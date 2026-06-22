[meiwaku kōi] ¡El shinkansen no es una sala de juegos!

“No es tu casa”: críticas a extranjera por show dentro del tren bala

Tōkyō | 22 de junio

Un video difundido en redes sociales generó malestar entre usuarios en Japón, luego de mostrar a una turista extranjera comportándose dentro de un shinkansen como si estuviera en la sala de su casa. En las imágenes, la mujer aparenta actuar como “zombie”, en una escena considerada inapropiada por muchos pasajeros y usuarios japoneses.

La frase que resume el enojo de muchos fue: 「新幹線で共生のルールを守らない外国人を見るのは、もう耐えられません」, que significa: “Ya no se puede tolerar ver a extranjeros que no respetan las reglas de convivencia en el shinkansen”.

En Japón, el shinkansen no es solo un medio de transporte rápido. También es un espacio público donde se espera tranquilidad, respeto y consideración hacia los demás. Hablar fuerte, grabar contenido molesto, ocupar demasiado espacio o incomodar a otros pasajeros puede generar rechazo social.

El caso volvió a abrir el debate sobre el turismo y la convivencia. Aunque la mayoría de visitantes extranjeros respeta las normas, algunos comportamientos viralizados dañan la imagen de los turistas y aumentan la preocupación entre residentes japoneses.

Marco legal y sanciones

Norma / Delito Japonés ¿Cuándo puede aplicarse? Posibles consecuencias Obstrucción de actividad comercial 業務妨害罪 (Gyōmu Bōgai-zai) Cuando una conducta interfiere con el funcionamiento normal de una empresa o servicio ferroviario. Hasta 3 años de prisión o multa de hasta 500.000 yenes. Obstrucción por medios fraudulentos 偽計業務妨害罪 (Gikei Gyōmu Bōgai-zai) Si se utilizan engaños, actos teatrales o comportamientos anormales que alteran el servicio. Hasta 3 años de prisión o multa de hasta 500.000 yenes. Obstrucción por fuerza o intimidación 威力業務妨害罪 (Iryoku Gyōmu Bōgai-zai) Cuando una conducta genera perturbación, temor o desorden que afecta la operación del tren. Hasta 3 años de prisión o multa de hasta 500.000 yenes. Infracción a reglamentos ferroviarios 鉄道営業法 (Tetsudō Eigyō-hō) Actos que alteran el orden, molestan a pasajeros o incumplen instrucciones del personal ferroviario. Expulsión del tren, advertencias o denuncia ante la policía. Delito menor por causar molestias 軽犯罪法 (Keihanzai-hō) Conductas consideradas perturbadoras en espacios públicos. Multas, detención temporal o advertencia policial. Negativa a obedecer al personal 係員の指示違反 (Kakariin no Shiji Ihan) Cuando un pasajero se niega a seguir instrucciones legítimas del personal del tren. Retiro forzoso del servicio y posible intervención policial. Grabación que afecta la privacidad 肖像権侵害 (Shōzōken Shingai) Difusión de imágenes de pasajeros sin consentimiento que afecten sus derechos. Reclamos civiles y posibles indemnizaciones. Acoso o intimidación a pasajeros 迷惑防止条例 (Meiwaku Bōshi Jōrei) Si la conducta genera miedo, hostigamiento o incomodidad grave a otros pasajeros. Multas o sanciones según la prefectura.

🚅 Reglas básicas de JR para el Shinkansen

✅ Hablar en voz baja.

✅ Poner teléfonos en modo silencioso.

✅ No bloquear pasillos ni puertas.

✅ No realizar actuaciones, bailes o grabaciones que molesten a otros pasajeros.

✅ Respetar el espacio personal de los demás usuarios.

✅ Seguir las instrucciones del personal ferroviario.

📌 Lectura práctica

Aunque actuar de forma extravagante dentro de un shinkansen no constituye automáticamente un delito, la situación puede escalar a un problema legal si provoca retrasos, altera el orden, genera molestias significativas a otros pasajeros o interfiere con el trabajo del personal ferroviario. En Japón, además de las sanciones legales, el rechazo social por incumplir las normas de convivencia suele ser muy fuerte

📌 Términos clave

Japonés Rōmaji Español Significado 新幹線 Shinkansen Tren bala Tren de alta velocidad de Japón, reconocido por su puntualidad, seguridad y comodidad. 公共マナー Kōkyō manā Modales públicos Normas de comportamiento que ayudan a mantener la convivencia en espacios compartidos. 迷惑行為 Meiwaku kōi Conducta molesta Acción que causa incomodidad, molestias o perjuicios a otras personas. 共生ルール Kyōsei rūru Reglas de convivencia Principios básicos de respeto mutuo para compartir espacios públicos de manera armoniosa. 業務妨害 Gyōmu bōgai Obstrucción de actividad comercial Acto que interfiere o dificulta el funcionamiento normal de un servicio o empresa. 車内マナー Shanai manā Modales dentro del tren Reglas de comportamiento recomendadas para viajar respetando a los demás pasajeros. 静かに利用する Shizuka ni riyō suru Utilizar en silencio Mantener un nivel bajo de ruido para no molestar a otros usuarios. 訪日観光客 Hōnichi kankōkyaku Turista extranjero que visita Japón Persona que viaja a Japón con fines turísticos. ルール違反 Rūru ihan Infracción de normas Incumplimiento de reglas establecidas en espacios públicos o privados. マナー違反 Manā ihan Falta de modales Comportamiento considerado inapropiado o irrespetuoso hacia otras personas.

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