[fifa] Decisión que sacude al fútbol

¡La decisión que divide al mundo! FIFA habilita a Balogun y estalla la controversia

📍Miami | 6 de julio

La FIFA anunció una decisión poco habitual en el Mundial 2026: el delantero estadounidense Folarin Balogun podrá disputar el partido de octavos de final contra Bélgica después de que el Comité Disciplinario suspendiera la aplicación de la sanción de un encuentro que recibió tras ser expulsado frente a Bosnia y Herzegovina.

Balogun había visto una tarjeta roja directa por una fuerte entrada sobre el defensor Tarik Muharemović. Las imágenes mostraron que el delantero impactó con los tacos sobre el tobillo de su rival, una acción que generó un intenso debate entre analistas y aficionados sobre si la expulsión era proporcional a la jugada.

Según explicó la FIFA, la sanción quedó suspendida durante un período de prueba de un año, aplicando el artículo 27 de su Código Disciplinario. Esto significa que Balogun podrá jugar inmediatamente, aunque si durante ese período comete una infracción similar, la suspensión podrá hacerse efectiva junto con cualquier nueva sanción que corresponda.

La decisión coincidió con un mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien escribió:

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”

El mensaje alimentó especulaciones sobre una posible conversación entre Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de la FIFA ni de la Casa Blanca de que esa llamada haya influido en la decisión disciplinaria. Diversos medios informan que Trump agradeció públicamente la resolución, pero la FIFA sostiene que la medida fue adoptada por su Comité Disciplinario conforme a su reglamento.

La resolución ha provocado reacciones divididas. Mientras la Federación de Estados Unidos considera que permitirá que uno de sus mejores goleadores continúe en el torneo, otros observadores cuestionan si una medida tan excepcional podría afectar la percepción de igualdad en la aplicación de las reglas durante un Mundial.

Malestar

La Real Federación Belga de Fútbol manifestó su fuerte sorpresa por la decisión de la FIFA de permitir que Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos, pueda disputar el partido contra Bélgica el lunes 6 de julio en Seattle, pese a haber recibido una tarjeta roja en el encuentro anterior.

Según el comunicado belga, la FIFA justificó su decisión en el Artículo 27 del Código Disciplinario, que permite suspender temporalmente la ejecución de una sanción disciplinaria. Sin embargo, la RBFA considera que esta interpretación contradice otras normas más específicas, especialmente el Artículo 66.4 del mismo código y el Artículo 10.5 del Reglamento de Competición de la Copa Mundial 2026, donde se establece que una expulsión por tarjeta roja implica automáticamente la suspensión del siguiente partido del equipo.

Bélgica también recuerda que esta regla fue comunicada previamente a todas las asociaciones participantes mediante la Circular Nº 16, enviada el 12 de mayo de 2026, y repetida en reuniones de coordinación y talleres oficiales del torneo. Para la federación belga, permitir que Balogun juegue rompe con el criterio aplicado hasta ahora a otros futbolistas expulsados durante el Mundial.

La RBFA sostiene que la situación afecta el principio de igualdad deportiva y el fair play, porque un equipo podría beneficiarse de una excepción que no se habría aplicado de la misma manera en casos anteriores. Por ello, Bélgica anunció que está evaluando todas las opciones disponibles para defender sus derechos y proteger la transparencia de la competición.

Marco legal

Norma aplicable: Código Disciplinario de la FIFA (Artículo 27).

Expulsión: Balogun recibió tarjeta roja directa ante Bosnia y Herzegovina.

Sanción inicial: suspensión automática de un partido.

Resolución posterior: el Comité Disciplinario suspendió la ejecución de la sanción durante un año de prueba.

Consecuencia: Balogun queda habilitado para jugar contra Bélgica.

Condición: si comete otra infracción de gravedad similar dentro del período de prueba, la suspensión podrá reactivarse junto con nuevas sanciones.

Antecedentes similares

Cristiano Ronaldo – Portugal

FIFA le dio tres partidos de sanción por una expulsión ante Irlanda, pero suspendió dos partidos bajo un año de prueba. Eso le permitió estar disponible para el Mundial 2026. Es el antecedente más parecido por el uso del Artículo 27. Gianluca Prestianni – Argentina

UEFA lo sancionó con seis partidos, pero tres quedaron suspendidos bajo prueba. Luego FIFA extendió la sanción al ámbito internacional. Es similar en la lógica disciplinaria, aunque no fue por una roja dentro del Mundial. Miguel Almirón – Paraguay

En el Mundial 2026 recibió roja, pero FIFA no aumentó la suspensión automática de un partido. No es una anulación, pero muestra que el Comité Disciplinario puede revisar la gravedad de la sanción. Assim Madibo – Qatar

Caso contrario: recibió roja y FIFA aumentó la sanción a cinco partidos porque la falta terminó con una lesión grave del rival. Sirve como comparación directa con Balogun, porque muestra que FIFA también puede endurecer castigos.

Clave legal

El Artículo 27 del Código Disciplinario de FIFA permite suspender total o parcialmente una sanción y poner al jugador bajo un período de prueba de uno a cuatro años. Si reincide en una falta parecida, la sanción vuelve a aplicarse.

Conclusión: el antecedente más cercano es el de Cristiano Ronaldo. La diferencia es que en Balogun la decisión fue más polémica porque dejó sin efecto inmediato la suspensión derivada de una roja recibida durante el propio Mundial.

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