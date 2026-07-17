Nueva ley sanciona la destrucción o profanación del Hinomaru

Japón establece el delito de daño a la bandera nacional: hasta 2 años de prisión o multa de 200.000 yenes

Tōkyō | 17 de julio

El Parlamento de Japón aprobó este 17 de julio una nueva legislación conocida como 「国旗損壊罪」(Kokki sonkai-zai / delito de daño a la bandera nacional), que establece sanciones para quienes dañen, retiren o ensucien públicamente la bandera japonesa Hinomaru (日の丸) mediante actos considerados ofensivos o que provoquen un fuerte rechazo social.

La norma fue aprobada en la sesión plenaria de la Cámara de Consejeros (Senado japonés) con el apoyo mayoritario de los partidos oficialistas y otras fuerzas políticas. La nueva ley contempla como castigo hasta 2 años de pena de prisión con trabajos obligatorios (拘禁刑 / kōkin-kei) o una multa de hasta 200.000 yenes.

La iniciativa fue presentada conjuntamente por el Partido Liberal Democrático (自民党 / Jimintō), el Partido de Innovación de Japón (日本維新の会 / Nippon Ishin no Kai), el Partido Democrático del Pueblo (国民民主党 / Kokumin Minshutō) y el Partido Sanseitō (参政党). El objetivo declarado es proteger el símbolo nacional japonés frente a actos públicos de destrucción o contaminación.

¿Qué conductas serán castigadas?

La ley establece que será delito cuando una persona:

Dañe físicamente la bandera japonesa.

La retire o destruya públicamente.

La ensucie o altere de manera considerada ofensiva.

Lo haga mediante un método que provoque “un sentimiento intenso de disgusto o rechazo” en otras personas.

Sin embargo, los promotores de la ley aclararon algunos límites. Por ejemplo, una escena de destrucción de una bandera dentro de una película de ficción o una imagen creada mediante inteligencia artificial (IA) no serían consideradas automáticamente delito, siempre que no correspondan a una acción real contra una bandera japonesa.

Debate sobre la libertad de expresión

La aprobación de la norma generó críticas entre algunos sectores de la oposición y especialistas jurídicos, quienes expresaron preocupación por una posible definición demasiado amplia del delito.

Sus principales dudas se centran en que expresiones artísticas, manifestaciones políticas o críticas simbólicas puedan verse afectadas si la interpretación de la ley no queda claramente delimitada.

Los partidos que impulsaron la legislación argumentan que Japón ya cuenta con normas que castigan la destrucción de banderas y símbolos oficiales de otros países, mientras que hasta ahora no existía una protección equivalente específica para la bandera japonesa.

El Partido Liberal Democrático y el Partido de Innovación de Japón señalaron que esta diferencia era una “contradicción” y que la nueva ley busca corregir esa situación.

📌 Marco legal y sanciones

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