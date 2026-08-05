El verano aprieta con fuerza

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Ago 5, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #previsión del tiempo, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #日本列島, #気象庁, #気象情報
Del sol abrasador a los aguaceros: jornada de contrastes en Japón

📍Tokio | 5 de agosto

Japón afrontará este miércoles una jornada marcada por el calor intenso, el predominio del sol y temperaturas máximas que superarán los 35 °C en numerosas ciudades del centro, oeste y sur del país. El valor más elevado de los mapas corresponde a Kumamoto, con 39 °C, seguido por Osaka y Saga, con 38 °C.

También se esperan máximas de 37 °C en Nagano, Okayama, Kioto y Fukuoka. Estas temperaturas corresponden a lo que en Japón se denomina 猛暑日, mōshobi, es decir, un día extremadamente caluroso con una máxima de 35 °C o más.

El tiempo será más inestable en sectores de Kantō, Chūgoku, Kyūshū y Okinawa, donde el sol podría dar paso a nubes, chubascos o lluvias. Las probabilidades más elevadas aparecen en Mito, con 70 %, y en Yamaguchi, Saga y Nago, con 60 %.

Hokkaidō: sol generalizado y fuerte contraste entre el norte y el este

En Hokkaidō predominará el cielo soleado. Aunque las temperaturas serán más moderadas que en el oeste de Japón, algunas zonas del interior y del este tendrán valores elevados.

Wakkanai registrará una máxima de 26 °C y una mínima de 22 °C, con solo 10 % de probabilidad de lluvia. En Asahikawa, el sol impulsará la temperatura hasta los 31 °C, mientras que la mínima bajará a 15 °C; la probabilidad de precipitación será del 10 %.

En Abashiri se espera una jornada completamente soleada, con 33 °C de máxima, 18 °C de mínima y 0 % de lluvia. Sapporo alcanzará los 29 °C, con una mínima de 18 °C y también 0 % de precipitación.

En la costa sur, Muroran tendrá una combinación de nubes y claros, con 23 °C, mínima de 18 °C y una probabilidad de lluvia del 30 %. Hakodate llegará a 26 °C, con 20 °C de mínima y 20 % de lluvia.

En el este, Kushiro será una de las ciudades más frescas del país: máxima de 24 °C, mínima de 17 °C y apenas 10 % de probabilidad de precipitación.

Tōhoku: calor en Akita, Yamagata y Fukushima

En la región de Tōhoku dominarán el sol y los intervalos nubosos. La costa del Pacífico tendrá temperaturas algo más contenidas, mientras que el interior y la vertiente del mar de Japón se acercarán o superarán los 30 °C.

Aomori tendrá sol con algunas nubes, una máxima de 29 °C, mínima de 20 °C y 20 % de probabilidad de lluvia. En Akita se espera pleno sol, con 33 °C, mínima de 19 °C y 0 % de precipitación.

Morioka registrará 31 °C de máxima y 17 °C de mínima, con una probabilidad de lluvia del 30 %. En Yamagata, el termómetro llegará a 32 °C, mientras que la mínima será de solo 17 °C; la posibilidad de precipitación será del 20 %.

En la costa del Pacífico, Sendai tendrá más nubosidad y algunos claros, con una máxima de 27 °C, mínima de 20 °C y 30 % de lluvia. Fukushima alcanzará los 32 °C, con mínima de 20 °C y una probabilidad de precipitación del 30 %.

Hokuriku: ambiente muy caluroso junto al mar de Japón

El calor será intenso en Hokuriku, con máximas de entre 33 y 35 °C y noches bastante cálidas.

Niigata tendrá una jornada soleada, con 33 °C de máxima, 23 °C de mínima y 0 % de lluvia. En Toyama se esperan sol e intervalos nubosos, con 34 °C, mínima de 26 °C y 20 % de precipitación.

Kanazawa llegará a 33 °C, con una mínima elevada de 26 °C y una probabilidad de lluvia del 20 %. En Fukui, la máxima alcanzará los 35 °C, con mínima de 26 °C y 20 % de precipitación.

La combinación de calor y humedad podría aumentar considerablemente la sensación térmica en esta región.

