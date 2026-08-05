22 regiones bajo advertencia

Temperaturas peligrosas obligan a extremar cuidados en gran parte del país

📍Tokio | 5 de agosto

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y el Ministerio del Medio Ambiente activaron este miércoles alertas por golpe de calor (熱中症警戒アラート, necchūshō keikai arāto) en varias zonas del país ante la previsión de un índice de calor peligroso.

El mapa oficial muestra que no hay ninguna región bajo “Alerta Especial por Golpe de Calor” (熱中症特別警戒アラート, necchūshō tokubetsu keikai arāto), la categoría más grave, pero 22 zonas permanecen bajo “Alerta por Golpe de Calor”, lo que significa que existe un riesgo elevado de afectaciones a la salud debido a temperaturas extremas y humedad.

Las autoridades advierten que las medidas habituales pueden no ser suficientes y piden cambiar la rutina diaria: usar aire acondicionado, evitar actividades al aire libre durante las horas más calurosas y proteger especialmente a personas mayores, niños y trabajadores expuestos al sol.

⚠️ ¿Qué significa la alerta por golpe de calor en Japón?

La alerta se emite cuando el índice de calor WBGT (暑さ指数, atsusa shisū) alcanza niveles considerados peligrosos.

No se trata solamente de la temperatura del aire. El cálculo incluye:

🌡️ Temperatura

💧 Humedad

☀️ Radiación solar

🌬️ Condiciones ambientales

Cuando el índice previsto supera aproximadamente 31 puntos, aumenta considerablemente el riesgo de sufrir:

Mareos

Fatiga extrema

Calambres

Náuseas

Pérdida de conciencia

Golpe de calor grave

🗾 Regiones con alerta por golpe de calor — Miércoles 5 de agosto

🟣 Hokkaidō

En Hokkaidō, varias zonas permanecen sin alertas activas por golpe de calor. La Agencia Meteorológica de Japón no emitió avisos para Sōya, Kamikawa–Rumoi, Ishikari–Sorachi–Shiribeshi, Abashiri–Kitami–Monbetsu y Kushiro–Nemuro, por lo que en estas áreas no se prevén condiciones que alcancen los criterios de advertencia establecidos.

Tampoco se activaron alertas en Tokachi, Hidaka–Iburi y Oshima–Hiyama. Aunque el verano japonés puede presentar cambios rápidos de temperatura, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a la evolución del clima y consultar los índices locales de calor, especialmente para personas mayores, niños y quienes realizan actividades al aire libre.

🟣 Tōhoku

En la región de Tōhoku, las autoridades no activaron avisos de alerta por golpe de calor para ninguna de sus seis prefecturas. Las zonas de Aomori, Akita e Iwate permanecen sin advertencias, lo que significa que no se prevé que el índice de calor alcance los niveles establecidos para emitir una alerta especial.

Asimismo, Miyagi, Yamagata y Fukushima tampoco presentan activación de alertas. A pesar de esta situación, se recomienda continuar vigilando los cambios de temperatura, mantenerse hidratado y prestar especial atención a personas vulnerables como adultos mayores, niños y quienes realizan actividades prolongadas al aire libre.

🟣 Kantō–Kōshin

En la región de Kantō–Kōshin, no se activaron avisos de alerta por golpe de calor en ninguna de las zonas incluidas en el reporte. Las prefecturas de Ibaraki, Tochigi y Gunma permanecen sin alertas, indicando que las condiciones previstas no alcanzan los criterios establecidos para emitir una advertencia por riesgo elevado de calor.

Tampoco se registran zonas bajo alerta en Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa, Nagano y Yamanashi. A pesar de la ausencia de avisos oficiales, las autoridades recuerdan que las altas temperaturas del verano japonés pueden cambiar rápidamente, por lo que se recomienda continuar con medidas preventivas como hidratarse con frecuencia, evitar la exposición prolongada al sol y prestar atención especial a niños, personas mayores y trabajadores al aire libre.

🟣 Tōkai

🟪 Aichi — ALERTA ACTIVADA

La prefectura de Aichi continúa bajo alerta por golpe de calor, debido a que las condiciones meteorológicas previstas indican un riesgo elevado para la salud. Las autoridades advierten que la combinación de altas temperaturas y humedad puede favorecer una rápida aparición de síntomas de necchūshō (golpe de calor), incluso durante actividades cotidianas como desplazamientos, compras o trabajos al aire libre.

La vigilancia es especialmente importante en zonas urbanas con alta concentración de población, como Nagoya, Toyota, Okazaki y Toyohashi, donde el efecto del calor acumulado en calles y edificios puede intensificar la sensación térmica. Se recomienda utilizar aire acondicionado o espacios frescos, beber agua antes de sentir sed, descansar con frecuencia y prestar especial atención a niños, personas mayores y trabajadores expuestos al sol.

