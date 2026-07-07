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[ryūzan] El dolor que no se ve

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Jul 7, 2026 #aborto, #Aborto espontáneo, #Japón, #Mujeres, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Ryūzan, #trabajo, #流産

Más de 10.000 mujeres dejan su empleo cada año tras perder un embarazo

📍Tokio | 7 de julio

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Municipal de Nagoya reveló una realidad poco visible en Japón: más de 10.000 mujeres abandonarían su empleo cada año después de sufrir un aborto espontáneo (流産) o una muerte fetal (死産).

Los investigadores estiman que esta situación genera una pérdida económica cercana a 46.600 millones de yenes al año, además del enorme impacto emocional que viven las familias.

El equipo analizó información de 1.177 mujeres embarazadas atendidas entre 2017 y 2020 en hospitales universitarios de Nagoya.

Entre las 571 mujeres que habían sufrido un aborto espontáneo, al menos 52 personas (9%) respondieron que renunciaron a su trabajo como consecuencia de esa experiencia.

A partir de estos datos y considerando la tasa nacional de abortos espontáneos, los especialistas calcularon que aproximadamente 11.700 mujeres dejan su empleo cada año por este motivo.

 

El impacto psicológico también influye

Los especialistas explican que muchas mujeres desarrollan ansiedad o depresión tras la pérdida del embarazo.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que el trabajo o el estrés sean causas directas del aborto espontáneo, muchas mujeres creen que su empleo pudo haber influido en lo ocurrido.

Según el investigador Chihiro Banno, del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Municipal de Nagoya, ese sentimiento de culpa hace que algunas trabajadoras decidan renunciar para proteger un futuro embarazo.

Además, muchas expresan que no desean afectar el funcionamiento de la empresa mientras atraviesan un profundo duelo.

 

Licencias insuficientes

Otra investigación realizada por la organización de apoyo iKizuku mostró que 55% de las mujeres regresó al trabajo el mismo día o pocos días después de sufrir un aborto espontáneo o una muerte fetal.

Incluso entre quienes perdieron el embarazo después de las 12 semanas, un 16% no utilizó la licencia de maternidad, principalmente porque desconocía que tenía ese derecho.

Entre las mujeres que sí tomaron la licencia, cerca del 70% consideró que el período de descanso fue insuficiente para recuperarse física y emocionalmente.

Los expertos sostienen que ampliar las licencias, ofrecer mayor flexibilidad laboral y fortalecer el apoyo psicológico ayudaría a reducir las renuncias y facilitar una recuperación más saludable.

 

⚖️ Marco legal y sanciones

Tema

Situación actual

Licencia por maternidad (産前産後休業)

La Ley de Normas Laborales de Japón reconoce la licencia por maternidad principalmente para partos y pérdidas del embarazo ocurridas a partir de las 12 semanas de gestación.

Pérdidas antes de las 12 semanas

No existe una licencia de maternidad obligatoria equivalente para abortos espontáneos o muertes fetales ocurridos antes de las 12 semanas. Las empresas pueden otorgar licencias por enfermedad u otros permisos internos.

Obligaciones del empleador

Debe respetar las normas laborales, proteger la salud de sus trabajadores y evitar actos de discriminación relacionados con el embarazo o la maternidad cuando la legislación correspondiente sea aplicable.

Sanciones

Si una empresa vulnera derechos laborales protegidos por la ley, puede enfrentar órdenes administrativas, demandas laborales y otras sanciones previstas por la legislación japonesa, según el caso.

 

Términos clave

Japonés

Lectura

Español

流産

Ryūzan

Aborto espontáneo

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Muerte fetal / mortinato

離職

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Renuncia o abandono del empleo

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Sango kyūgyō

Licencia de maternidad posparto

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Utsubyō

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職場

Shokuba

Lugar de trabajo

復職

Fukushoku

Regreso al trabajo

精神的ケア

Seishinteki kea

Atención psicológica

労働基準法

Rōdō Kijun Hō

Ley de Normas Laborales de Japón

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