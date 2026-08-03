Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Golpe de calor

27 regiones bajo advertencia

PorNoticiasNippon

Ago 3, 2026 #Agencia Metereológica de Japón, #alerta por golpe de calor, #Kankyosho, #Kishocho, #Ministerio de Ambiente, #Netchūshō Keikai Arāto, #気象庁, #熱中症警戒アラート, #環境省
Japón bajo un calor extremo: 27 regiones permanecen hoy bajo alerta por riesgo de golpe de calor

📍Tokio | 3 de agosto

El calor sigue golpeando con fuerza a gran parte de Japón. Para hoy lunes , el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica mantienen 27 regiones bajo Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート), mientras que, por el momento, no se ha emitido ninguna Alerta Especial.

Aunque no existe el nivel más alto de emergencia, eso no significa que el riesgo sea menor. Al contrario… en muchas zonas del país se espera que el Índice WBGT, utilizado para medir el peligro por calor, supere el nivel 31, una condición considerada muy peligrosa, especialmente para niños, adultos mayores y personas que trabajan o realizan actividades al aire libre.

Las alertas abarcan una extensa franja del país. En la región de Kantō, Tokio vuelve a estar bajo aviso. También se encuentran en alerta Ishikawa y Fukui, además de varias prefecturas de Kinki, como Shiga, Kioto, Osaka, Hyōgo y Wakayama.

Más hacia el oeste, la situación tampoco da tregua. Permanecen bajo alerta Okayama, Hiroshima, Shimane y Tottori en la región de Chūgoku, así como las cuatro prefecturas de Shikoku: Tokushima, Kagawa, Ehime y Kōchi.

En Kyūshū, prácticamente toda la región deberá extremar precauciones. Las alertas incluyen Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga, Kumamoto, Miyazaki y las dos áreas de Kagoshima, además de parte de Okinawa, donde la advertencia afecta especialmente a la región de las islas Daitō y al área de las islas Yaeyama.

Mientras tanto, regiones como Hokkaidō y Tōhoku continúan sin alertas oficiales. Aun así, las autoridades recuerdan que las temperaturas pueden seguir siendo elevadas durante la tarde, por lo que recomiendan mantenerse hidratado y evitar esfuerzos físicos prolongados bajo el sol.

Las autoridades insisten en medidas sencillas que pueden marcar una gran diferencia: beber agua con frecuencia, incluso antes de sentir sed; utilizar el aire acondicionado cuando sea posible; buscar lugares con sombra; vestir ropa ligera y prestar especial atención a familiares, vecinos y compañeros de trabajo que puedan ser más vulnerables al calor.

Con el verano alcanzando uno de sus momentos más intensos, la recomendación es clara: no subestimar el calor. En Japón, un golpe de calor puede desarrollarse en pocos minutos y convertirse en una emergencia médica si no se actúa a tiempo. Mantenerse fresco, hidratarse y reducir la exposición al sol sigue siendo la mejor forma de protegerse.

Términos clave

Japonés

Rōmaji

Español

熱中症

necchūshō

Golpe de calor

熱中症警戒アラート

necchūshō keikai arāto

Alerta por golpe de calor

熱中症特別警戒アラート

necchūshō tokubetsu keikai arāto

Alerta especial por golpe de calor

暑さ指数

atsusa shisū

Índice de calor WBGT

危険

kiken

Peligro

厳重警戒

genjū keikai

Precaución extrema

水分補給

suibun hokyū

Hidratación

冷房

reibō

Aire acondicionado

高温

kōon

Temperatura elevada

猛暑

mōsho

Calor extremo

外出を控える

gaishutsu o hikaeru

Evitar salir

こまめに水を飲む

komame ni mizu o nomu

Beber agua con frecuencia

高齢者

kōreisha

Adultos mayores

乳幼児

nyūyōji

Bebés y niños pequeños

救急搬送

kyūkyū hansō

Traslado de emergencia

©️ 2026 Noticias Nippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Golpe de calor

Alerta por netchūshō en 35 prefecturas

Ago 2, 2026 NoticiasNippon
Golpe de calor

Alerta por netchūshō en 30 prefecturas

Jul 31, 2026 NoticiasNippon
Golpe de calor

Alerta por netchūshō en 32 prefecturas

Jul 30, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Encuesta de opinión

Japón debate su futuro y Takaichi pierde respaldo

2026-08-03 NoticiasNippon No hay comentarios
Efemérides

De los faraones a la corte imperial japonesa

2026-08-03 NoticiasNippon No hay comentarios
Golpe de calor

27 regiones bajo advertencia

2026-08-03 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

Japón bajo dos escenarios meteorológicos

2026-08-03 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.