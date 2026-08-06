Una celebración con sabor, tradición y buenos deseos

El Día del Makizushi (巻寿司の日, Makizushi no Hi) celebra en Japón una tradición llena de sabor y buenos deseos: disfrutar del ehōmaki (恵方巻), un gran rollo de sushi que se come mirando hacia la dirección favorable del año para atraer felicidad, salud y prosperidad.

📍Tokio | 6 de agosto

Hay comidas que van mucho más allá del sabor… tienen una historia detrás, un recuerdo familiar, una pequeña superstición que pasa de generación en generación.

En Japón, hoy jueves 6 de agosto se celebra el Día del Makizushi (巻寿司の日, Makizushi no Hi), una fecha dedicada a uno de los platos más queridos de la gastronomía japonesa: el sushi enrollado con alga nori.

Ese rollo largo de arroz, alga e ingredientes variados no solo llena el estómago. Para muchas personas representa también un deseo de felicidad, salud y prosperidad.

La celebración fue creada por Ajikan Co., Ltd. (株式会社あじかん), una empresa ubicada en el distrito de Nishi, ciudad de Hiroshima, especializada en la fabricación y venta de ingredientes para preparar makizushi.

Entre sus productos destacan ingredientes tradicionales como:

玉子焼き (tamagoyaki) : tortilla japonesa de huevo

: tortilla japonesa de huevo 味付干瓢 (ajitsuke kanpyō): calabaza seca condimentada utilizada en sushi

La idea de esta fecha es recordar una costumbre muy japonesa: comer un rollo entero de sushi mirando hacia la dirección de la suerte durante Setsubun (節分), el momento que marca el cambio de estación.

🌸 Setsubun: mucho más que el famoso 3 de febrero

Cuando muchos escuchan la palabra Setsubun (節分), inmediatamente piensan en el 3 de febrero, los frijoles de la suerte y la llegada de la primavera.

Pero la historia es más amplia…

La palabra Setsubun significa literalmente “división de las estaciones”.

Tradicionalmente, se refiere al día anterior al inicio de cada nueva etapa del año según el calendario japonés:

🌱 立春 (Risshun) — comienzo de la primavera

🌿 立夏 (Rikka) — comienzo del verano

🍂 立秋 (Risshū) — comienzo del otoño

❄️ 立冬 (Rittō) — comienzo del invierno

Por eso, el Día del Makizushi no ocurre solamente una vez al año. La celebración aparece cuatro veces, coincidiendo con cada cambio estacional.

Es una manera de conectar la comida cotidiana con el ritmo de la naturaleza… algo muy presente en la cultura japonesa.

🥢 恵方巻 (Ehomaki): el sushi que se come mirando al futuro

Dentro de la tradición de Setsubun existe una costumbre muy especial: el 恵方巻 (ehōmaki).

Se trata de un makizushi especial de gran tamaño que se come siguiendo un pequeño ritual para atraer buena fortuna.

La tradición dice que hay que:

✅ Comer el rollo completo, sin cortarlo

✅ Mirar hacia la dirección favorable del año (恵方, ehō)

✅ Mantener silencio mientras se come

✅ Pensar en un deseo de felicidad y bienestar

Puede parecer un gesto sencillo… una persona con un rollo de sushi en la mano, mirando tranquilamente hacia una dirección determinada. Pero para muchas familias japonesas es un momento lleno de ilusión.

Según la creencia popular, este ritual puede atraer:

🍀 幸福 (kōfuku) — felicidad

💪 健康 (kenkō) — salud

🌸 繁栄 (han’ei) — prosperidad

📅 ¿Cuándo se celebra el Día del Makizushi?

La fecha cambia cada año porque está relacionada con el calendario estacional japonés.

Estación Celebración de Setsubun Año 2026 🌸 Antes de primavera (立春) Cambio de estación 3 de febrero 🌿 Antes de verano (立夏) Cambio de estación 4 de mayo 🍁 Antes de otoño (立秋) Cambio de estación 6 de agosto ❄️ Antes de invierno (立冬) Cambio de estación 6 de noviembre

El Día del Makizushi fue reconocido oficialmente en 2011 (Heisei 23) por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos (日本記念日協会).

🍙 Una tradición sencilla que sigue reuniendo a Japón

En una época donde muchas costumbres cambian rápidamente, el makizushi mantiene algo especial: la capacidad de reunir a las personas alrededor de una mesa.

Un rollo de sushi, unos minutos de silencio, un deseo en el corazón…

Pequeños gestos que recuerdan que, en Japón, incluso una comida puede convertirse en una celebración de la vida, las estaciones y la esperanza.



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