Japón se prepara para un jueves abrasador

Mientras Tottori y Yamaguchi rozarán los 40 °C, en Kantō, Kyūshū y Okinawa habrá que salir con paraguas… y mucha precaución

📍Tokio | 6 de agosto

Japón despertará este jueves con dos caras meteorológicas muy distintas.

Por un lado, buena parte del centro y oeste del país quedará bajo un sol fuerte, casi implacable, con temperaturas de entre 35 y 39 °C. Por otro, varias zonas de Kantō, Kyūshū y Okinawa tendrán un ambiente inestable, con nubes, lluvias intermitentes y probabilidades de precipitación que llegarán incluso al 100 %.

El calor más severo se concentrará en Tottori y Yamaguchi, donde los termómetros podrían marcar 39 °C. También se esperan 37 °C en Nagano, Osaka, Wakayama, Hiroshima, Takamatsu, Matsuyama, Fukuoka, Saga, Nagasaki y Kumamoto.

Y ojo… no estamos hablando solamente de “un día caluroso”. Con estas temperaturas, una caminata hasta la estación, esperar el autobús bajo el sol o cargar las compras del supermercado puede convertirse rápidamente en un esfuerzo serio para el cuerpo. El riesgo de deshidratación, agotamiento y golpe de calor será elevado.

En los mapas, la primera cifra corresponde a la temperatura máxima, la segunda a la mínima, y el porcentaje indica la probabilidad de lluvia prevista para cada ciudad.

Hokkaidō: calor en el interior, pero costas mucho más frescas

En Hokkaidō, el tiempo será mayormente soleado. Sin embargo, el contraste entre el interior y las zonas costeras será bastante marcado.

Asahikawa y Abashiri encabezarán las máximas regionales con 32 °C. Asahikawa bajará hasta los 16 °C durante la madrugada y tendrá un 20 % de posibilidad de lluvia. Abashiri registrará una mínima de 19 °C, sin precipitaciones previstas.

En Sapporo, el sol será protagonista. Se esperan 31 °C de máxima, 18 °C de mínima y apenas un 10 % de probabilidad de lluvia. En Hakodate, el ambiente será algo más suave, con 27 °C, mínima de 19 °C y un 20 % de precipitación.

Más al norte, Wakkanai tendrá intervalos de sol y nubes, con 25 °C de máxima, 22 °C de mínima y un 40 % de posibilidad de lluvia.

En Muroran, los termómetros marcarán 24 °C y 19 °C, con un 30 % de precipitación. Y en Kushiro, chaqueta ligera por la mañana quizá no sobre: la máxima será de solo 23 °C, con mínima de 18 °C y también un 30 % de lluvia.

Tōhoku: el calor sube con fuerza y Yamagata llegará a 35 °C

En Tōhoku, el verano apretará especialmente en las prefecturas orientadas hacia el mar de Japón.

Yamagata será la ciudad más calurosa de la región, con 35 °C de máxima, 21 °C de mínima y un 20 % de probabilidad de lluvia. El cielo estará mayormente despejado.

En Akita, también bajo el sol, se esperan 34 °C y 21 °C, sin precipitaciones previstas.

Fukushima alcanzará los 34 °C, con mínima de 22 °C. Habrá una mezcla de nubes y claros, además de un 40 % de posibilidad de lluvia.

En Morioka, la temperatura llegará a 31 °C, con mínima de 20 °C y un 30 % de precipitación. Aomori tendrá 30 °C y 21 °C, con un 20 % de lluvia.

La jornada será algo más llevadera en Sendai, donde se esperan 28 °C de máxima, 21 °C de mínima y un 30 % de probabilidad de precipitación. Más nubes, sí… pero el ambiente seguirá siendo húmedo.

Hokuriku: calor sofocante y riesgo de chubascos repentinos

En Hokuriku, el calor volverá a sentirse con intensidad. Habrá sol durante buena parte del día, aunque algunas ciudades podrían recibir lluvias aisladas.

Fukui será la ciudad más calurosa de la región, con 36 °C de máxima, 26 °C de mínima y un 50 % de probabilidad de lluvia. El día podría empezar con sol y terminar con paraguas.

En Kanazawa, se pronostican 35 °C y 26 °C, con una posibilidad de precipitación del 40 %. Toyama también llegará a los 35 °C, con mínima de 25 °C y un 40 % de lluvia.

En Niigata, el cielo permanecerá despejado, con 33 °C de máxima, 25 °C de mínima y 0 % de precipitación.

