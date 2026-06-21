[tenkiyohō] domingo 21 de junio

Japón: lluvias intensas en el norte y noreste, mientras el calor regresa al oeste del país

📍Tōkyō | 21 de junio

Este domingo, Japón presenta un panorama meteorológico muy contrastante según la región. Mientras el norte y el noreste del archipiélago permanecen bajo la influencia de un sistema de lluvias persistentes, gran parte del oeste del país comienza a recuperar el tiempo estable y las temperaturas vuelven a subir. Okinawa, por su parte, disfruta de un ambiente plenamente veraniego y cada vez más cercano al final oficial de la temporada de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico, Hokkaido tendrá una jornada relativamente tranquila en comparación con otras regiones. En Sapporo se espera cielo parcialmente nublado con intervalos de sol, una temperatura máxima de 25°C y mínima de 17°C, con un 20% de probabilidad de lluvia. Más al este, Kushiro permanecerá mayormente nublado, con temperaturas mucho más frescas de 16°C de máxima y 12°C de mínima, además de un 30% de probabilidad de precipitaciones. En general, el norte de Japón registrará temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año.

La situación cambia notablemente en la región de Tohoku, donde se prevé lluvia durante prácticamente toda la jornada. En Sendai, capital de Miyagi, se esperan precipitaciones continuas con una máxima de 19°C y mínima de 18°C. La probabilidad de lluvia alcanza el 100%, por lo que será recomendable llevar paraguas durante todo el día. Las autoridades meteorológicas advierten sobre posibles acumulaciones importantes de agua, especialmente en zonas montañosas y cercanas a ríos.

Las condiciones más delicadas también se extienden hacia la región de Hokuriku, en la costa del mar de Japón. En Niigata, la lluvia será persistente durante toda la jornada, con temperaturas entre 24°C y 21°C y una probabilidad de precipitación del 100%. Situación similar se espera en Kanazawa, donde la máxima alcanzará los 26°C y la mínima los 23°C, con un 80% de probabilidad de lluvia. Existe riesgo de lluvias intensas localizadas, por lo que se recomienda prestar atención a posibles avisos por deslizamientos de tierra, crecidas repentinas de ríos y acumulación de agua en zonas urbanas.

En la región de Kanto, incluida el área metropolitana de Tokio, la fase más intensa de las lluvias ya habría pasado. Sin embargo, la atmósfera seguirá inestable durante el día. En Tokio se prevé una máxima de 29°C y mínima de 21°C, con un 60% de probabilidad de lluvia. Aunque habrá momentos de calma, no se descartan chaparrones repentinos ni tormentas eléctricas aisladas durante la tarde y la noche. Los residentes y viajeros deberán mantenerse atentos a cambios bruscos en el tiempo.

Más al oeste, en la región de Tokai, el calor comenzará a hacerse sentir nuevamente. Nagoya alcanzará una máxima de 32°C con una mínima de 22°C, bajo un cielo variable entre nubes y claros y una probabilidad de lluvia del 40%. La sensación térmica podría ser elevada debido a la humedad residual de la temporada lluviosa.

En la región de Kansai, el tiempo tenderá a mejorar. Osaka registrará una máxima de 28°C y mínima de 24°C, con un 30% de probabilidad de lluvia. Aunque podrían aparecer algunas nubes durante la jornada, se esperan períodos prolongados de sol, especialmente por la tarde.

La región de Chugoku también mostrará signos de recuperación atmosférica. En Hiroshima se pronostica una máxima de 28°C y mínima de 23°C, con un 30% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán aisladas y el ambiente se mantendrá cálido y húmedo.

En Shikoku, el verano comenzará a sentirse con fuerza. Kochi alcanzará una temperatura máxima de 34°C, una de las más altas del país este domingo, con una mínima de 24°C y solo un 20% de probabilidad de lluvia. Será una jornada muy calurosa, por lo que se recomienda hidratación frecuente y precaución ante posibles golpes de calor.

En Kyushu, el tiempo tenderá a estabilizarse gradualmente a medida que avance el día. Fukuoka registrará 27°C de máxima y 24°C de mínima, con un 20% de probabilidad de lluvia. Más al sur, Kagoshima comenzará la jornada con condiciones inestables, aunque con tendencia a mejorar posteriormente. Allí se esperan 30°C de máxima y 25°C de mínima, con una probabilidad de lluvia del 70%.

Finalmente, en Okinawa, el verano domina completamente el panorama. Naha disfrutará de una jornada soleada, con temperaturas muy elevadas de 31°C de máxima y 26°C de mínima. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula (0%), y los meteorólogos señalan que la región se encuentra cada vez más cerca del final de la temporada de lluvias.

En resumen, el principal foco de atención meteorológica se concentra este domingo en Tohoku y Hokuriku, donde las lluvias podrían ser intensas y persistentes. En contraste, el oeste de Japón experimentará una recuperación gradual del tiempo, acompañada por temperaturas elevadas que superarán los valores normales en varias zonas. Mientras tanto, Okinawa continúa disfrutando de condiciones plenamente veraniegas. Los residentes extranjeros en Japón deben mantenerse atentos a los avisos locales, especialmente en las áreas afectadas por fuertes precipitaciones, y no subestimar los riesgos asociados tanto a las lluvias intensas como al calor extremo.

Términos clave

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