Japón refuerza el control migratorio

Más vigilancia, más controles y nuevas condiciones: así cambiará la inmigración en Japón

📍Tokio | 2 de agosto

La administración de la primera ministra Takaichi Sanae acaba de presentar su nuevo plan básico de control migratorio y gestión de residencia, una estrategia que marcará el rumbo de las políticas para extranjeros durante los próximos años.

El mensaje es claro: habrá más controles, mayor vigilancia y medidas más firmes contra quienes incumplan las normas. Sin embargo…, el Gobierno también asegura que tendrá en cuenta los derechos humanos de los residentes extranjeros.

El anuncio llega en un momento clave. La población extranjera en Japón se encuentra en niveles históricos, mientras el país enfrenta una fuerte escasez de trabajadores, una población cada vez más envejecida y una competencia internacional creciente por atraer personal cualificado.

El documento fue anunciado el viernes y se espera que oriente las decisiones del Gobierno durante aproximadamente cinco años, aunque la ley no establece un periodo obligatorio para volver a revisarlo.

Según la normativa japonesa, corresponde al ministro de Justicia preparar este plan, que sirve como base para regular la entrada, permanencia y situación legal de los ciudadanos extranjeros en el país.

El ministro de Justicia, Hiroshi Hiraguchi, afirmó que el Gobierno aplicará las medidas necesarias teniendo siempre en consideración los derechos de las personas extranjeras.

Es una promesa importante, sobre todo porque varias de las nuevas medidas despiertan preocupación dentro de la comunidad internacional residente en Japón.

Más tecnología para controlar entradas y residencias

Uno de los principales cambios será la introducción del sistema JESTA, prevista para el año fiscal 2028.

Este mecanismo funcionará como una autorización electrónica previa de viaje. En términos sencillos, algunos visitantes deberán registrar sus datos y recibir una aprobación antes de subir al avión con destino a Japón.

Además, las autoridades migratorias utilizarán más herramientas digitales, análisis de datos y sistemas tecnológicos para mejorar los controles de entrada al país.

A partir de 2027, la Agencia de Servicios de Inmigración también comenzará a compartir información mediante el sistema My Number.

El objetivo será mejorar la administración de las residencias y detectar casos en los que una persona utilice su estatus de residencia para una actividad diferente de aquella para la que fue concedido.

Por ejemplo, una visa otorgada para estudiar no debería ser utilizada principalmente para realizar trabajos no autorizados. Parece algo sencillo…, pero este punto podría afectar a muchas personas que no conocen bien las limitaciones de su categoría migratoria.







Revisión de la residencia permanente

El nuevo plan también contempla una revisión de los requisitos para obtener o conservar la residencia permanente.

El Gobierno elaborará directrices más claras para explicar qué situaciones podrían provocar la revocación de este estatus.

La intención oficial es aumentar la transparencia, es decir, que las personas sepan con mayor claridad cuáles son las obligaciones que deben cumplir y qué conductas podrían poner en riesgo su permanencia en Japón.

Pero este asunto genera inquietud. Para muchas familias extranjeras, la residencia permanente representa años de esfuerzo, estabilidad laboral, pago de impuestos y raíces construidas en el país.

Perderla no sería simplemente un trámite administrativo. Podría significar cambiar por completo una vida.

Trámites más caros y más personal de inmigración

El documento también plantea un aumento de las tarifas migratorias relacionadas con solicitudes, renovaciones y otros procedimientos de residencia.

Al mismo tiempo, el Gobierno destinará más funcionarios, presupuesto y recursos a las oficinas de inmigración.

En otras palabras, los controles serán más amplios y, posiblemente, también más rápidos y detallados.

Ayuda para aprender japonés y conocer las normas

No todo el plan está centrado en sanciones.

El Gobierno propone desarrollar un programa piloto para ayudar a los extranjeros a estudiar idioma japonés y comprender mejor las leyes, las instituciones y las reglas de convivencia del país.

También se reforzarán las ventanillas de consulta integral, conocidas como servicios one-stop, donde los residentes pueden recibir orientación sobre trámites, empleo, salud, educación y vida cotidiana.

La coordinación entre el Gobierno central y los municipios será ampliada.

Es una medida necesaria. Muchos extranjeros llegan a Japón con ganas de trabajar y salir adelante, pero se encuentran con documentos difíciles, términos técnicos y procedimientos que incluso para un japonés pueden resultar complicados.

Más deportaciones y operativos contra la permanencia ilegal

En paralelo, el Gobierno ampliará el llamado “Plan Cero Residentes Extranjeros Ilegales”, conocido simplemente como Plan Cero.

Esta política busca acelerar las deportaciones, aumentar los operativos de control y utilizar herramientas digitales para localizar a personas que permanecen en Japón sin autorización legal.

Las autoridades también reforzarán las medidas contra quienes realizan solicitudes fraudulentas de refugio o protección con el objetivo de retrasar una deportación.

A su vez, el Gobierno promete acelerar los procedimientos legítimos de refugio y protección complementaria, mediante más personal, capacitación y digitalización.

Es decir, se intentará separar con mayor rapidez los casos de personas que realmente necesitan protección de aquellos considerados fraudulentos.

Cerca de 20.000 opiniones ciudadanas

Antes de aprobar el plan, la Agencia de Servicios de Inmigración abrió una consulta pública durante diez días.

Las autoridades recibieron alrededor de 20.000 comentarios.

Algunas personas pidieron controles más estrictos, revisiones más severas e incluso límites numéricos para el ingreso de extranjeros.

Sin embargo, otras expresaron preocupación por posibles vulneraciones de derechos humanos, especialmente en relación con el Plan Cero y las deportaciones aceleradas.

Japón se encuentra, pues, ante una decisión delicada.

Necesita trabajadores extranjeros para sostener su economía y cubrir empleos que cada vez tienen menos candidatos. Pero, al mismo tiempo, quiere reforzar el control, castigar los abusos y garantizar que todos respeten las normas.

El equilibrio no será fácil.

Para quienes ya viven en Japón, el mensaje es sencillo pero importante: mantener en orden los documentos, cumplir con impuestos y seguros sociales, respetar las condiciones de la visa y consultar a inmigración antes de realizar cualquier cambio importante.

Porque las reglas están cambiando…, y los controles también.

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Español 出入国在留管理庁 Shutsunyūkoku Zairyū Kanrichō Agencia de Servicios de Inmigración 出入国管理及び難民認定法 Shutsunyūkoku Kanri oyobi Nanmin Nintei Hō Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados 在留資格 Zairyū Shikaku Estatus o categoría de residencia (tipo de visa) 永住許可 Eijū Kyoka Residencia permanente 永住資格取消し Eijū Shikaku Torikeshi Revocación de la residencia permanente 在留管理 Zairyū Kanri Gestión o administración de la residencia マイナンバー My Number Sistema japonés de identificación personal JESTA JESTA Sistema Electrónico Japonés de Autorización de Viaje ゼロプラン Zero Plan Plan Cero contra la permanencia irregular de extranjeros 不法滞在 Fuhō Taizai Permanencia o estancia ilegal 強制送還 Kyōsei Sōkan Deportación o expulsión del país 入国審査 Nyūkoku Shinsa Control o inspección migratoria de ingreso 在留カード Zairyū Kādo Tarjeta de residencia 在留期間更新許可 Zairyū Kikan Kōshin Kyoka Renovación del período de residencia 人権 Jinken Derechos humanos 日本語教育 Nihongo Kyōiku Enseñanza del idioma japonés ワンストップ相談窓口 Wan Sutoppu Sōdan Madoguchi Ventanilla única de atención y orientación para residentes extranjeros

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