También alerta en Mie, Shizuoka y Gifu.

🟣 Hokuriku

La prefectura de Niigata se encuentra bajo alerta por golpe de calor debido a que las condiciones previstas representan un riesgo elevado para la salud. Las autoridades advierten que las altas temperaturas, combinadas con la humedad característica del verano japonés, pueden aumentar la posibilidad de sufrir síntomas de necchūshō (golpe de calor), especialmente entre personas que permanecen mucho tiempo al aire libre o realizan esfuerzos físicos intensos.

La vigilancia se concentra especialmente en las principales áreas urbanas de la prefectura, como Niigata, Nagaoka, Sanjō y Jōetsu. Se recomienda tomar medidas preventivas como beber agua con frecuencia antes de sentir sed, utilizar aire acondicionado o lugares frescos, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños, personas mayores y trabajadores que desarrollan actividades bajo altas temperaturas.

También alerta en Fukui, Ishikawa y Toyama, Shizuoka.

🟣 Kinki

La región de Kinki permanece bajo alerta por golpe de calor, con condiciones meteorológicas que representan un riesgo elevado para la salud. Las prefecturas de Osaka, Hyōgo y Wakayama se encuentran bajo vigilancia debido a la previsión de altos niveles de temperatura y sensación térmica. Las autoridades advierten que el calor intenso puede provocar rápidamente síntomas de necchūshō (golpe de calor), especialmente en personas vulnerables como adultos mayores, niños pequeños y quienes trabajan o realizan actividades prolongadas al aire libre.

Entre las zonas con mayor atención se encuentran importantes centros urbanos de la región. En la prefectura de Osaka, la vigilancia incluye ciudades como Osaka, Sakai e Higashiōsaka, donde la concentración urbana puede intensificar el calor acumulado. En Hyōgo, las principales áreas bajo observación son Kobe, Himeji y Nishinomiya, mientras que en Wakayama la alerta alcanza a ciudades como Wakayama, Tanabe y Shingū. Se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas, hidratarse constantemente y utilizar aire acondicionado o espacios frescos cuando sea necesario.

🟣 Chūgoku

La región de Chūgoku permanece bajo alerta activa por golpe de calor, debido a que las condiciones previstas representan un riesgo elevado para la salud. Las prefecturas de Hiroshima, Shimane y Tottori se encuentran bajo vigilancia ante la posibilidad de temperaturas extremas y altos niveles de sensación térmica. Las autoridades recuerdan que el calor intenso puede provocar la aparición de necchūshō (golpe de calor), incluso en actividades habituales, por lo que recomiendan extremar las precauciones durante las horas de mayor temperatura.

La alerta incluye importantes ciudades de la región. En la prefectura de Hiroshima, las zonas bajo observación comprenden Hiroshima, Fukuyama y Kure, mientras que en Shimane la vigilancia alcanza a Matsue e Izumo. En Tottori, las áreas incluidas son Tottori y Yonago. Se recomienda beber agua con frecuencia, utilizar aire acondicionado o refugios frescos, evitar esfuerzos físicos bajo el sol y prestar especial atención a niños, personas mayores y trabajadores que realizan labores al aire libre.

🟣 Shikoku

La región de Shikoku permanece bajo alerta activa por golpe de calor, debido a que las condiciones meteorológicas previstas indican un riesgo elevado para la salud. Las prefecturas de Tokushima, Ehime y Kōchi se encuentran bajo vigilancia ante la posibilidad de temperaturas elevadas y una sensación térmica intensa. Las autoridades advierten que el calor acumulado puede favorecer la aparición de necchūshō (golpe de calor), especialmente entre personas mayores, niños pequeños y quienes realizan actividades físicas prolongadas en exteriores.

La alerta incluye varias ciudades importantes de la región. En la prefectura de Tokushima, las zonas bajo vigilancia comprenden Tokushima y Naruto; en Ehime, la atención se centra en Matsuyama e Imabari; mientras que en Kōchi, las áreas incluidas son Kōchi y Nankoku. Se recomienda mantenerse hidratado de forma constante, utilizar aire acondicionado o lugares frescos, evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas y tomar medidas preventivas antes de sentir síntomas como mareos, fatiga o malestar.

🟣 Kyūshū norte (incluye Yamaguchi)

La región de Kyūshū norte, junto con la prefectura de Yamaguchi, permanece bajo alerta activa por golpe de calor, debido a que las condiciones meteorológicas previstas representan un riesgo elevado para la salud. Las prefecturas de Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga y Kumamoto se encuentran bajo vigilancia por la combinación de altas temperaturas y humedad, factores que aumentan la posibilidad de sufrir necchūshō (golpe de calor). Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente para personas mayores, niños y trabajadores que realizan actividades al aire libre.