Aunque Niigata figure con algunos grados menos, la humedad puede hacer que la sensación térmica resulte bastante más pesada. Ese calor pegajoso que se siente apenas uno sale de casa… muy típico del verano japonés.

Kantō–Kōshin: calor intenso y lluvias en Tokio, Saitama, Chiba y Tochigi

En Kantō–Kōshin, el calor continuará, pero el cielo se mostrará más cambiante. Algunas zonas podrían comenzar la mañana con claros y terminar la tarde bajo una lluvia repentina.

Nagano será la ciudad más calurosa, con 37 °C de máxima, 24 °C de mínima y un 20 % de posibilidad de lluvia.

En Kōfu, se esperan 36 °C y 25 °C, con intervalos de sol y nubes y un 40 % de precipitación.

Maebashi alcanzará los 34 °C, con mínima de 25 °C y un 30 % de lluvia. Yokohama también llegará a los 34 °C, con mínima de 24 °C y una probabilidad de precipitación del 40 %.

En Chiba, el termómetro marcará 34 °C y 24 °C, con un 60 % de posibilidad de lluvia.

Tokio tendrá una máxima de 33 °C y una mínima de 23 °C. Se esperan periodos lluviosos seguidos de algunos claros, con una probabilidad de precipitación del 60 %.

En Saitama, el riesgo será mayor: 80 % de lluvia, con temperaturas de 33 °C y 23 °C. Utsunomiya llegará también a los 33 °C, con mínima de 24 °C y un 70 % de precipitación.

En Mito, la jornada será parcialmente nublada y soleada, con 31 °C de máxima, 23 °C de mínima y un 30 % de lluvia.

Así que ya saben: aunque por la mañana el cielo parezca tranquilo, no conviene dejar el paraguas en casa. En verano, una nube oscura puede formarse en cuestión de minutos.

Tōkai: hasta 36 °C y riesgo de lluvia en Mie

La región de Tōkai tendrá otro día de calor fuerte.

En Gifu, se esperan 36 °C de máxima, 26 °C de mínima y un 40 % de probabilidad de lluvia. El cielo alternará entre sol y nubes.

Nagoya también alcanzará los 36 °C, con mínima de 26 °C y un 40 % de precipitación.

En Shizuoka, predominará el sol. La máxima será de 34 °C, la mínima de 26 °C y la probabilidad de lluvia se situará en el 20 %.

En Tsu, prefectura de Mie, se esperan 32 °C de máxima y una mínima elevada de 27 °C. El tiempo podría cambiar del sol a la lluvia, con un 50 % de probabilidad de precipitación.

Kinki: Osaka y Wakayama alcanzarán los 37 °C

En Kinki, el calor será especialmente duro. No solo por las máximas, sino también porque las noches seguirán siendo muy cálidas.

Osaka llegará a los 37 °C, con mínima de 28 °C y apenas un 10 % de posibilidad de lluvia.

Wakayama también alcanzará los 37 °C, con mínima de 27 °C y un 40 % de precipitación.

En Kioto, se pronostican 36 °C de máxima, 28 °C de mínima y un 20 % de lluvia. Kobe tendrá 36 °C y 28 °C, con solo un 10 % de posibilidad de precipitación.

Nara llegará a los 36 °C, con mínima de 26 °C y un 40 % de lluvia.

En Ōtsu, la máxima será de 34 °C, la mínima de 26 °C y la probabilidad de precipitación del 20 %.

Varias ciudades no bajarán de los 28 °C durante la noche. Eso significa habitaciones que tardan en enfriarse, almohadas calientes y poco descanso. Usar correctamente el aire acondicionado, incluso mientras se duerme, puede ser necesario.

Chūgoku: Tottori y Yamaguchi rozarán los 40 °C

La región de Chūgoku concentrará las temperaturas más altas de toda la jornada.

En Tottori, se esperan 39 °C de máxima, 25 °C de mínima y apenas un 10 % de posibilidad de lluvia.

Yamaguchi también alcanzará los 39 °C, con mínima de 25 °C y sin precipitaciones previstas.

En Hiroshima, el termómetro llegará a los 37 °C, con mínima de 27 °C y 0 % de lluvia.

Okayama tendrá 37 °C y 27 °C, con intervalos de sol y nubes y un 20 % de probabilidad de precipitación.

En Matsue, predominará el sol, con 36 °C de máxima, 27 °C de mínima y sin lluvia prevista.

