[yōgashiten] el pastel se vuelve lujo

El alza del chocolate, la harina, los huevos y los envases golpea a los pequeños negocios. Aunque algunos productos se hicieron virales en redes sociales, muchas tiendas no logran cubrir sus costos

Tōkyō | 7 de Julio

En Japón, comprar un pastel en una pequeña pastelería de barrio siempre ha sido parte de la vida cotidiana: un cumpleaños, una visita familiar, un regalo sencillo o un pequeño premio después del trabajo. Pero hoy, detrás de esas vitrinas llenas de tartas, chocolates y dulces cuidadosamente decorados, muchos negocios viven una situación cada vez más difícil.

Las pastelerías locales están en crisis. Subieron precios, redujeron gastos, seleccionaron mejor sus productos e incluso algunas lograron llamar la atención en redes sociales. Sin embargo, eso no ha sido suficiente. Las ventas bajan y las quiebras del sector han llegado a niveles históricamente altos.

Uno de los ejemplos se encuentra en Kurume, prefectura de Fukuoka. La pastelería “Monsieur Hiro” aumentó el precio de sus pasteles en casi un 10% durante el último año. No fue una decisión fácil. El negocio ya enfrentaba falta de personal y aumento de salarios, pero ahora también debe pagar mucho más por los ingredientes y materiales.

El chocolate importado, por ejemplo, cuesta más del doble que antes y supera los 10.000 yenes por kilo. Las avellanas también se duplicaron, llegando a unos 6.000 yenes por kilo. La harina subió cerca de un 15%, mientras que los huevos se encarecieron alrededor de un 50% en los últimos años.

A esto se suman otros productos importantes para la repostería, como la vainilla, las almendras y las nueces. Según el dueño del local, muchos de estos ingredientes son comprados por grandes empresas extranjeras, lo que deja a las pequeñas pastelerías japonesas en una posición más débil.

El problema es que las tiendas no pueden trasladar todo ese aumento al precio final. Si un pastel se vuelve demasiado caro, muchos clientes simplemente dejan de comprarlo. En tiempos de inflación, las familias recortan gastos y los dulces suelen quedar fuera de la lista de prioridades.

Por eso, muchas pastelerías están atrapadas entre dos presiones: por un lado, los costos suben sin parar; por otro, los consumidores buscan ahorrar. Aunque los negocios intenten sobrevivir con creatividad, promociones o redes sociales, el margen de ganancia se vuelve cada vez más pequeño.

La crisis también revela un cambio en la vida diaria japonesa. Los pequeños comercios que daban identidad a los barrios están perdiendo fuerza frente al aumento de costos, la falta de trabajadores y el consumo más prudente.

Para muchos residentes extranjeros en Japón, esta situación ayuda a entender por qué algunos productos dulces han subido de precio, por qué ciertas tiendas reducen variedad o por qué algunas pastelerías tradicionales terminan cerrando.

El pastel sigue siendo símbolo de celebración. Pero para los pequeños negocios, prepararlo se ha convertido en una lucha diaria contra una economía cada vez más amarga.

En síntesis Punto Explicación ¿Qué ocurre? Las pastelerías pequeñas de Japón enfrentan una fuerte crisis económica. ¿Por qué? Suben los ingredientes, los envases, los salarios y otros gastos. ¿Qué productos subieron? Chocolate, avellanas, harina, huevos, vainilla, almendras y nueces. ¿Por qué no suben más los precios? Porque los clientes también están ahorrando y podrían dejar de comprar. ¿Quiénes sufren más? Las tiendas pequeñas y locales, especialmente las de barrio. ¿Qué refleja esta crisis? El impacto directo de la inflación en la vida cotidiana en Japón. Cuadro de términos clave Japonés Rōmaji Español sencillo 洋菓子店 yōgashiten Pastelería de estilo occidental 値上げ neage Subida de precios 売り上げ uriage Ventas / ingresos 倒産 tōsan Quiebra 原材料費 genzairyōhi Costo de materias primas 人件費 jinkenhi Costo de personal 物価高 bukkadaka Inflación / precios altos 節約志向 setsuyaku shikō Tendencia a ahorrar 価格転嫁 kakaku tenka Trasladar el aumento de costos al precio final 地域密着型 chiiki micchaku-gata Negocio cercano a la comunidad local 小麦粉 komugiko Harina de trigo 卵 tamago Huevo 包装フィルム hōsō firumu Film o plástico para envolver productos ©2026 NoticiasNippon