18 regiones bajo advertencia

Kyūshū bajo máxima vigilancia: todas las prefecturas del norte están en alerta por calor

📍Tokio | 4 de agosto

El oeste y el sur de Japón afrontan este martes 4 de agosto una jornada especialmente delicada. El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón mantienen activa la alerta por golpe de calor en 18 prefecturas o subregiones meteorológicas, principalmente en Kinki, Chūgoku, Shikoku, Kyūshū y Okinawa.

La información fue difundida a las 17:00 del lunes 3 de agosto para las condiciones previstas durante este martes. No se ha emitido ninguna alerta especial por golpe de calor, el nivel más grave del sistema japonés; sin embargo, las alertas ordinarias vigentes indican que existe un riesgo muy elevado de que se produzcan problemas de salud relacionados con las altas temperaturas.

Aunque el reporte organiza la información por prefecturas y áreas meteorológicas —no exactamente por ciudades—, a continuación se incluyen todas las zonas mencionadas oficialmente, tanto las que se encuentran en alerta como aquellas donde no se ha activado este aviso.

¿Qué significan los colores del mapa?

Las zonas coloreadas en morado son aquellas donde se encuentra activa una alerta por golpe de calor —熱中症警戒アラート—. Esta se emite cuando se prevé que al menos uno de los puntos de observación de una región alcance un WBGT de 33 o más.

Las áreas en naranja o rojo representan lugares donde se pronostica un índice máximo WBGT de 31 o superior. Esto no significa que la temperatura del aire vaya a ser de 31 °C: el WBGT es un índice diferente, que combina temperatura, humedad y radiación procedente del sol, edificios y pavimento.

Un WBGT de 31 o más corresponde oficialmente al nivel de “peligro”. Incluso las actividades cotidianas pueden provocar un golpe de calor, especialmente entre adultos mayores, y los ejercicios físicos deberían suspenderse salvo circunstancias excepcionales.

La alerta especial, que este martes no está activa en ninguna prefectura, requiere una situación todavía más extrema: que todos los puntos establecidos dentro de una prefectura tengan previsto alcanzar un WBGT de 35 o superior.

Situación detallada por regiones

Hokkaidō: sin alertas activas

Ninguna de las ocho grandes áreas meteorológicas de Hokkaidō aparece bajo alerta por golpe de calor.

El reporte incluye Sōya; Kamikawa y Rumoi; Ishikari, Sorachi y Shiribeshi; Abashiri, Kitami y Monbetsu; Kushiro y Nemuro; Tokachi; Iburi y Hidaka; y Oshima y Hiyama.

En todas ellas, tanto la columna de alerta especial como la de alerta ordinaria permanecen vacías. Esto significa que no se alcanzan los criterios oficiales para emitir una alerta regional, aunque las personas que trabajen al aire libre o realicen actividades físicas deben seguir comprobando las condiciones locales.

Tōhoku: ninguna prefectura en alerta

Las seis prefecturas de Tōhoku aparecen sin alertas activas:

Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Yamagata y Fukushima.

La ausencia de una alerta no equivale a una garantía de seguridad absoluta. La temperatura, la humedad y la exposición solar pueden variar considerablemente dentro de una misma prefectura, especialmente en estacionamientos, campos deportivos, invernaderos y zonas urbanas sin sombra.

Kantō–Kōshin: Tokio y toda la región, sin alerta

No se ha emitido alerta para Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa, Nagano ni Yamanashi.

La situación contrasta con otras jornadas recientes de calor intenso en el área metropolitana. Aun así, los residentes deben revisar el WBGT de su localidad antes de realizar deportes, trabajos de construcción, repartos o actividades prolongadas al aire libre.

Tōkai: sin alerta en sus cuatro prefecturas

Las prefecturas de Shizuoka, Aichi, Gifu y Mie no aparecen bajo alerta.

Aunque el aviso oficial no esté activo, la humedad propia del verano japonés puede dificultar que el sudor se evapore y que el cuerpo libere calor. Por ello, sigue siendo importante descansar con frecuencia y evitar permanecer durante mucho tiempo bajo el sol.

Hokuriku: sin alertas, pero con áreas de calor peligroso

En Niigata, Toyama, Ishikawa y Fukui no se ha emitido una alerta por golpe de calor.

Sin embargo, el mapa muestra áreas del centro-oeste del país con previsiones de WBGT de 31 o más. Por eso, aunque una prefectura no aparezca en morado, pueden existir puntos concretos con condiciones consideradas peligrosas.

Kinki: alertas en Hyōgo y Wakayama

La región de Kinki presenta una situación dividida.

La alerta por golpe de calor está activa en Hyōgo y Wakayama. En estas dos prefecturas se recomienda reducir al mínimo las actividades al aire libre, utilizar correctamente el aire acondicionado y comprobar con frecuencia el estado de niños, adultos mayores y personas que viven solas.

No existe alerta en Shiga, Kioto, Osaka ni Nara, aunque eso no descarta que algunas localidades puedan registrar un WBGT peligroso durante las horas más calurosas.

Chūgoku: todas las prefecturas del reporte están en alerta

La situación es especialmente preocupante en Chūgoku. Las cuatro prefecturas incluidas en esta clasificación aparecen bajo alerta por golpe de calor:

Okayama, Hiroshima, Shimane y Tottori.

La alerta afecta tanto a zonas urbanas como rurales y costeras. Las personas que trabajan en agricultura, construcción, transporte, fábricas o reparto deben programar pausas regulares en lugares frescos y evitar trabajar solas cuando el calor sea intenso.

Shikoku: alertas en Kagawa y Ehime

En Shikoku, las prefecturas de Kagawa y Ehime se encuentran bajo alerta.