Con temperaturas cercanas a los 40 °C, el asfalto puede irradiar un calor brutal. Dentro de un automóvil cerrado, la temperatura aumenta en pocos minutos. Y las barandas, bicicletas o juegos infantiles metálicos pueden quemar al tocarlos. Muchísima atención.

Shikoku: sol dominante y máximas de hasta 37 °C

Toda la isla de Shikoku vivirá una jornada sofocante.

Takamatsu tendrá 37 °C de máxima, 28 °C de mínima y un 10 % de posibilidad de lluvia.

En Matsuyama, se esperan 37 °C y 26 °C, también con un 10 % de precipitación.

Tokushima alcanzará los 36 °C, con mínima de 27 °C y una probabilidad de lluvia del 20 %.

En Kōchi, habrá intervalos de sol y nubes, con 36 °C de máxima, 25 °C de mínima y un 40 % de precipitación.

Kyūshū y Amami: calor extremo en el norte y lluvia abundante hacia el sur

En Kyūshū, el tiempo estará claramente dividido. El norte tendrá mucho sol y temperaturas cercanas a los 37 °C, mientras que el sur y Amami afrontarán lluvias más frecuentes.

Fukuoka alcanzará los 37 °C, con mínima de 28 °C y sin precipitaciones previstas.

Saga tendrá 37 °C y 28 °C, con un 10 % de posibilidad de lluvia.

En Nagasaki, se esperan 37 °C de máxima, 29 °C de mínima y 0 % de precipitación. Una mínima de 29 °C… prácticamente una noche sin respiro.

Kumamoto también llegará a los 37 °C, con mínima de 28 °C y un 40 % de probabilidad de lluvia, bajo un cielo con sol y nubes.

En Ōita, la máxima será de 35 °C, la mínima de 27 °C y la posibilidad de precipitación del 40 %.

Kagoshima tendrá 34 °C y 29 °C, con una evolución del sol hacia la lluvia y un 50 % de precipitación.

En Miyazaki, la lluvia será mucho más probable: 90 %, con 32 °C de máxima y 28 °C de mínima.

La situación más lluviosa se espera en Amami, donde la probabilidad llegará al 100 %. Las temperaturas oscilarán entre 32 y 28 °C.

Okinawa: paraguas casi obligatorio en Naha, Nago y Minami-Daitō

En Okinawa, el ambiente será húmedo, caluroso e inestable. Habrá momentos de sol, pero también lluvias frecuentes en numerosas islas.

En Naha, se esperan 33 °C de máxima, 29 °C de mínima y un 90 % de probabilidad de lluvia.

Nago tendrá exactamente los mismos valores: 33 °C y 29 °C, con un 90 % de precipitación.

En Minami-Daitō, se pronostican lluvias con una probabilidad del 100 %, una máxima de 30 °C y una mínima de 28 °C.

Kumejima tendrá intervalos de sol y nubes, con 34 °C de máxima, 29 °C de mínima y un 40 % de lluvia.

En Miyakojima, se esperan 33 °C y 28 °C, con una probabilidad de precipitación del 50 %.

Ishigaki registrará 33 °C de máxima, 27 °C de mínima y un 60 % de lluvia.

En Yonaguni, predominará el sol, con 32 °C de máxima, 29 °C de mínima y un 40 % de precipitación.

Aunque las máximas de Okinawa sean menores que las de Honshū, la humedad será muy alta. En pocas palabras: ropa pegada al cuerpo, sudor constante y sensación térmica elevada desde temprano.

Una jornada para tomarse el calor muy en serio

El principal peligro será el calor extremo, especialmente desde Tōhoku hasta Kyūshū.

En las ciudades donde se esperan entre 37 y 39 °C, conviene reducir los desplazamientos durante las horas centrales, beber agua antes de sentir sed y hacer pausas frecuentes en lugares con aire acondicionado.

No esperen a sentirse mareados. El golpe de calor suele dar señales —dolor de cabeza, náuseas, debilidad, confusión—, pero a veces avanza muy rápido.

En Kantō, Kyūshū y Okinawa, además, será prudente llevar paraguas y revisar las actualizaciones meteorológicas antes de salir. Las lluvias de verano pueden aparecer de golpe, acompañadas de rayos, ráfagas fuertes o acumulaciones de agua en calles y pasos subterráneos.

Especial cuidado con niños, personas mayores, trabajadores al aire libre y residentes recién llegados a Japón. Incluso bajo un cielo nublado, la humedad puede impedir que el cuerpo se enfríe correctamente.

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