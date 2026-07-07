[kinenbi] tanabata

Una de las fechas más importantes en la cultura japonesa, no solo por su simbolismo estelar, sino también por sus tradiciones de unión familiar y deseos.

📍Tōkyō | 7 de Julio de 2025

Hoy martes se celebra el Tanabata (七夕), una festividad que se basa en una leyenda china.

Cuenta que Orihime (織姫) y Hikoboshi (彦星) se encuentran una vez al año, cruzando la Vía Láctea. Esta historia llegó a Japón en la era Nara y se fusionó con creencias locales sobre la cosecha, dando lugar a la tradición japonesa del Tanabata.

Los personajes, Orihime y Hikoboshi, corresponden a las estrellas Vega (織姫星) en la constelación de Lyra y Altair (彦星) en la constelación de Águila, respectivamente. Cuando estas dos estrellas y la estrella Deneb (en la constelación del Cisne) se unen, forman un triángulo conocido como el «Gran Triángulo de Verano» (夏の大三角).

Origen y evolución

El Tanabata tiene sus raíces en festividades tradicionales japonesas relacionadas con la cosecha y el respeto a los espíritus ancestrales (como el Obon), combinadas con costumbres importadas de China, como el Kikkōden (乞巧奠), una ceremonia para pedir destreza en las habilidades manuales, especialmente la costura. Esta fusión de costumbres fue el origen del Tanabata en Japón. Antiguamente, se escribía «Tanabata» como «棚機» o «棚幡». Hoy en día, el Tanabata sigue siendo parte del Obon, y el bambú, donde se cuelgan las decoraciones, se considera el «objeto espiritual» que alberga a los espíritus ancestrales.

Celebraciones y tradiciones

El Tanabata, también conocido como «Festa de las Estrellas» (星祭り), se celebra principalmente el 7 de julio o, en algunas regiones de Japón, el 7 de agosto (como en Hokkaido, donde se celebra más tarde). Durante estos días, las calles se llenan de decoraciones coloridas de bambú, y la gente cuelga tanzaku (短冊), que son pequeñas tiras de papel donde se escriben deseos. Esta costumbre comenzó en el período Edo y es única de Japón.

Tradiciones regionales:

Hokkaido: La festividad se celebra en agosto, y se realiza una tradición conocida como «Rōsoku Morai» (ローソクもらい), donde los niños van de casa en casa cantando canciones mientras reciben velas o dulces.

Sendai (Miyagi): En Sendai, se lleva a cabo el famoso «Sendai Tanabata Matsuri» del 6 al 8 de agosto, una de las festividades más grandes de la región, que cuenta con más de 400 años de historia, remontándose a la época de Date Masamune.

Tanabata como uno de los Cinco Festivales (五節句)

El Tanabata es uno de los Cinco Festivales (五節句) que marcan momentos importantes del calendario tradicional japonés:

1 de enero – Jinjitsu (人日): Fiesta para celebrar la salud. 3 de marzo – Jōshi (上巳): Celebración de las mujeres y la purificación. 5 de mayo – Tango (端午): Día de los niños, conocido por los koinobori (banderas de carpas). 7 de julio – Shichisei (七夕): El festival de las estrellas, basado en la leyenda de Orihime y Hikoboshi. 9 de septiembre – Chōyō (重陽): Celebración de la longevidad.

En síntesis

El Tanabata「七夕」 es un evento cultural y festivo que mezcla antiguas tradiciones chinas y japonesas, celebrado con festivales y rituales en todo Japón, destacándose por sus coloridas decoraciones y festividades comunitarias.

Términos clave 日本語（漢字） 読み方（Romaji） Español 七夕 Tanabata / Shichiseki Fiesta de las estrellas; Festival de Tanabata 織姫 Orihime Princesa tejedora; personaje legendario asociado a la estrella Vega 彦星 Hikoboshi Pastor de estrellas; personaje legendario asociado a Altair 天の川 Amanogawa Vía Láctea 織女星 Shokujosei Estrella Vega (α Lyrae), estrella de Orihime 牽牛星 Kengyūsei Estrella Altair (α Aquilae), estrella de Hikoboshi 夏の大三角 Natsu no Daisankaku Gran Triángulo de Verano (Vega, Altair y Deneb) 星祭り Hoshi Matsuri Festival de las estrellas 七夕祭り Tanabata Matsuri Festival de Tanabata 七夕飾り Tanabata Kazari Decoraciones de Tanabata 笹 Sasa Bambú de hoja pequeña utilizado en Tanabata 笹飾り Sasa Kazari Adornos colgados en ramas de bambú 短冊 Tanzaku Tiras de papel donde se escriben deseos 願い事 Negai-goto Deseo, petición personal 乞巧奠 Kikkōden Antigua ceremonia china para pedir habilidad en costura y artes manuales 盂蘭盆会 Urabon-e Ceremonia budista del Obon para honrar a los antepasados お盆 Obon Festival japonés de recuerdo a los espíritus de los antepasados 祖霊 Sorei Espíritus de los ancestros 精霊 Shōrei / Shōryō Espíritu de los fallecidos; alma ancestral 依代 Yorishiro Objeto que sirve como morada temporal de un espíritu 年中行事 Nenchū Gyōji Evento tradicional anual 習合 Shūgō Fusión de diferentes creencias y tradiciones 豊作 Hōsaku Buena cosecha; abundancia agrícola 祭 Matsuri Festival, celebración tradicional 五節句 Gosekku Cinco festividades estacionales tradicionales de Japón 人日 Jinjitsu Fiesta del 7 de enero (Día de las Personas) 上巳 Jōshi Fiesta del 3 de marzo (Hinamatsuri) 端午 Tango Fiesta del 5 de mayo (Día de los Niños) 七夕（しちせき） Shichiseki Nombre de Tanabata dentro de los cinco sekku 重陽 Chōyō Fiesta del 9 de septiembre (Día del Crisantemo) 商店街 Shōtengai Calle comercial tradicional 風習 Fūshū Costumbre, tradición popular 行事 Gyōji Evento o ceremonia tradicional 月遅れ Tsuki-okure Celebración retrasada un mes respecto a la fecha original 仙台七夕まつり Sendai Tanabata Matsuri Festival de Tanabata de Sendai, uno de los tres grandes festivales de Tōhoku 東北三大祭り Tōhoku Sandai Matsuri Tres grandes festivales de la región de Tōhoku ローソクもらい Rōsoku Morai Tradición de Hokkaidō donde niños reciben velas o dulces cantando はやし唄 Hayashi-uta Canción tradicional de acompañamiento en festividades

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