Precios, salarios y ayudas: Takaichi asegura que la economía japonesa comienza a despertar

📍Tokio | 27 de julio

La primera ministra Sanae Takaichi defendió este lunes la respuesta de su Gobierno frente al aumento del costo de vida y aseguró que las medidas contra la subida de precios han sido la “máxima prioridad” de su administración desde que asumió el poder en octubre pasado.

La declaración llegó durante una conferencia de prensa celebrada al cierre de la Dieta extraordinaria, en un momento en que muchas familias residentes en Japón siguen mirando con atención tres gastos cotidianos: alimentos, electricidad y combustible.

“Proteger la vida y el sustento de la población”

Takaichi explicó que la inestabilidad en Medio Oriente provocó alteraciones en el suministro de productos y energía, obligando al Gobierno a adoptar medidas para evitar un impacto mayor sobre los hogares y la actividad económica.

Según la mandataria, el Ejecutivo ha trabajado para “proteger la vida y el sustento” de la población y evitar que las dificultades internacionales terminen paralizando o perjudicando seriamente la economía japonesa.

Entre las medidas destacadas por Takaichi figura la intervención para contener el precio de la gasolina alrededor de los 170 yenes por litro como promedio nacional.

Esto es especialmente importante en las regiones donde el automóvil es indispensable para desplazarse al trabajo, llevar a los niños a la escuela o realizar las compras diarias.

Electricidad y gas: ayudas durante el verano

Otro punto importante para los residentes es la ayuda en las facturas de electricidad y gas entre julio y septiembre de 2026.

La medida coincide con los meses de mayor utilización del aire acondicionado debido al intenso calor del verano japonés.

En electricidad residencial de baja tensión, la ayuda establecida es de 3,5 yenes por kWh en julio y septiembre, mientras que en agosto aumenta a 4,5 yenes por kWh.

Para el gas urbano, el descuento es de 14 yenes por metro cúbico en julio y septiembre y 18 yenes por metro cúbico durante agosto.

En términos prácticos, el descuento se aplica a través de las compañías suministradoras. Por ello, no debe confundirse con una entrega directa de dinero en efectivo.

Familias con niños: pago de 20.000 yenes

Takaichi también destacó el denominado “subsidio de apoyo a los niños frente al aumento de precios”.

La ayuda contempla 20.000 yenes por niño.

Según la primera ministra, el Gobierno espera que todos los municipios de Japón hayan comenzado el proceso de entrega durante julio.

Para las familias extranjeras residentes en Japón, es importante recordar que la gestión concreta de este tipo de prestaciones corresponde normalmente al municipio —shi, ku, chō o son—, por lo que las fechas efectivas pueden variar dependiendo del lugar de residencia.

Takaichi reivindica los resultados económicos

Uno de los mensajes políticos más fuertes de la conferencia llegó cuando la primera ministra presentó cifras para defender la efectividad de sus medidas.

Takaichi sostuvo que la tasa de aumento de los precios de Japón se sitúa en el 1,7 %, que describió como la más baja entre los países del G7.

Al mismo tiempo, afirmó que el crecimiento de los salarios reales alcanza el 1,8 %, situándose —según la comparación presentada por el Gobierno— en el nivel más alto del G7.

Con estos datos, Takaichi aseguró que la economía japonesa está entrando en una nueva etapa y utilizó una expresión especialmente gráfica: considera que “la economía japonesa está empezando a ponerse en movimiento de forma perceptible”.

Hay que hacer una precisión importante: estas comparaciones del 1,7 % y 1,8 % forman parte de la evaluación presentada por la propia primera ministra durante su conferencia. La comparación internacional puede variar dependiendo del período estadístico, indicador de inflación y metodología utilizados.

¿Qué significa para los extranjeros que viven en Japón?

Las principales medidas explicadas por Takaichi no están planteadas específicamente para extranjeros, sino como políticas económicas generales aplicadas en Japón.

Por ejemplo, una persona extranjera que tenga un contrato doméstico de electricidad incluido dentro del programa puede beneficiarse de la reducción correspondiente de la misma manera que otros consumidores.

En cambio, las ayudas relacionadas con niños dependen de los requisitos establecidos para cada prestación y de la situación administrativa del hogar. No debe interpretarse que toda persona extranjera con hijos recibirá automáticamente los 20.000 yenes únicamente por residir en Japón.

Para los hogares hispanohablantes, por tanto, conviene distinguir entre subsidios incorporados directamente a precios o facturas y prestaciones económicas administradas por los municipios.

Marco legal y administrativo

Las medidas anunciadas no constituyen una única “ley contra la inflación”. Se aplican mediante diferentes mecanismos presupuestarios, administrativos y regulatorios.

En el caso de la electricidad y el gas, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria autorizó las medidas necesarias para que las empresas puedan aplicar los descuentos correspondientes al consumo de julio, agosto y septiembre de 2026.

Por ello, el consumidor normalmente no recibe ese subsidio como transferencia bancaria independiente: la reducción aparece vinculada a la facturación del servicio.

En las ayudas familiares, la ejecución corresponde en buena medida a los gobiernos municipales, que deben identificar a los beneficiarios y realizar los procedimientos correspondientes. La elegibilidad concreta debe comprobarse según las condiciones oficiales de la prestación y el municipio de residencia.

Finalmente, los subsidios a los combustibles constituyen una intervención económica destinada a contener el precio final. Que el Gobierno señale como referencia un promedio nacional de 170 yenes por litro no significa que todas las estaciones de servicio estén legalmente obligadas a vender exactamente a ese precio.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 物価高 bukkadaka aumento del costo de vida / precios elevados 物価高対策 bukkadaka taisaku medidas contra el aumento de precios 物価上昇率 bukka jōshōritsu tasa de inflación / aumento de precios 実質賃金 jisshitsu chingin salario real 電気料金 denki ryōkin tarifa de electricidad ガス料金 gasu ryōkin tarifa de gas ガソリン価格 gasorin kakaku precio de la gasolina 補助金 hojokin subsidio 子ども応援手当 kodomo ōen teate subsidio de apoyo para niños 市区町村 shikuchōson municipios 特別国会 tokubetsu kokkai Dieta / sesión extraordinaria 物資 busshi bienes y suministros 経済活動 keizai katsudō actividad económica

Anexo

Japón revisará su política migratoria sin cerrar la puerta a la convivencia con extranjeros

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, que la política del Gobierno hacia los residentes extranjeros debe aplicarse sin transmitir la imagen de que Japón es un país “poco amigable con los extranjeros”. Explicó que las nuevas medidas buscan responder a las preocupaciones de la población y, al mismo tiempo, mantener una convivencia ordenada con quienes viven en Japón respetando las leyes y las normas.

El Gobierno creó el 24 de julio un grupo de trabajo de expertos para estudiar cómo debería gestionarse en el futuro la aceptación de extranjeros. Entre los temas estará el llamado “manejo cuantitativo” (量的マネジメント), es decir, analizar la evolución del número de residentes extranjeros y proyectar su posible impacto en ámbitos como la seguridad social, la educación y las comunidades locales.

Takaichi señaló además que su Gobierno creó por primera vez un ministro encargado específicamente de la política de extranjeros, responsabilidad que ocupa Kimi Onoda. Bajo su dirección se realizarán estudios entre diferentes ministerios y el Ejecutivo pretende presentar una política básica durante el actual año fiscal, buscando equilibrar el cumplimiento de las reglas, las preocupaciones de la ciudadanía y una sociedad donde japoneses y extranjeros puedan convivir de manera ordenada.

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