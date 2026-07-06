[kinenbi] Temaki rōrukēki no hi

El día en que Japón se enrolla en dulzura: la historia silenciosa del temaki roll cake

📍Tōkyō | 6 de julio

En Japón hay fechas conmemorativas para casi todo. Y algunas son tan simples —y tan simpáticas— que uno termina sonriendo al leerlas.

Pues bien, cada mes, el día 6, se celebra el Día del Temaki Roll Cake, es decir, el día del pastel enrollado a mano.

Sí, ese roll cake suavecito que muchos hemos visto en los supermercados japoneses o en las vitrinas refrigeradas de los konbini. Ese que parece sencillo, pero cuando lo pruebas con café o té… cae perfecto.

La fecha fue creada por Monteur Co., Ltd., una empresa con sede en Yashio, en la prefectura de Saitama, conocida por fabricar postres refrigerados como roll cakes, shū cream y éclairs, muy populares en todo Japón.

¿Y por qué el día 6?

La razón es bastante japonesa: mezcla observación, juego de palabras y un poquito de ternura. Al cortar un roll cake, la espiral de crema que aparece en el centro se parece al número 6. Además, en japonés se juega con el sonido “ro”, asociado a roll cake y al número 6.

Así nació esta fecha. Simple, curiosa y fácil de recordar.

El objetivo del aniversario es que más personas conozcan el encanto del 手巻きロールケーキ, un postre que destaca por su textura suave, húmeda y esponjosa. La idea es que la masa no se rompa ni pierda ligereza, por eso se enrolla con cuidado, casi como si se tratara de una pequeña artesanía dulce.

Entre los sabores más conocidos están los clásicos de leche y huevo, en versiones como crema de leche y chocolate fresco. También hay variedades de temporada, como el roll cake de calabaza de Hokkaidō, ideal para quienes disfrutan esos sabores más otoñales y cremosos.

Y hay un dato más: el 6 de junio también se celebra el Día del Roll Cake, una fecha impulsada por un grupo de Kitakyūshū, en Fukuoka, que usa este dulce como parte de una iniciativa de revitalización local.

Al final, este tipo de aniversarios muestran algo muy bonito de la vida cotidiana en Japón: hasta un postre de supermercado puede tener su propia historia.

Un corte en forma de 6, una crema bien enrollada, una merienda tranquila… y listo. Japón convierte un pequeño detalle en una excusa para disfrutar.

Cuadro de términos clave

Japonés Lectura Significado en español 手巻きロールケーキ Temaki rōru kēki Roll cake enrollado a mano 記念日 Kinenbi Día conmemorativo 毎月6日 Maitsuki muika Día 6 de cada mes 断面 Danmen Corte o sección del pastel 語呂合わせ Goroawase Juego de palabras con números チルドデザート Chirudo dezāto Postre refrigerado 株式会社モンテール Kabushiki-gaisha Montēru Empresa Monteur Co., Ltd. 牛乳と卵 Gyūnyū to tamago Leche y huevo 生チョコ Nama choko Chocolate fresco o ganache 町おこし Machi okoshi Revitalización local

©2025 NoticiasNippon