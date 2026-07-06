[zaitaku hinan] impulsan la “evacuación en casa”

Instan a prepararse con agua, alimentos y suministros puede ser la mejor forma de proteger a la familia

📍Tōkyō | 6 de julio

Las autoridades presentaron un nuevo plan básico para enfrentar un posible gran terremoto directamente bajo el área metropolitana de Tokio. Una de las principales novedades es la recomendación de la evacuación en casa (zaitaku hinan), siempre que la vivienda sea segura.

La razón es simple: los refugios no tienen capacidad para todos.

Tokio tiene aproximadamente 14 millones de habitantes, mientras que los cerca de 3.000 refugios públicos solo pueden recibir a unas 3,17 millones de personas. En otras palabras, si ocurriera un gran terremoto, tres de cada cuatro personas no encontrarían espacio en un refugio.

Además de la falta de capacidad, las autoridades recuerdan que los refugios suelen presentar problemas de privacidad, higiene y comodidad. Si la vivienda no ha sufrido daños y reúne ciertas condiciones, permanecer en casa puede reducir el estrés y facilitar la vida durante la emergencia.

¿Cuándo es posible permanecer en casa?

El Gobierno Metropolitano de Tokio señala que la evacuación en casa solo es recomendable cuando se cumplen estas condiciones:

✅ La vivienda tiene buena resistencia sísmica.

✅ No existe riesgo importante de inundación.

✅ La familia cuenta con suficientes reservas de emergencia.

¿Cuánto debe almacenar una familia?

Como referencia, para una familia de tres personas (dos adultos y un niño pequeño), las autoridades recomiendan disponer como mínimo de tres días de suministros, aunque lo ideal es preparar reservas para una semana.

Entre los artículos básicos destacan:

💧 26 litros de agua

🍙 26 comidas

🚽 45 usos de baño portátil o bolsas sanitarias

🧻 Productos de higiene y otros artículos de primera necesidad.

Muchas familias todavía no están preparadas

Al consultar a residentes de Tokio, muchas personas reconocieron que aún no cuentan con suficientes reservas.

Algunos comentaron que solo tienen agua y alimentos para un día, mientras que otros admitieron que les preocupa que los alimentos de emergencia no sean del gusto de sus hijos. También hubo quienes señalaron que el principal problema es la falta de espacio para guardar tantos productos.

La solución: el método «Rolling Stock»

Para facilitar la preparación, las autoridades recomiendan aplicar el sistema Rolling Stock.

Este método consiste en comprar un poco más de los alimentos y productos que la familia consume normalmente, utilizarlos en la vida diaria y reemplazarlos antes de que se agoten o caduquen. Así siempre existe una reserva sin desperdiciar alimentos.

Especialistas en prevención de desastres recuerdan que el error más común es comprar un kit de emergencia una sola vez y olvidarse de él. La preparación no termina al comprar; debe mantenerse constantemente.

Ante la posibilidad de un gran terremoto en la región de Tokio, las autoridades insisten en que la evacuación en casa debe considerarse como una opción más, siempre que la vivienda sea segura y esté bien preparada. Convertir la prevención en parte de la rutina diaria puede marcar una gran diferencia cuando ocurra una emergencia.

⚖️ Marco legal

El nuevo Plan Básico de Medidas para un Terremoto Directamente Bajo la Capital , presentado por el Gobierno de Japón en junio de 2026, promueve la evacuación en casa cuando la vivienda sea estructuralmente segura.

, presentado por el Gobierno de Japón en junio de 2026, promueve la cuando la vivienda sea estructuralmente segura. El Gobierno Metropolitano de Tokio recomienda permanecer en casa únicamente si el edificio tiene buena resistencia sísmica, no se encuentra en una zona con alto riesgo de inundación y dispone de suficientes suministros de emergencia.

recomienda permanecer en casa únicamente si el edificio tiene buena resistencia sísmica, no se encuentra en una zona con alto riesgo de inundación y dispone de suficientes suministros de emergencia. La política busca reducir la saturación de los refugios públicos y mejorar las condiciones de vida de los afectados durante los primeros días posteriores a un gran desastre.

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