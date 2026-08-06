35 regiones bajo advertencia

El calor peligroso se extiende desde Tōhoku hasta Okinawa: no hay alerta especial, pero numerosas regiones presentan un riesgo elevado para la salud

📍Tokio | 6 de agosto

Japón afronta este jueves una jornada marcada por el calor intenso. El informe oficial muestra 35 zonas meteorológicas bajo alerta por golpe de calor, denominada en japonés 熱中症警戒アラート — necchūshō keikai arāto.

La buena noticia es que no se ha emitido ninguna alerta especial por golpe de calor, el nivel extraordinario reservado para situaciones especialmente graves y extendidas. Sin embargo, esto no significa que el riesgo sea menor: en las zonas señaladas con alerta ordinaria se espera que el índice de calor alcance niveles capaces de provocar problemas de salud incluso durante actividades cotidianas.

El mapa también identifica en color rojo o naranja las áreas donde el índice WBGT máximo previsto alcanza 31 o más. A partir de ese nivel, el peligro se considera severo y se recomienda evitar el ejercicio, reducir los desplazamientos bajo el sol y permanecer en lugares climatizados.

Importante: el informe está organizado principalmente por prefecturas y regiones meteorológicas, no por municipios individuales. Por esa razón, cuando aparece “Tokio”, “Kioto” u “Osaka”, la alerta se aplica al área de pronóstico correspondiente y puede abarcar numerosas ciudades.

Hokkaidō: sin alertas oficiales

En Hokkaidō no aparece activada la alerta por golpe de calor en ninguna de las áreas incluidas en el reporte.

Las zonas observadas son:

Sōya; Kamikawa y Rumoi; Ishikari, Sorachi y Shiribeshi; Abashiri, Kitami y Monbetsu; Kushiro y Nemuro; Tokachi; Iburi e Hidaka; Oshima e Hiyama.

Aunque no exista una alerta formal, los residentes deben consultar las condiciones locales antes de realizar actividades al aire libre, especialmente durante las horas centrales del día.

Tōhoku: alerta en Akita y Yamagata

En la región de Tōhoku, las alertas están activas en:

Akita y Yamagata.

No aparecen bajo alerta:

Aomori, Iwate, Miyagi y Fukushima.

El riesgo se concentra, por tanto, en sectores del lado del mar de Japón y en áreas interiores donde la temperatura puede aumentar rápidamente durante la tarde. En Akita y Yamagata se recomienda especial atención a las personas mayores, niños pequeños, trabajadores al aire libre y residentes en viviendas sin aire acondicionado.

Kantō–Kōshin: Tokio, Chiba y Kanagawa bajo alerta

En Kantō–Kōshin, la alerta por golpe de calor se encuentra activa en:

Tokio, Chiba y Kanagawa.

No aparece activada en:

Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Nagano y Yamanashi.

La inclusión de Tokio, Chiba y Kanagawa resulta especialmente relevante por la elevada concentración de población y por el llamado efecto de isla de calor urbana. El asfalto, los edificios y la falta de ventilación pueden mantener temperaturas elevadas incluso después de la puesta del sol.

Quienes se desplacen en tren, esperen en estaciones exteriores o caminen por zonas urbanas deben beber agua con frecuencia y buscar descansos en centros comerciales, estaciones climatizadas o instalaciones públicas.

Tōkai: las cuatro prefecturas están bajo alerta

Toda la región de Tōkai incluida en el reporte aparece bajo alerta:

Shizuoka, Aichi, Gifu y Mie.

Se trata de una de las áreas con mayor extensión de riesgo durante esta jornada. Las zonas interiores de Gifu y Aichi pueden registrar una combinación especialmente peligrosa de temperatura alta, humedad y escasa circulación del aire.

En Shizuoka y Mie, la humedad procedente del océano también puede elevar la sensación térmica, incluso cuando el termómetro no parezca excepcionalmente alto.

Hokuriku: alerta generalizada

Las cuatro prefecturas de Hokuriku se encuentran bajo alerta:

Niigata, Toyama, Ishikawa y Fukui.

En esta región, la humedad puede dificultar la evaporación del sudor, que es uno de los principales mecanismos del cuerpo para reducir su temperatura. Por esa razón, una persona puede sufrir agotamiento por calor aunque permanezca poco tiempo al aire libre.

Los trabajos agrícolas, la construcción, las labores de reparto y las actividades deportivas requieren pausas frecuentes y acceso permanente a bebidas.

Kinki: alerta en cinco prefecturas

En Kinki, están bajo alerta:

Shiga, Kioto, Osaka, Hyōgo y Wakayama.

La única prefectura de esta región que no aparece con alerta activa es:

Nara.

Kioto y Osaka merecen particular atención. Ambas zonas pueden acumular calor durante el día y conservarlo por la noche, reduciendo el tiempo que tiene el organismo para recuperarse. En Hyōgo, Shiga y Wakayama también existe riesgo elevado, especialmente en zonas urbanas, valles interiores y áreas con poca sombra.

No tener alerta en Nara no equivale a ausencia de calor. La población debe continuar adoptando precauciones y revisar el índice WBGT local.

Chūgoku: cuatro prefecturas en alerta

En la región de Chūgoku, aparecen bajo alerta:

Okayama, Hiroshima, Shimane y Tottori.

El reporte no muestra a Yamaguchi dentro de este bloque porque, a efectos meteorológicos, está incluida en la región de Kyūshū norte, donde también tiene activa la alerta.

En Okayama e Hiroshima, las zonas interiores pueden calentarse con rapidez. En Shimane y Tottori, la humedad y la exposición prolongada al sol también pueden generar condiciones peligrosas.

