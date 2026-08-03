Japón bajo dos escenarios meteorológicos

Pronóstico para hoy: calor extremo de hasta 40 °C y lluvias repentinas en varias regiones

📍Tokio | 3 de agosto

Japón vivirá una jornada marcada por fuertes contrastes meteorológicos. Mientras Hokkaidō, Tōhoku y Kantō tendrán temperaturas más moderadas, abundantes nubes y algunos momentos de sol, el oeste del país enfrentará un calor mucho más intenso.

Las condiciones más preocupantes se concentrarán en Kyūshū, donde Saga y Kumamoto alcanzarán los 40 °C. También se esperan valores de entre 35 y 38 °C en amplias zonas de Kinki, Chūgoku y Shikoku.

Además, el calor vendrá acompañado de una atmósfera inestable. En varias ciudades el día comenzará con sol, pero posteriormente podrían aparecer chubascos, lluvias repentinas o tormentas locales, especialmente en Kinki, Shikoku, Nagano, Miyazaki y algunas islas de Okinawa.

Los porcentajes mostrados en el pronóstico representan la probabilidad de precipitación, no la cantidad de lluvia. Incluso en una ciudad con un símbolo de sol puede producirse un aguacero aislado durante la tarde.

Hokkaidō: ambiente agradable y temperaturas frescas

Hokkaidō tendrá las condiciones más cómodas del país. Predominarán el sol y los intervalos nubosos, con mañanas frescas y temperaturas máximas generalmente por debajo de los 30 °C.

Wakkanai tendrá sol al comienzo y aumento de nubes posteriormente, con 24 °C de máxima, 15 °C de mínima y 20 % de lluvia. En Sapporo se espera una jornada soleada, con 29/17 °C y prácticamente sin precipitaciones, apenas 0 %.

Asahikawa comenzará con algunas nubes y tenderá a mejorar, con 29/16 °C y 20 %. Abashiri tendrá sol con algunos intervalos nubosos, 26/15 °C y 20 %.

En la costa del Pacífico el ambiente será más fresco. Kushiro registrará 22/15 °C y 30 %, mientras que Muroran apenas llegará a 21 °C, con mínima de 17 °C y 30 % de probabilidad de lluvia. En Hakodate se esperan períodos de sol y nubes, con 25/19 °C y 20 %.

Tōhoku: sol al norte y más nubes hacia el sur

El norte de Tōhoku tendrá tiempo mayormente estable, pero las nubes aumentarán hacia Miyagi y Fukushima.

Aomori disfrutará de una jornada soleada, con 29/18 °C y 0 % de lluvia. Akita será una de las ciudades más cálidas de la región, con sol, 32/21 °C y 10 %.

En Morioka, las nubes iniciales darán paso a momentos soleados; se prevén 30/18 °C y 20 %. Yamagata tendrá una evolución similar, aunque con temperaturas más moderadas: 25/20 °C y 30 %.

El cielo permanecerá más cubierto en la costa del Pacífico. Sendai tendrá 24/19 °C y 30 %, mientras que Fukushima registrará 23/19 °C y 40 % de probabilidad de precipitación.

Hokuriku: calor húmedo y posibles lluvias aisladas

Hokuriku tendrá temperaturas elevadas, mucha humedad y riesgo de chubascos locales, pese a los períodos de sol.

Kanazawa alcanzará 34 °C, con mínima de 26 °C y 40 % de lluvia. Fukui tendrá sol con intervalos nubosos, 34/27 °C y 40 %.

En Toyama, el cielo comenzará nuboso y posteriormente aparecerán claros, con 33/26 °C y 40 %. Niigata tendrá una evolución parecida, con 31/24 °C y 30 %.

Las mínimas de 26 y 27 °C indican que el calor continuará durante la noche, por lo que será importante mantener una buena ventilación y utilizar el aire acondicionado cuando sea necesario.

Kantō–Kōshin: muchas nubes y fuerte riesgo de lluvia en Nagano

Kantō tendrá un día mayormente nublado y menos caluroso que el oeste de Japón. Sin embargo, la humedad seguirá siendo elevada y el ambiente podría sentirse pesado.

Maebashi y Utsunomiya registrarán valores idénticos: 26/23 °C y 30 % de lluvia. En Mito se esperan nubes con algunos momentos de sol, también con 26/23 °C y 30 %.

Saitama tendrá cielo cubierto, 27/24 °C y 30 %. En Tokio se pronostican 28/24 °C y 30 %, mientras que Yokohama llegará a 29/25 °C, igualmente con 30 %. Chiba tendrá 29/23 °C y 30 %.

En la zona de Kōshin habrá más calor. Kōfu alcanzará 34/26 °C, con nubes, claros y 30 % de lluvia. La situación más inestable se espera en Nagano, donde se prevén 33/24 °C y 80 % de probabilidad de precipitación. Allí podrían formarse chubascos o tormentas durante el día.

Tōkai: calor sofocante y lluvias en Gifu

La región de Tōkai tendrá máximas de 33 a 34 °C, pero las mínimas cercanas a los 28 °C harán que el calor se mantenga incluso durante la noche.

Gifu registrará 34/28 °C y 60 % de probabilidad de lluvia, con condiciones favorables para precipitaciones o chubascos.