Kantō y Kōshin: calor extremo en Nagano y Kōfu, pero tiempo inestable cerca de Tokio

El interior de Kantō-Kōshin tendrá temperaturas muy elevadas, mientras que Tokio y las prefecturas próximas presentarán mayor nubosidad y posibilidad de lluvias.

Nagano alcanzará los 37 °C, con mínima de 21 °C y solo 10 % de probabilidad de lluvia. En Maebashi se esperan 33 °C, mínima de 20 °C y 30 % de precipitación.

Saitama tendrá cielo mayormente nublado, con una máxima de 32 °C, mínima de 23 °C y 30 % de lluvia. Utsunomiyaregistrará 32 °C, mínima de 20 °C y una probabilidad de precipitación del 40 %.

La situación más inestable aparecerá en Mito, donde el sol podría dar paso a la lluvia. La ciudad tendrá una máxima de 29 °C, mínima de 20 °C y una probabilidad de precipitación del 70 %, la más elevada de todos los mapas.

Chiba permanecerá mayormente nublada, con 31 °C, mínima de 23 °C y 30 % de lluvia. En Tokio se esperan también muchas nubes, una máxima de 31 °C, mínima de 23 °C y 40 % de precipitación.

Yokohama tendrá nubes y algunos claros, con 31 °C de máxima, 24 °C de mínima y 30 % de lluvia. En Kōfu, el calor será muy intenso: 36 °C, mínima de 21 °C y 20 % de precipitación.

Tōkai: sol fuerte y máximas de 36 °C

En la región de Tōkai se espera una jornada estable, soleada y muy calurosa.

Gifu alcanzará los 36 °C, con una mínima de 26 °C y apenas 10 % de lluvia. Nagoya también llegará a 36 °C, con mínima de 25 °C y 10 % de precipitación.

En Tsu, la temperatura máxima será de 33 °C, con mínima de 24 °C y una probabilidad de lluvia del 20 %. Shizuokatendrá igualmente 33 °C, mínima de 24 °C y 20 % de precipitación.

El calor continuará durante la noche, especialmente en Gifu y Nagoya, donde las mínimas se mantendrán alrededor de los 25 o 26 °C.

Kinki: Osaka llegará a 38 °C y Kioto a 37 °C

La región de Kinki será uno de los principales focos de calor. Todas las ciudades incluidas en el mapa superarán los 35 °C.

Osaka registrará una máxima de 38 °C, mínima de 26 °C y 20 % de probabilidad de lluvia. Será una de las temperaturas más altas del país.

En Kioto se esperan 37 °C, con mínima de 25 °C y 20 % de precipitación. Debido a su ubicación entre montañas y al escaso movimiento del aire, la sensación de calor podría ser especialmente intensa.

Kobe llegará a 36 °C, con una mínima de 27 °C y solo 10 % de lluvia. Nara tendrá también 36 °C, mínima de 24 °C y 10 % de precipitación.

En Ōtsu, la máxima será de 35 °C, con mínima de 24 °C y 10 % de lluvia. Wakayama alcanzará los 35 °C, con mínima de 25 °C y una probabilidad de precipitación más elevada, del 40 %, debido a la presencia de intervalos nubosos.

Chūgoku: hasta 37 °C en Okayama y posibilidad de lluvia en Yamaguchi

La región de Chūgoku tendrá sol intenso y temperaturas de entre 35 y 37 °C. La principal excepción será Yamaguchi, donde existe una posibilidad importante de lluvia.

Okayama alcanzará los 37 °C, con una mínima de 27 °C y 0 % de precipitación. En Hiroshima se esperan 35 °C, mínima de 27 °C y 20 % de lluvia.

Tottori tendrá pleno sol, una máxima de 35 °C, mínima de 26 °C y 10 % de precipitación. Matsue registrará 35 °C, mínima de 27 °C y una probabilidad de lluvia del 20 %.

En Yamaguchi, la máxima llegará igualmente a 35 °C, con mínima de 27 °C, pero la probabilidad de lluvia subirá al 60 %. Podrían presentarse chubascos antes de una posterior mejoría del tiempo.

