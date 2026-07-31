LINE Yahoo recibe una severa advertencia

Más de 8 millones de registros fueron enviados a terceros sin consentimiento

📍Tokio | 31 de julio

Una noticia que ha generado preocupación entre millones de usuarios de redes sociales en Japón…

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (総務省) anunció este 31 de julio una severa advertencia administrativa contra LINE Yahoo, después de detectar que información de aproximadamente 8,03 millones de usuarios fue enviada a empresas externas sin autorización de quienes utilizaban el servicio.

De acuerdo con la investigación, el problema se produjo en varios juegos de la plataforma LINE, entre ellos el conocido LINE Pokopoko (LINEポコポコ). La información compartida correspondía a datos utilizados para identificar a los usuarios dentro de las aplicaciones.

Ahora bien… hay un punto importante. Las autoridades señalaron que no existen indicios de que se hayan filtrado contraseñas, nombres completos o datos bancarios. Sin embargo, eso no significa que el caso sea menor. Para el Gobierno japonés, la empresa incumplió su obligación de proteger la información de sus clientes, motivo por el cual emitió una orientación administrativa (行政指導) basada en la Ley de Negocios de Telecomunicaciones.

Como parte de esa medida, LINE Yahoo deberá revisar a fondo sus sistemas de gestión de datos personales, reforzar los controles internos y demostrar que ha implementado mecanismos para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Este caso vuelve a recordar algo que muchas veces pasa desapercibido: la privacidad digital. Hoy en día, LINE no solo sirve para conversar con familiares o amigos; también se utiliza para comunicarse con escuelas, empresas, hospitales, municipios e incluso realizar diversos trámites cotidianos en Japón. Por eso, cualquier incidente relacionado con la protección de datos genera una gran preocupación.

Es importante aclarar que esta decisión no es una multa ni una sanción penal. Se trata de una advertencia oficial de gran peso dentro del sistema administrativo japonés. Pero si la empresa no corrige las deficiencias detectadas o vuelve a incumplir la normativa, el Ministerio podría aplicar medidas mucho más estrictas contempladas por la legislación vigente.

⚖️ Marco legal y posibles sanciones

La actuación del Gobierno se basa principalmente en la Ley de Negocios de Telecomunicaciones (電気通信事業法), una norma que obliga a las empresas del sector a proteger adecuadamente la información de sus usuarios.

¿Qué puede hacer el Ministerio?

Emitir advertencias administrativas (行政指導).

Ordenar la adopción de medidas correctivas.

Solicitar informes detallados sobre las acciones implementadas por la empresa.

sobre las acciones implementadas por la empresa. Realizar inspecciones y supervisar el cumplimiento de la normativa.

el cumplimiento de la normativa. En casos de incumplimientos graves o reiterados, emitir órdenes administrativas obligatorias y aplicar otras medidas previstas por la legislación japonesa.

Además, si durante la investigación se confirma una posible vulneración de la normativa sobre protección de datos personales, también podrían intervenir las autoridades competentes encargadas de supervisar esa materia.

En un país donde las aplicaciones digitales forman parte de la vida diaria de millones de personas, este caso envía un mensaje claro: proteger la información de los usuarios ya no es solo una buena práctica, sino una obligación que las autoridades japonesas vigilan cada vez con mayor rigor.

Términos clave

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