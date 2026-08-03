27 regiones bajo advertencia

Japón bajo un calor extremo: 27 regiones permanecen hoy bajo alerta por riesgo de golpe de calor

📍Tokio | 3 de agosto

El calor sigue golpeando con fuerza a gran parte de Japón. Para hoy lunes , el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica mantienen 27 regiones bajo Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート), mientras que, por el momento, no se ha emitido ninguna Alerta Especial.

Aunque no existe el nivel más alto de emergencia, eso no significa que el riesgo sea menor. Al contrario… en muchas zonas del país se espera que el Índice WBGT, utilizado para medir el peligro por calor, supere el nivel 31, una condición considerada muy peligrosa, especialmente para niños, adultos mayores y personas que trabajan o realizan actividades al aire libre.

Las alertas abarcan una extensa franja del país. En la región de Kantō, Tokio vuelve a estar bajo aviso. También se encuentran en alerta Ishikawa y Fukui, además de varias prefecturas de Kinki, como Shiga, Kioto, Osaka, Hyōgo y Wakayama.

Más hacia el oeste, la situación tampoco da tregua. Permanecen bajo alerta Okayama, Hiroshima, Shimane y Tottori en la región de Chūgoku, así como las cuatro prefecturas de Shikoku: Tokushima, Kagawa, Ehime y Kōchi.

En Kyūshū, prácticamente toda la región deberá extremar precauciones. Las alertas incluyen Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga, Kumamoto, Miyazaki y las dos áreas de Kagoshima, además de parte de Okinawa, donde la advertencia afecta especialmente a la región de las islas Daitō y al área de las islas Yaeyama.

Mientras tanto, regiones como Hokkaidō y Tōhoku continúan sin alertas oficiales. Aun así, las autoridades recuerdan que las temperaturas pueden seguir siendo elevadas durante la tarde, por lo que recomiendan mantenerse hidratado y evitar esfuerzos físicos prolongados bajo el sol.

Las autoridades insisten en medidas sencillas que pueden marcar una gran diferencia: beber agua con frecuencia, incluso antes de sentir sed; utilizar el aire acondicionado cuando sea posible; buscar lugares con sombra; vestir ropa ligera y prestar especial atención a familiares, vecinos y compañeros de trabajo que puedan ser más vulnerables al calor.

Con el verano alcanzando uno de sus momentos más intensos, la recomendación es clara: no subestimar el calor. En Japón, un golpe de calor puede desarrollarse en pocos minutos y convertirse en una emergencia médica si no se actúa a tiempo. Mantenerse fresco, hidratarse y reducir la exposición al sol sigue siendo la mejor forma de protegerse.

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