Japón busca recuperar el interés por viajar al extranjero

Menos del 20 % de los japoneses tiene pasaporte, uno de los niveles más bajos entre los países desarrollados

📍 Tokio | 13 de julio

Con la llegada del verano y las vacaciones escolares, algo poco habitual comenzó a verse en varias ciudades de Japón: largas filas en los centros de emisión de pasaportes.

Muchas personas llegaron con la intención de sacar por primera vez este documento o renovarlo. ¿La razón? Desde el 1 de julio de 2026, el Gobierno japonés redujo el costo del trámite, buscando que más ciudadanos se animen a viajar fuera del país.

La idea es clara: recuperar los viajes internacionales, que todavía no han regresado completamente a los niveles anteriores a la pandemia.

Pero… ocurrió algo inesperado. La cantidad de solicitudes aumentó tanto que los trámites comenzaron a retrasarse. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, la entrega del pasaporte puede tardar ahora cerca de un mes, casi el doble del tiempo habitual.

Un pasaporte poderoso… pero pocos japoneses lo tienen

El pasaporte japonés sigue siendo uno de los más valorados del mundo. Permite entrar sin necesidad de una visa previaa 188 países y territorios, una gran ventaja para quienes desean viajar.

Sin embargo, hay una realidad que llama la atención: cada vez menos japoneses tienen este documento.

A finales de 2025, solo el 18,9 % de la población japonesa contaba con pasaporte. Dicho de una manera más sencilla: menos de dos personas de cada diez.

Para comparar, en Estados Unidos aproximadamente la mitad de sus ciudadanos tiene pasaporte.

Esta situación preocupa a las autoridades, porque refleja un cambio en la relación de los japoneses con los viajes al extranjero.

¿Por qué Japón viaja menos fuera del país?

Detrás de esta tendencia hay varios motivos.

Uno de los principales es el yen débil. Para muchas familias japonesas, viajar al extranjero se volvió más caro: los vuelos subieron de precio, aumentaron los recargos por combustible y también los costos de hoteles y comidas.

Antes, un viaje internacional podía sentirse como una experiencia alcanzable. Ahora, para algunas personas, hacer turismo dentro de Japón resulta una opción más económica y tranquila.

Además, existe cierta preocupación por la seguridad en otros países y un mayor interés por descubrir lugares del propio archipiélago.

De hecho, en 2025, el turismo interno japonés alcanzó un récord histórico: 26,78 billones de yenes en consumo. Una señal de que muchos ciudadanos prefieren pasar sus vacaciones en destinos nacionales como Okinawa, Hokkaido o las regiones rurales.

El mundo también está cambiando las reglas de entrada

Mientras Japón intenta animar a sus ciudadanos a salir al extranjero, otros países están modificando sus sistemas de ingreso.

Cada vez más destinos están introduciendo las llamadas autorizaciones electrónicas de viaje, permisos digitales que deben solicitarse antes de subir al avión, incluso en algunos casos donde no se necesita una visa tradicional.

Por eso, las autoridades japonesas recuerdan algo importante: tener un pasaporte vigente es fundamental, pero ya no siempre es suficiente.

Antes de viajar, recomiendan revisar con tiempo los requisitos del país de destino… porque las reglas de entrada pueden cambiar rápidamente.

En un mundo donde viajar vuelve a ser una posibilidad para muchos, Japón busca recuperar una costumbre que durante años parecía natural: abrir la puerta y mirar más allá de sus fronteras.

Marco legal

Ley de Pasaportes de Japón

旅券法（Ryoken-hō）

Regula la emisión, renovación y uso de los pasaportes japoneses, así como los requisitos para obtenerlos.

Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados

出入国管理及び難民認定法（Shutsunyūkoku Kanri oyobi Nanmin Nintei Hō）

Establece las normas sobre entrada y salida del territorio japonés y el control migratorio.

Normas migratorias del país de destino

Aunque Japón permite viajar sin visa a numerosos países, cada nación puede exigir autorizaciones electrónicas de viaje, formularios sanitarios u otros requisitos antes del ingreso.

Cuadro de términos clave

Japonés Romaji Español パスポート Pasupōto Pasaporte 申請 Shinsei Solicitud o trámite 申請手数料 Shinsei tesūryō Tasa o costo de solicitud 値下げ Nesage Reducción de precio 保有率 Hoyūritsu Tasa de posesión 海外渡航 Kaigai tokō Viaje al extranjero 査証（ビザ） Sashō (biza) Visa 円安 En-yasu Debilidad del yen 燃油サーチャージ Nen’yu sāchāji Recargo por combustible 電子渡航認証 Denshi tokō ninshō Autorización electrónica de viaje

©️ 2026 Noticias Nippon