Entre las principales ciudades incluidas en la alerta se encuentran Yamaguchi y Shimonoseki en la prefectura de Yamaguchi; Fukuoka, Kitakyūshū y Kurume en Fukuoka; Ōita y Beppu en Ōita; Nagasaki y Sasebo en Nagasaki; Saga y Karatsu en Saga; además de Kumamoto y Yatsushiro en Kumamoto. Las autoridades piden beber agua con frecuencia, utilizar aire acondicionado o espacios frescos, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor calor y tomar medidas preventivas antes de la aparición de síntomas como mareos, cansancio extremo o desorientación.

🟣 Kyūshū sur y Amami

La región de Kyūshū sur permanece bajo alerta activa por golpe de calor, con la prefectura de Kagoshima como una de las zonas bajo vigilancia debido a las condiciones meteorológicas que favorecen un riesgo elevado para la salud. La alerta incluye la mayor parte de Kagoshima, mientras que algunas zonas de la región de Amami quedan fuera de la activación. Las autoridades advierten que la combinación de altas temperaturas, humedad y exposición prolongada al sol puede aumentar rápidamente el riesgo de sufrir necchūshō (golpe de calor).

Entre las principales áreas bajo atención se encuentran las ciudades de Kagoshima, Kirishima y Amami. Se recomienda a los residentes y visitantes evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor, utilizar aire acondicionado o refugios frescos, hidratarse frecuentemente y reponer sales minerales cuando sea necesario. También se pide especial cuidado con personas mayores, niños pequeños y trabajadores al aire libre, ya que pueden presentar síntomas de golpe de calor con mayor rapidez.

🟣 Okinawa

La prefectura de Okinawa mantiene activa la alerta por golpe de calor en varias áreas debido a las condiciones de altas temperaturas y elevada humedad propias del verano subtropical. La advertencia incluye la isla principal de Okinawa, las islas Daitō y las islas Yaeyama, donde las autoridades mantienen vigilancia ante el aumento del riesgo de necchūshō (golpe de calor). La combinación de calor intenso, radiación solar y humedad puede afectar rápidamente la salud, incluso en personas acostumbradas a las condiciones climáticas de la región.

Entre las principales zonas bajo atención se encuentran Naha, Okinawa, Uruma e Ishigaki. Las autoridades recomiendan reforzar las medidas de prevención: beber agua con frecuencia antes de sentir sed, utilizar aire acondicionado o lugares frescos, evitar permanecer bajo el sol durante las horas de mayor intensidad y reducir los esfuerzos físicos al aire libre. También se pide especial cuidado con niños, personas mayores y trabajadores expuestos a altas temperaturas, ya que pueden desarrollar síntomas de golpe de calor con mayor rapidez.

🚨 Mensaje de prevención de las autoridades

Las autoridades japonesas recomiendan extremar las medidas de prevención frente al calor intenso. Se pide a la población permanecer en lugares frescos, utilizar adecuadamente el aire acondicionado y evitar la exposición prolongada a altas temperaturas, especialmente durante las horas de mayor calor.

También recuerdan la importancia de mantener una hidratación constante: beber agua antes de sentir sed y reponer sales minerales cuando sea necesario, ya que la pérdida de líquidos y electrolitos aumenta el riesgo de sufrir un golpe de calor. Asimismo, se aconseja evitar ejercicios o actividades físicas intensas al aire libre bajo condiciones extremas.

Además, se solicita prestar especial atención a las personas más vulnerables, como adultos mayores y niños, revisando con frecuencia su estado de salud. Escuelas, empresas y organizadores de eventos deben evaluar la suspensión, el aplazamiento o la modificación de sus actividades cuando no puedan garantizar medidas suficientes de protección frente al calor.

🌡️ Especial cuidado para residentes extranjeros en Japón

Durante el mes de agosto, muchas personas recién llegadas a Japón pueden sorprenderse por el calor y, en algunos casos, subestimar sus efectos porque la temperatura no siempre parece extremadamente alta. Sin embargo, el verano japonés tiene una característica particular: una combinación de calor intenso y humedad elevada que puede afectar rápidamente al organismo.

El riesgo aumenta especialmente por la combinación de 高温 (kōon, altas temperaturas) y 高湿度 (kōshitsudo, alta humedad). Estas condiciones dificultan que el cuerpo elimine el calor mediante la sudoración, provocando una pérdida acelerada de agua y sales minerales, incluso durante actividades cotidianas.

El golpe de calor (熱中症, necchūshō) puede aparecer de manera inesperada, incluso después de caminar pocos minutos bajo el sol, esperar en una estación o realizar trabajos físicos al aire libre. Por ello, las autoridades japonesas recomiendan no esperar a sentir malestar y adoptar medidas preventivas desde el inicio de la jornada.

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