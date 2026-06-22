[kinenbi]    Bōringu no Hi

De Nagasaki a todo el país: la historia del primer bowling en Japón

📍Tōkyō | 22 de junio

Cada 22 de junio, Japón celebra el Día del Bowling, una fecha dedicada a recordar el origen de este deporte en el país y a promover su práctica entre familias, jóvenes y adultos. La conmemoración fue establecida en 1972 por la Asociación Japonesa de Boleras, conocida en inglés como Bowling Proprietors’ Association of Japan.

El origen de esta fecha se remonta a 1861, cuando un periódico en inglés publicado en Nagasaki, The Nagasaki Shipping List and Advertiser, informó que en la zona de Dejima, donde vivían extranjeros, se había abierto el primer establecimiento de bowling en Japón. Por eso, Nagasaki es considerada la cuna del bowling japonés.

En aquella época, el bowling no era solo un deporte. También funcionaba como un lugar de encuentro social, donde los extranjeros podían jugar, conversar y disfrutar de comidas ligeras. Era una actividad moderna y diferente para el Japón de ese tiempo, todavía en una etapa de contacto limitado con el exterior.

En la ciudad de Nagasaki, específicamente en Ōura-machi, existe un monumento que recuerda el lugar donde nació el bowling en Japón. La placa fue instalada por la asociación del sector para conservar esta parte de la historia deportiva y cultural del país.

El objetivo del Día del Bowling es que más personas conozcan el atractivo de este deporte. Por eso, algunas boleras realizan descuentos o campañas especiales cada 22 de junio. También se organizan actividades familiares para que niños y adultos disfruten juntos.

La Asociación Japonesa de Boleras fue fundada en 1965 y tiene su oficina en Tokio. Su labor busca impulsar el bowling como una forma de deporte, convivencia y entretenimiento sano. Para los hispanohablantes residentes en Japón, esta fecha puede ser una buena oportunidad para conocer una actividad popular, accesible y familiar.

Lectura práctica

Para quienes viven en Japón, el Día del Bowling puede ser una buena ocasión para visitar una bolera cercana, especialmente si hay promociones familiares. Muchas instalaciones cuentan con alquiler de zapatos, bolas de diferentes pesos y sistemas automáticos de puntuación, por lo que no es necesario tener experiencia previa.

Términos clave

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