Shikoku: alerta en toda la isla

Las cuatro prefecturas de Shikoku se encuentran bajo alerta:

Tokushima, Kagawa, Ehime y Kōchi.

La cobertura completa de la región indica que el riesgo no se limita a una ciudad o área concreta. Tanto las zonas costeras como los sectores interiores pueden presentar un índice de calor elevado.

Las autoridades recomiendan evitar deportes y trabajos físicos intensos durante las horas de mayor temperatura. También conviene revisar a familiares que viven solos y confirmar que utilizan correctamente el aire acondicionado.

Kyūshū

La alerta se encuentra activa en todas las áreas del bloque meteorológico de Kyūshū norte, que incluye:

Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga y Kumamoto.

Es una de las zonas con mayor continuidad territorial de alertas. La combinación de humedad, calor y radiación solar puede provocar una pérdida rápida de agua y sales minerales.

En Fukuoka, Kumamoto y Ōita, las áreas urbanas e interiores requieren especial precaución. En Nagasaki y Saga, la humedad puede elevar considerablemente la sensación térmica. Yamaguchi, aunque geográficamente pertenece a Honshū, se clasifica dentro de Kyūshū norte para este tipo de información meteorológica.

En el bloque de Kyūshū sur y Amami, la situación es diferente según el área.

La alerta está activa en:

Kagoshima, excluyendo la región de Amami.

No aparece activa en:

Miyazaki ni en la región de Amami perteneciente a Kagoshima.

Esto significa que la parte continental y otras islas de Kagoshima incluidas en el área principal deben adoptar las medidas correspondientes a una alerta por golpe de calor. En cambio, Amami se mantiene fuera de la alerta de esta jornada, aunque puede continuar registrando temperaturas altas y mucha humedad.

Okinawa: alerta en la isla principal y Yaeyama

En la prefectura de Okinawa, la alerta está activa en:

La región de la isla principal de Okinawa y la región de Yaeyama.

No aparece activa en:

La región de las islas Daitō ni la región de Miyako.

La alerta para la isla principal incluye el entorno donde se encuentran ciudades como Naha, Okinawa, Uruma, Ginowan, Urasoe y Nago, entre otros municipios. En Yaeyama, afecta al área meteorológica que comprende principalmente Ishigaki, Taketomi y Yonaguni.

En Okinawa, el peligro no depende únicamente de la temperatura. La humedad elevada reduce la capacidad del cuerpo para enfriarse y puede hacer que caminar, trabajar o permanecer al sol durante pocos minutos resulte agotador.

¿Qué significa que el WBGT llegue a 31 o más?

El WBGT, conocido en Japón como 暑さ指数 — atsusa shisū, no mide solamente la temperatura. También toma en cuenta factores como la humedad, la radiación solar y el calor del entorno.

Cuando el valor alcanza 31 o más, se entra en una categoría de peligro. En esas condiciones, se aconseja suspender o posponer el ejercicio físico, salvo que existan medidas estrictas de prevención.

Una temperatura de 33 °C con humedad elevada puede resultar más peligrosa que una temperatura mayor en un ambiente seco. Por eso, observar únicamente el termómetro no es suficiente.

Resumen nacional de la alerta

Para este jueves 6 de agosto, Japón registra:

35 zonas meteorológicas bajo alerta por golpe de calor.

0 zonas bajo alerta especial por golpe de calor.

Alertas desde Akita y Yamagata , en Tōhoku, hasta Yaeyama , en Okinawa.

, en Tōhoku, hasta , en Okinawa. Amplia cobertura en Tōkai, Hokuriku, Shikoku y Kyūshū norte .

. Riesgo severo en áreas donde el índice WBGT previsto alcanza 31 o más.

🚨 Mensaje de prevención de las autoridades

Las autoridades japonesas recomiendan extremar las medidas de prevención frente al calor intenso. Se pide a la población permanecer en lugares frescos, utilizar adecuadamente el aire acondicionado y evitar la exposición prolongada a altas temperaturas, especialmente durante las horas de mayor calor.

También recuerdan la importancia de mantener una hidratación constante: beber agua antes de sentir sed y reponer sales minerales cuando sea necesario, ya que la pérdida de líquidos y electrolitos aumenta el riesgo de sufrir un golpe de calor. Asimismo, se aconseja evitar ejercicios o actividades físicas intensas al aire libre bajo condiciones extremas.

Además, se solicita prestar especial atención a las personas más vulnerables, como adultos mayores y niños, revisando con frecuencia su estado de salud. Escuelas, empresas y organizadores de eventos deben evaluar la suspensión, el aplazamiento o la modificación de sus actividades cuando no puedan garantizar medidas suficientes de protección frente al calor.

🌡️ Especial cuidado para residentes extranjeros en Japón

Durante el mes de agosto, muchas personas recién llegadas a Japón pueden sorprenderse por el calor y, en algunos casos, subestimar sus efectos porque la temperatura no siempre parece extremadamente alta. Sin embargo, el verano japonés tiene una característica particular: una combinación de calor intenso y humedad elevada que puede afectar rápidamente al organismo.

El riesgo aumenta especialmente por la combinación de 高温 (kōon, altas temperaturas) y 高湿度 (kōshitsudo, alta humedad). Estas condiciones dificultan que el cuerpo elimine el calor mediante la sudoración, provocando una pérdida acelerada de agua y sales minerales, incluso durante actividades cotidianas.

El golpe de calor (熱中症, necchūshō) puede aparecer de manera inesperada, incluso después de caminar pocos minutos bajo el sol, esperar en una estación o realizar trabajos físicos al aire libre. Por ello, las autoridades japonesas recomiendan no esperar a sentir malestar y adoptar medidas preventivas desde el inicio de la jornada.

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