Japón vuelve a rozar los 40 °C

El calor extremo golpea al país y 150 puntos superan los 35 °C

Tokio | 5 de agosto

El verano japonés sigue mostrando su cara más intensa. Este miércoles una gran parte del país permaneció bajo una fuerte ola de calor, con temperaturas que volvieron a acercarse a los 40 °C y una sensación térmica especialmente dura debido a la combinación de altas temperaturas y humedad elevada.

Según los datos de observación de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) hasta las 20:40 horas, la temperatura máxima nacional fue registrada en Kōsa (甲佐町), prefectura de Kumamoto, donde el termómetro llegó a 38,6 °C a las 14:24.

Muy cerca quedaron otros puntos de Kyūshū, una de las zonas más afectadas por el calor. En Taimei (岱明), ciudad de Tamana, Kumamoto, se alcanzaron 38,3 °C, mientras que el centro de la ciudad de Kumamoto llegó a 38,1 °C.

La región continúa viviendo días extremadamente calurosos. Apenas un día antes, varias localidades habían registrado valores cercanos o superiores a los 40 °C, como Kumamoto (40,3 °C), Kurume en Fukuoka (40,4 °C) y Saga (40,2 °C).

150 ciudades superan los 35 °C: continúa la alerta por golpe de calor

El calor no se concentró solamente en Kyūshū. El mapa nacional muestra una amplia zona teñida de colores cálidos, desde Kyūshū y Shikoku hasta Kansai, Chūgoku y parte de Kantō, reflejando temperaturas elevadas en numerosos puntos.

A las 20:00 horas del 5 de agosto, la JMA informó:

637 puntos registraron temperaturas de 30 °C o más (真夏日, manatsubi).

registraron temperaturas de (真夏日, manatsubi). 150 puntos superaron los 35 °C (猛暑日, mōshobi).

superaron los (猛暑日, mōshobi). 0 puntos alcanzaron los 40 °C o más (酷暑日, kokushobi).

Aunque no se llegó oficialmente a los 40 °C este día, el riesgo continúa siendo alto. En Japón, una temperatura cercana a los 39 °C, especialmente con humedad, puede convertirse rápidamente en una amenaza para la salud.

Kyūshū continúa en el centro del calor extremo

Los registros más altos del día estuvieron dominados por prefecturas del suroeste japonés:

Kumamoto Kōsa: 38,6 °C Taimei (Tamana): 38,3 °C Kumamoto ciudad: 38,1 °C

Hyōgo Fukusaki: 38,0 °C

Kyōto Fukuchiyama: 38,0 °C

Fukuoka Ōmuta: 37,9 °C Kurume: 37,8 °C

Saga Saga ciudad: 37,8 °C



Son temperaturas que superan ampliamente el promedio habitual de agosto. Por ejemplo, en varios puntos de Kumamoto la diferencia respecto al promedio histórico fue de alrededor de +4 a +5 °C.

El peligro aparece incluso después de la puesta del sol

Una característica del verano japonés es que el calor no desaparece rápidamente por la noche. Aunque la temperatura baje algunos grados, el cuerpo sigue acumulando fatiga después de días consecutivos de calor intenso.

Para quienes trabajan al aire libre, realizan labores físicas, conducen durante muchas horas o simplemente salen a caminar bajo el sol, el riesgo aumenta.

Las autoridades recomiendan:

✅ Utilizar el aire acondicionado sin esperar a sentirse mal.

✅ Beber agua con frecuencia, incluso sin tener sed.

✅ Reponer sales minerales cuando sea necesario.

✅ Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

✅ Prestar especial atención a niños, personas mayores y trabajadores expuestos al sol.

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