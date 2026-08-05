El sabor japonés de la unión entre “padre e hijo”

Un plato, una familia, una historia: Japón celebra el corazón del oyako-don

📍Tokio | 5 de agosto

Un plato sencillo, caliente y lleno de recuerdos familiares… el oyako-don (親子丼) es uno de esos sabores que representan la cocina cotidiana de Japón.

Cada 5 de agosto se celebra el Día del Oyako-don, una fecha creada por el Consejo de Distribución de Huevos y Aves de Kansai (関西鶏卵流通協議会) para promover uno de los platos más queridos de la gastronomía japonesa.

La fecha fue elegida por un juego de palabras japonés: 8 de agosto se lee como “o-ya-ko” (おやこ), que significa “padre e hijo”. El nombre hace referencia a sus ingredientes principales: pollo y huevo, donde el pollo representa al “padre” y el huevo al “hijo”.

Una combinación sencilla… pero con mucho significado.

☀️ Un plato pensado para recuperar energía en verano

El mes de agosto en Japón suele estar marcado por el calor intenso y la humedad. Muchas personas pierden el apetito durante los días más calurosos y buscan comidas fáciles de consumir, pero que aporten energía.

Por eso, el Día del Oyako-don también tiene un mensaje especial: disfrutar este plato como una comida nutritiva para superar el verano.

El pollo aporta proteínas, el huevo contiene nutrientes esenciales y el arroz ofrece la energía necesaria para continuar el día.

Una receta humilde, pero que durante generaciones ha acompañado a familias japonesas en momentos cotidianos: una comida rápida antes del trabajo, un almuerzo escolar o una cena preparada en casa.

🍳 ¿Qué es exactamente el oyako-don?

El oyako-don (親子丼) es un tipo de donburi (丼), un plato japonés servido sobre un recipiente de arroz.

Su preparación tradicional consiste en cocinar trozos de pollo con una salsa hecha con caldo, salsa de soja, azúcar y otros condimentos japoneses. Después se añade huevo batido, que se cocina ligeramente hasta quedar suave y cremoso, antes de colocarlo sobre un bol de arroz blanco.

Muchas versiones incluyen también cebolla, cebollino o puerro japonés, y se decoran con mitsuba (三つ葉), algas cortadas o guisantes verdes.

El resultado es una mezcla de sabores dulces y salados, con una textura suave que recuerda a la cocina casera japonesa.

🇯🇵 Un plato con historia y significado

El nombre “oyako” (親子) no es casualidad. En japonés significa literalmente “padre e hijo”, y refleja la unión de dos ingredientes que nacen de la misma tradición culinaria.

En otros países puede presentarse como “Chicken and Egg Bowl”, aunque el significado cultural del nombre japonés es mucho más profundo.

El oyako-don representa una idea muy japonesa: encontrar belleza y valor en las cosas sencillas de la vida diaria.

🥢 También existen otros “oyako-don”

La palabra oyako-don ha inspirado otras combinaciones.

Por ejemplo, el “kaisen oyako-don” (海鮮親子丼) utiliza salmón y huevas de salmón (ikura), una versión marina donde también existe una relación entre “padre e hijo”.

En algunas zonas de Kansai también existe el “kamo no oyako-don” (鴨の親子丼), preparado con carne de pato y huevo. Incluso algunos restaurantes lo llaman “itoko-don” (いとこ丼), que significa “primos”, jugando con la relación entre los ingredientes.



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