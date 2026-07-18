¡Maletas listas y tanque lleno!

El combustible cuesta menos que el verano pasado y podría favorecer los viajes dentro del país durante la temporada de vacaciones

Tokio | 18 de julio

Con el inicio del fin de semana largo de tres días desde este 18 de julio, Japón entra de lleno en la temporada de viajes y vacaciones de verano. Este año, quienes planean desplazarse en automóvil encuentran un panorama algo más favorable: el precio de la gasolina se mantiene alrededor de los 160 yenes por litro en numerosas estaciones de servicio, un nivel inferior al observado durante el verano pasado.

En Tokio, especialmente en zonas donde existe una fuerte competencia entre gasolineras, como los alrededores de la avenida Kanpachi-dōri (環八通り), se observan precios anunciados de aproximadamente 158 a 166 yenes por litro. Además, muchas estaciones ofrecen descuentos de entre 3 y 5 yenes por litro a los clientes que utilizan aplicaciones móviles o programas de membresía, lo que permite que el precio efectivo se acerque a los 160 yenes por litro.

La situación resulta especialmente importante en plena temporada vacacional. Para las familias que viajan en automóvil, una reducción de algunos yenes por litro puede representar un ahorro acumulado durante recorridos largos, especialmente en viajes por carretera que incluyen autopistas, destinos turísticos rurales o desplazamientos entre prefecturas.

🛢️ ¿Por qué la gasolina se mantiene contenida?

Uno de los factores principales es la intervención del Gobierno japonés mediante medidas destinadas a reducir el impacto de las fuertes fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo.

La tensión en Medio Oriente provocó un fuerte aumento del precio del crudo durante 2026. Ante esta situación, el Gobierno puso en marcha desde marzo un mecanismo extraordinario de apoyo para los combustibles, destinado a contener el aumento de los precios de la gasolina, el diésel, el queroseno y otros productos derivados del petróleo.

Para el período iniciado el 16 de julio de 2026, el apoyo correspondiente a la gasolina se sitúa en 7,5 yenes por litro. El objetivo de este mecanismo es amortiguar el impacto que las fluctuaciones internacionales del petróleo podrían tener sobre los consumidores y la economía japonesa.

Esto no significa que todas las estaciones del país deban vender gasolina exactamente a 160 yenes. Los precios pueden variar según la prefectura, los costos de transporte, la competencia entre estaciones y los descuentos disponibles para cada cliente.

🚗 El automóvil gana atractivo para las vacaciones

El menor costo relativo de la gasolina puede convertirse en un incentivo adicional para quienes están considerando realizar viajes dentro de Japón.

Viajar en automóvil ofrece ventajas para familias y grupos, especialmente cuando varias personas comparten los gastos de combustible y peajes. También permite acceder con mayor facilidad a destinos alejados de las grandes estaciones ferroviarias, zonas rurales, playas, montañas, campamentos y centros turísticos regionales.

Esta situación coincide con una temporada en la que muchos consumidores japoneses están revisando cuidadosamente sus presupuestos debido al aumento general del costo de vida.

✈️ Viajes internacionales más costosos

Mientras conducir dentro de Japón puede resultar relativamente más atractivo por la contención del precio de la gasolina, los viajes internacionales continúan enfrentando costos elevados relacionados con los pasajes aéreos, los precios en los países de destino y los recargos por combustible.

De acuerdo con las previsiones de JTB para las vacaciones de verano de 2026, entre el 15 de julio y el 31 de agosto se estiman alrededor de 69 millones de viajeros nacionales, frente a aproximadamente 2,17 millones de viajeros al extranjero.

El gasto promedio previsto también muestra una diferencia considerable: alrededor de 48.500 yenes por persona para los viajes nacionales, mientras que quienes viajen al extranjero gastarían en promedio unos 323.000 yenes.

En este escenario, algunas familias podrían optar por vacaciones más cercanas, recorridos en automóvil o viajes cortos dentro del archipiélago.

💴 Un pequeño alivio en medio del aumento del costo de vida

Para los residentes extranjeros en Japón, el precio de la gasolina también tiene importancia más allá de las vacaciones. El combustible influye directamente en el presupuesto de quienes utilizan el automóvil diariamente para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o desplazarse en regiones donde el transporte público es limitado.

También tiene efectos indirectos sobre la economía, ya que los costos del combustible afectan al transporte de mercancías, las empresas de logística, los taxis y numerosos servicios.

Por ello, mantener bajo control los precios de los combustibles puede contribuir temporalmente a reducir la presión económica sobre los hogares y las empresas. Sin embargo, la evolución futura seguirá dependiendo de factores internacionales, especialmente del precio del petróleo y de la situación geopolítica.

⚖️ Marco legal y medidas gubernamentales

El precio de venta de la gasolina en Japón no está fijado directamente por una ley que obligue a las estaciones a vender a un determinado precio. Cada establecimiento establece sus tarifas según los costos de adquisición, distribución y condiciones del mercado.

Sin embargo, el Gobierno japonés puede implementar programas extraordinarios de apoyo económico para amortiguar aumentos bruscos en los precios de los combustibles.

En 2026 se encuentra vigente una medida de emergencia para mitigar las fluctuaciones drásticas de los precios de los combustibles derivadas, entre otros factores, de la situación en Medio Oriente. El sistema contempla apoyo para gasolina, diésel, queroseno, fuelóleo y combustible de aviación.

Desde el 16 de julio de 2026, la ayuda establecida para la gasolina es de 7,5 yenes por litro. Estas medidas actúan sobre la cadena de suministro con el objetivo de contener el precio final, pero no constituyen un descuento legal automático de 7,5 yenes que el consumidor deba recibir directamente en la caja de la gasolinera.

Por esta razón, los precios finales continúan variando entre estaciones y regiones.

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