Shikoku: sol y calor superior a 34 °C

En Shikoku predominará el sol, con temperaturas máximas muy elevadas en las cuatro capitales incluidas en el mapa.

Takamatsu llegará a 36 °C, con mínima de 27 °C y 10 % de lluvia. Tokushima tendrá también 36 °C, mínima de 27 °Cy 10 % de precipitación.

En Matsuyama, la máxima será de 36 °C, con mínima de 27 °C y una probabilidad de lluvia del 40 %, pese al predominio del sol.

Kōchi registrará una máxima de 34 °C, mínima de 25 °C y 20 % de precipitación. Aunque no alcanzará los 35 °C, el ambiente seguirá siendo muy caluroso y húmedo.

Kyūshū: Kumamoto llegará a 39 °C y Saga a 38 °C

Kyūshū será la región más calurosa de Japón durante esta jornada. Además del calor extremo, algunas zonas tendrán condiciones inestables y posibilidad de lluvias.

Kumamoto alcanzará los 39 °C, la temperatura máxima más elevada de los mapas. La mínima será de 27 °C y la probabilidad de lluvia de apenas 10 %.

Saga llegará a 38 °C, con mínima de 28 °C y una probabilidad de precipitación del 60 %. El pronóstico muestra posibilidad de lluvia seguida de una mejoría, por lo que podrían producirse cambios rápidos del tiempo.

Fukuoka tendrá 37 °C de máxima, una mínima muy elevada de 29 °C y 40 % de lluvia. La ciudad afrontará tanto calor intenso durante el día como una noche tropical.

En Nagasaki se esperan 36 °C, mínima de 28 °C y 40 % de precipitación. Kagoshima tendrá 36 °C, mínima de 28 °C y 20 % de lluvia.

Ōita registrará 34 °C, mínima de 28 °C y 20 % de precipitación. En Miyazaki habrá más nubosidad, con algunos periodos soleados, una máxima de 33 °C, mínima de 25 °C y 40 % de lluvia.

En Amami, el tiempo será más inestable. Se esperan lluvias y nubes, con una máxima de 33 °C, mínima de 28 °C y una probabilidad de precipitación del 50 %.

Okinawa: calor húmedo y posibilidad de chubascos

El archipiélago de Okinawa tendrá temperaturas bastante uniformes, entre 33 y 34 °C, pero con una humedad elevada y posibilidad de lluvias pasajeras en varias islas.

Naha registrará una máxima de 34 °C, mínima de 29 °C y una probabilidad de lluvia del 50 %. El sol podría dar paso a chubascos durante la jornada.

En Nago, la máxima será de 34 °C, con mínima de 28 °C y 60 % de precipitación. Es la probabilidad más alta de Okinawa.

Kumejima tendrá predominio del sol, con 34 °C, mínima de 29 °C y 40 % de lluvia. Minami-Daitō alcanzará los 34 °C, con mínima de 26 °C y una probabilidad de precipitación del 50 %.

En las islas Sakishima, Ishigaki tendrá 34 °C, mínima de 28 °C y 40 % de lluvia. Miyakojima registrará 33 °C, mínima de 27 °C y 40 % de precipitación.

Yonaguni será la zona con menor posibilidad de lluvia: máxima de 33 °C, mínima de 27 °C y solo 10 % de precipitación.

Recomendaciones para los residentes

El principal riesgo del día será el calor extremo, especialmente desde Hokuriku y Kantō-Kōshin hasta Kyūshū. Es recomendable beber agua con frecuencia, reponer sales, utilizar aire acondicionado y evitar actividades físicas intensas durante las horas centrales del día.

Las personas mayores, los niños pequeños, quienes trabajan al aire libre y las personas con enfermedades crónicas necesitan una vigilancia especial. Incluso cuando el cielo esté nublado, la temperatura y la humedad pueden provocar un aumento peligroso de la sensación térmica.

En Mito, Yamaguchi, Saga, Amami y varias zonas de Okinawa conviene llevar paraguas y prestar atención a cambios repentinos del cielo. Una probabilidad de lluvia elevada indica la posibilidad de precipitación, pero no determina cuánto tiempo lloverá ni la intensidad exacta del aguacero.

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