Por el contrario, Tokushima y Kōchi no aparecen con una alerta activa. Aun así, la proximidad entre prefecturas y las diferencias locales de humedad, viento y radiación solar hacen necesario consultar el WBGT específico de cada ciudad antes de salir.

Norte de Kyūshū: alerta en toda la región

El norte de Kyūshū, incluyendo Yamaguchi, concentra uno de los escenarios más severos del día.

La alerta está activa en las seis zonas incluidas oficialmente:

Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga y Kumamoto.

Esto significa que toda la región meteorológica del norte de Kyūshū está bajo aviso. Las autoridades recomiendan permanecer en espacios frescos, evitar desplazamientos innecesarios durante las horas centrales y suspender ejercicios o actividades deportivas cuando no exista un ambiente climatizado.

Sur de Kyūshū y Amami: Miyazaki y Kagoshima en alerta

La alerta también se extiende a Miyazaki y a la mayor parte de Kagoshima, concretamente a la prefectura excluyendo la región de Amami.

Las islas y localidades pertenecientes a Amami no aparecen bajo alerta en este reporte. Por lo tanto, dentro de Kagoshima existen dos situaciones diferentes: el territorio principal está en alerta, mientras que la subregión de Amami no alcanza el criterio oficial.

Okinawa: alertas en Daitō y Yaeyama

La prefectura de Okinawa también está dividida en varias áreas meteorológicas.

La alerta está activa en:

Región de las islas Daitō y región de Yaeyama.

No se ha emitido alerta para la isla principal de Okinawa ni para la región de Miyakojima.

Esto significa que residentes y turistas en Daitō y Yaeyama deben extremar las precauciones, especialmente en playas, embarcaciones, campos agrícolas y actividades turísticas prolongadas bajo el sol. En Okinawa, la humedad elevada y la radiación solar pueden aumentar rápidamente la carga térmica sobre el cuerpo, incluso cuando existe brisa marina.

Las 18 zonas bajo alerta

En conjunto, las alertas ordinarias están activas en:

Hyōgo, Wakayama, Okayama, Hiroshima, Shimane, Tottori, Kagawa, Ehime, Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima —excepto Amami—, Daitō y Yaeyama.

El balance nacional oficial es de 18 alertas por golpe de calor y ninguna alerta especial.

Qué deben hacer los residentes

En las zonas bajo alerta, la primera medida es permanecer en un ambiente fresco, utilizando aire acondicionado de manera adecuada. No conviene esperar a sentir sed: es necesario beber líquidos con frecuencia y, cuando corresponda, reponer sales.

También se recomienda:

Evitar las salidas y trabajos físicos en las horas más calurosas.

Suspender deportes y ejercicios en lugares sin climatización.

Utilizar sombrilla, sombrero, ropa ligera y transpirable.

Descansar regularmente en interiores, tiendas, estaciones o espacios refrigerados.

Comprobar que los adultos mayores estén utilizando el aire acondicionado.

No dejar jamás a niños, adultos mayores o animales dentro de un vehículo.

Prestar especial atención a trabajadores al aire libre, embarazadas, bebés y personas con enfermedades crónicas.

El Ministerio del Medio Ambiente pide especialmente acompañar y vigilar a niños y personas mayores, ya que pueden no reconocer a tiempo la deshidratación o el aumento peligroso de su temperatura corporal.

Señales que no deben ignorarse

Los primeros síntomas de un golpe de calor pueden aparecer de manera repentina y no deben tomarse a la ligera. Entre las señales más frecuentes se encuentran los mareos, la sudoración intensa, la sensación de desmayo, los calambres musculares, la debilidad, el dolor de cabeza y las náuseas. También es importante observar cualquier cambio extraño en el comportamiento: confusión, dificultad para hablar, movimientos torpes, irritabilidad, somnolencia excesiva o respuestas diferentes a las habituales. En niños y adultos mayores, estas señales pueden ser menos evidentes, por lo que conviene prestar atención incluso a un cansancio inusual, falta de apetito o apatía.

Ante cualquiera de estos síntomas, la persona debe ser llevada de inmediato a un lugar fresco, sombreado o con aire acondicionado. Es fundamental detener toda actividad física, sentarla o recostarla y aflojarle la ropa para facilitar la ventilación. Para bajar la temperatura corporal, se recomienda enfriar especialmente el cuello, las axilas y las ingles, donde pasan vasos sanguíneos importantes. También pueden utilizarse toallas húmedas, compresas frías, abanicos o ventiladores. No basta con descansar unos minutos bajo el sol: el enfriamiento debe comenzar cuanto antes y mantenerse hasta que la persona se recupere.

La hidratación también es importante, pero solo se deben ofrecer líquidos cuando la persona esté consciente, pueda hablar con normalidad y sea capaz de tragar sin dificultad. Lo ideal es darle agua, una bebida con electrolitos o una solución de rehidratación oral en pequeñas cantidades y de forma gradual. Nunca se debe obligar a beber a alguien que está confundido, vomita repetidamente, se encuentra muy somnoliento o no puede sostener el recipiente por sí mismo, porque existe riesgo de atragantamiento.

La situación debe considerarse una emergencia médica cuando la persona pierde el conocimiento, no responde con normalidad, presenta convulsiones, tiene dificultades para respirar, no puede beber sin ayuda o continúa empeorando pese al enfriamiento. En Japón, se debe llamar inmediatamente a una ambulancia marcando el 119. Mientras llega la asistencia, hay que continuar enfriando el cuerpo y vigilar la respiración. Actuar rápido puede evitar daños graves en el cerebro, los riñones y otros órganos, e incluso salvar una vida.

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