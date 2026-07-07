Nuevo edificio Atre Nakano conectará compras, comida y una terraza abierta sobre la estación

📍Tōkyō | 7 de Julio

La zona de Nakano, en Tokio, se prepara para recibir un nuevo punto de encuentro. La empresa Atre anunció que el nuevo edificio comercial “Atre Nakano”, conectado con la estación JR Nakano, abrirá oficialmente el 9 de diciembre de 2026.

El nuevo complejo estará ubicado sobre el lado oeste de las vías de la estación. Como parte del proyecto, se construirá un nuevo paso que conectará el norte y el sur de Nakano, además de una nueva estación elevada con acceso directo al edificio comercial.

Para los residentes extranjeros que viven, trabajan o estudian en Tokio, esta apertura puede significar una mejora importante en la vida diaria. Nakano ya es una zona muy conocida por su ambiente joven, cultural y comercial. Con este nuevo edificio, la estación tendrá más tiendas, restaurantes y espacios de descanso.

El concepto del nuevo Atre Nakano será “Blend N”, una idea que busca mezclar lo nuevo con las necesidades de la comunidad. La letra “N” representa palabras como Neighbor, es decir, vecinos; New, algo nuevo; y Need, aquello que la gente necesita.

El edificio tendrá 5 pisos sobre el nivel del suelo y contará con aproximadamente 70 tiendas. Su superficie total será de unos 16.800 metros cuadrados, de los cuales cerca de 7.300 metros cuadrados estarán destinados a locales comerciales.

¿Qué habrá en cada piso?

En el segundo piso, conectado directamente con la nueva entrada de la estación, habrá tiendas de dulces, comida preparada, alimentos para llevar y pequeños locales donde también se podrá comer en el lugar. Será un piso pensado para quienes regresan a casa después del trabajo o necesitan comprar algo rápido antes de tomar el tren.

En el tercer piso, se instalarán tiendas de ropa para hombres y mujeres, además de restaurantes. La oferta gastronómica estará pensada para distintos públicos, incluyendo grupos de amigas, familias y personas con niños.

En el cuarto piso, habrá tiendas de artículos para el hogar, una librería y servicios útiles para la vida diaria. Será una zona más tranquila, ideal para quienes quieran hacer compras prácticas o pasar un momento mirando libros y productos.

El quinto piso será uno de los espacios más llamativos. Allí se abrirá una zona de BBQ en la azotea, donde los visitantes podrán llevar algunos alimentos y disfrutar de una parrilla urbana. También habrá una plaza en la azotea, abierta para que cualquier persona pueda descansar y sentir un espacio más amplio en medio de la ciudad.

Horarios previstos

El área de compras funcionará de 10:00 a 21:00, mientras que los restaurantes abrirán de 11:00 a 22:00. Sin embargo, algunos locales podrían tener horarios diferentes.

La dirección del nuevo complejo será:

Tokio, Nakano-ku, Nakano 4-chōme 9-26

Con esta apertura, Nakano busca fortalecer su papel como una zona de tránsito, compras y encuentro. Para muchos usuarios de la línea JR, el nuevo Atre Nakano no será solo un centro comercial, sino una nueva entrada a uno de los barrios más dinámicos de Tokio.

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