[kinenbi]    Chichi no Hi

Entre sonrisas y recuerdos: el significado del Día del Padre en Japón

📍Tōkyō | 21 de junio

El Día del Padre, conocido en inglés como Father’s Day, se celebra en Japón el tercer domingo de junio, al igual que en Estados Unidos. Es una fecha dedicada a expresar gratitud hacia los padres por su esfuerzo, apoyo y presencia en la familia.

El origen moderno de esta celebración se remonta a 1910, en Spokane, estado de Washington, Estados Unidos. Allí, Sonora Dodd propuso crear un día especial para agradecer a los padres, inspirada por su propio padre, quien crió solo a seis hijos. Su deseo era que los padres también tuvieran una fecha de reconocimiento, como ya ocurría con el Día de la Madre.

Con el paso del tiempo, la celebración fue ganando importancia. En 1966, el presidente estadounidense Lyndon Johnson estableció oficialmente el tercer domingo de junio como Día del Padre, y en 1972 la fecha fue reconocida como conmemoración nacional en Estados Unidos.

En Japón, la costumbre se adoptó siguiendo el modelo estadounidense. En esta fecha, muchas familias entregan regalos como rosas amarillas, girasoles, camisas, corbatas, pañuelos, cerveza o sake. Más allá del obsequio, el mensaje principal es simple: decir “gracias” a los padres.

Una característica especial es la flor asociada a esta fecha. Mientras que el Día de la Madre se relaciona con el clavel, el Día del Padre se vincula con la rosa. Según la tradición, Sonora Dodd colocó una rosa blanca en la tumba de su padre. Por eso, antiguamente se usaban rosas rojas para padres vivos y rosas blancas para padres fallecidos.

Dato cultural: En Japón es común regalar rosas amarillas (黄色いバラ / Kiiroi bara) o girasoles (ひまわり / Himawari) a los padres como símbolo de respeto, gratitud y cariño durante el Día del Padre.

Términos claves

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