En Shizuoka habrá nubes y momentos de sol, con 33/26 °C y 20 %. Nagoya alcanzará 34/28 °C y 40 %, mientras que Tsu también tendrá 34/28 °C y 40 %.

Aunque no todas las ciudades muestran una probabilidad elevada, el calor y la humedad pueden favorecer lluvias breves y muy localizadas durante la tarde.

Kinki: calor intenso y lluvias después del sol

Kinki será una de las regiones más calurosas e inestables. En varias ciudades el símbolo meteorológico indica sol al comienzo y lluvia posteriormente.

Osaka alcanzará 37 °C, con mínima de 29 °C y 70 % de lluvia. Será una jornada muy calurosa, húmeda y con riesgo de aguaceros durante la segunda mitad del día.

Kyoto tendrá 36/29 °C y 60 %, mientras que Nara registrará 36/28 °C y 60 %. En Kobe se esperan 35/30 °C y 60 %; la mínima de 30 °C anticipa una noche especialmente sofocante.

Otsu llegará a 34/28 °C y 50 %. En Wakayama, la probabilidad de lluvia subirá hasta 80 %, con temperaturas de 35/29 °C.

Además del golpe de calor, habrá que estar atentos a posibles tormentas, ráfagas de viento y acumulaciones rápidas de agua en calles o pasos subterráneos.

Shikoku: hasta 38 °C y fuerte inestabilidad en Kōchi

Shikoku tendrá sol, calor extremo y lluvias repentinas en varias zonas.

Matsuyama será la ciudad más calurosa de la región, con 38/28 °C y 40 % de lluvia. Aunque predominará el sol, no se descarta algún chubasco local.

Takamatsu registrará 37/29 °C y 50 %, con posibilidad de lluvia después de un comienzo soleado. Tokushima tendrá sol con algunas nubes, 36/29 °C y 40 %.

La mayor probabilidad de precipitación se concentrará en Kōchi, con 35/27 °C y 90 %. Allí podrían producirse lluvias intensas o tormentas en algún momento de la jornada.

Chūgoku: calor extremo y tormentas aisladas

Chūgoku tendrá temperaturas de entre 35 y 38 °C. En el interior y la costa del mar Interior de Seto, el calor será especialmente fuerte.

Matsue tendrá sol, con 36/27 °C y apenas 10 % de lluvia. Tottori también estará soleada, con 35/26 °C y 40 %.

Yamaguchi alcanzará 38/27 °C, con sol al comienzo, aumento de nubes y 40 % de precipitación.

En Hiroshima se esperan 37/29 °C y 60 %, mientras que Okayama tendrá 37/28 °C y 60 %. En ambas ciudades podría llover después de un período inicial de sol.

Kyūshū: calor extremo de 40 °C y lluvia segura en Miyazaki

Kyūshū será la región más calurosa del país. Las temperaturas llegarán a niveles peligrosos, especialmente en Saga y Kumamoto.

Saga alcanzará 40 °C, con mínima de 28 °C y 0 % de lluvia. El cielo estará despejado y la exposición directa al sol será muy intensa.

Kumamoto también llegará a 40 °C, con mínima de 28 °C y 40 % de precipitación. Aunque predominará el sol, no se descartan lluvias locales.

Fukuoka tendrá 38/29 °C y 10 %, mientras que Nagasaki registrará 38/28 °C y 40 %, con algunos intervalos nubosos. Kagoshima también llegará a 38/28 °C y 40 %.

En Ōita se esperan 35/29 °C y 10 %, bajo condiciones mayormente soleadas.

La situación será muy diferente en Miyazaki, donde el pronóstico muestra sol seguido de lluvia, con 35/27 °C y 100 % de probabilidad de precipitación. La lluvia prácticamente se considera segura en algún momento del día.

En Kyūshū será fundamental evitar actividades físicas intensas durante las horas centrales, beber agua con frecuencia y no confiar únicamente en la sensación de sed.

Okinawa: calor tropical y chubascos en algunas islas

Okinawa tendrá temperaturas típicamente tropicales, con sol, nubes y posibilidad de lluvias breves.

Naha registrará 35/29 °C y 20 % de lluvia, con sol e intervalos nubosos. Nago tendrá una jornada mayormente soleada, con 34/28 °C y 40 %.

En Kumejima se esperan 34/26 °C y 20 %. Minamidaitō tendrá sol seguido de posibles lluvias, con 35/27 °C y 50 %.

Yonagunijima registrará 33/25 °C y 10 %, mientras que Ishigakijima tendrá 34/27 °C y 40 %.

En Miyakojima se prevén 33/27 °C y 50 % de probabilidad de lluvia, con posibilidad de un cambio rápido del tiempo después de períodos soleados.







Recomendaciones para residentes en Japón

En el oeste y suroeste del país, especialmente en Kyūshū, Chūgoku, Shikoku y Kinki, se recomienda utilizar aire acondicionado, beber agua y bebidas con sales minerales, evitar caminar bajo el sol entre el mediodía y las primeras horas de la tarde y prestar atención a niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre.

Ante nubes oscuras, truenos o un descenso repentino de la temperatura, conviene entrar rápidamente en un edificio seguro. Las tormentas de verano pueden formarse con rapidez, incluso después de varias horas de sol.

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