profundos lazos humanos construidos por la importante comunidad nikkei peruana y los miles de peruanos que actualmente residen en Japón.

El mensaje representa el primer saludo oficial del Gobierno japonés tras la confirmación de la victoria de Fujimori y refleja el interés de Tokio en mantener una relación cercana con el próximo gobierno peruano.

Diversos analistas consideran que este gesto diplomático abre una nueva etapa para reforzar la cooperación en áreas como inversiones, comercio, seguridad, infraestructura, intercambio tecnológico y protección de los ciudadanos de ambos países.

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