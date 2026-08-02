Japón bajo una cúpula de fuego

Japón volvió a vivir una jornada de calor extremo: tres localidades superaron los 40 °C

📍Tokio | 2 de agosto

El calor sigue apretando con fuerza en gran parte de Japón. Este domingo, el país registró una nueva jornada sofocante, con tres puntos que superaron los 40 °C y cientos de localidades bajo temperaturas propias de un pleno verano.

La temperatura más alta del día se registró en Ekawasaki (Shimanto, prefectura de Kōchi), donde el termómetro alcanzó 40,8 °C. Muy cerca quedó Kurisugawa (Tanabe, Wakayama) con 40,6 °C, mientras que Nakamura (Shimanto, Kōchi) llegó a 40,1 °C.

Pero el calor no se quedó ahí. También rozaron los 40 °C ciudades como Mikado (Miyazaki), Kuwana (Mie) y Tajimi (Gifu), con 39,9 °C, además de Kiriiishi (Yamanashi) con 39,7 °C, Fukusaki (Hyōgo) y Hita (Ōita) con 39,6 °C, y Fuchū (Hiroshima) con 39,5 °C.

Las cifras nacionales reflejan la magnitud de esta ola de calor. Según los datos meteorológicos, 546 estaciones registraron 30 °C o más (manatsubi), 311 estaciones superaron los 35 °C (mōshobi) y 3 localidades alcanzaron o rebasaron los 40 °C, consideradas jornadas de calor extremo.

En el mapa nacional se observa con claridad cómo las temperaturas más elevadas se concentraron en el oeste y centro de Japón, mientras que Hokkaidō mantuvo condiciones relativamente más frescas. Aun así, buena parte del país vivió un día marcado por un calor intenso.

Con este panorama, las autoridades insisten en no bajar la guardia. Hidratarse con frecuencia, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor temperatura y utilizar aire acondicionado cuando sea posible siguen siendo las principales recomendaciones para prevenir el golpe de calor, un riesgo que continúa siendo muy alto en numerosas regiones del país.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 猛暑 Mōsho Calor intenso 猛暑日 Mōshobi Día con temperatura máxima de 35 °C o más 酷暑日 Kokushobi Día con temperatura máxima de 40 °C o más 真夏日 Manatsubi Día con temperatura máxima de 30 °C o más 最高気温 Saikō kion Temperatura máxima 熱中症 Netchūshō Golpe de calor 水分補給 Suibun hokyū Hidratación 全国観測値ランキング Zenkoku kansokuchi rankingu Clasificación nacional de temperaturas observadas

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