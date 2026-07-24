Tokyo Metro pide respeto al espacio público

“No todo lo que se graba en Japón puede convertirse en contenido”

📍Tokio | 24 de julio

Viajar en el metro de Japón suele ser una experiencia que muchos visitantes quieren compartir: estaciones modernas, trenes impecables, anuncios curiosos, escenas de la vida cotidiana japonesa… Sin embargo, Tokyo Metro ha recordado una importante regla para pasajeros, turistas y creadores de contenido: no está permitido realizar grabaciones con fines comerciales ni transmisiones en vivo dentro de sus instalaciones sin autorización previa.

La medida busca mantener la seguridad, privacidad y tranquilidad de los pasajeros, especialmente en una época donde las redes sociales permiten publicar inmediatamente cualquier imagen o video.

Según el aviso oficial, están prohibidas las fotografías destinadas a obtener beneficios económicos, incluyendo publicaciones monetizadas en redes sociales, así como los directos (live streaming) y otras filmaciones realizadas dentro de trenes y estaciones.

La restricción incluye situaciones como:

Grabar videos para canales de YouTube con ingresos por publicidad.

Realizar transmisiones en vivo por TikTok, Instagram o plataformas similares.

Crear contenido promocional o publicitario dentro del metro.

Filmar escenas donde pasajeros puedan aparecer sin consentimiento.

La empresa aclara que existen excepciones cuando Tokyo Metro concede previamente un permiso oficial.

📱 ¿Por qué Japón controla más las grabaciones en espacios públicos?

En Japón, aunque tomar fotografías en lugares públicos puede parecer normal, existen fuertes normas sociales relacionadas con la privacidad (プライバシー, puraibashī).

En trenes y estaciones confluyen miles de personas cada día: trabajadores, estudiantes, niños, personas mayores y turistas. Una grabación aparentemente inocente puede terminar mostrando:

Rostros de pasajeros sin autorización.

Información personal como uniformes escolares o lugares de trabajo.

Situaciones privadas que luego pueden difundirse en internet.

Además, las empresas ferroviarias japonesas consideran que una grabación comercial puede interferir con la operación normal del servicio.

⚖️ Marco legal y posibles sanciones en Japón

La prohibición de Tokyo Metro es principalmente una regla interna de uso de sus instalaciones, pero una persona que ignore estas normas podría enfrentarse a diferentes consecuencias dependiendo del caso.

Situación Posible consecuencia Grabar sin permiso con finalidad comercial Solicitud de detener la grabación, retiro del lugar o prohibición de continuar la actividad Negarse a obedecer al personal Intervención del personal ferroviario o aviso a la policía Bloquear pasillos, andenes o afectar operaciones Puede considerarse una interferencia al servicio Publicar imágenes de personas sin autorización causando perjuicio Posibles reclamaciones por privacidad o derechos de imagen Uso comercial no autorizado de instalaciones Reclamaciones civiles por parte de la empresa

📌 Importante para residentes extranjeros

En Japón, “estar en un lugar público” no significa automáticamente que todo pueda grabarse y publicarse libremente.

Un turista o residente extranjero también debe respetar:

Las normas de la empresa ferroviaria.

La privacidad de otras personas.

Las indicaciones del personal japonés.

El desconocimiento de la regla no suele ser considerado una justificación suficiente.

🗣️ Ejemplos prácticos

✅ Permitido normalmente:

Tomar una foto personal del tren.

Fotografiar una estación como recuerdo.

Grabar un paisaje evitando mostrar personas identificables.

⚠️ Puede estar prohibido:

Hacer un TikTok en directo dentro del vagón.

Grabar un “reto viral” en una estación.

Filmar pasajeros para monetizar contenido.

Usar el metro como escenario comercial sin permiso.

🔑 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 撮影禁止 satsuei kinshi Prohibido fotografiar o grabar 営利目的 eiri mokuteki Con fines comerciales 収益化 shūekika Monetización, generar ingresos 配信 haishin Transmisión, emisión en internet ライブ配信 raibu haishin Transmisión en vivo 許可 kyoka Permiso, autorización 個人情報 kojin jōhō Información personal プライバシー puraibashī Privacidad 利用規約 riyō kiyaku Reglamento de uso 鉄道会社 tetsudō gaisha Empresa ferroviaria ©️2026 Noticias Nippon