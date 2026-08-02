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Japón bajo una cúpula de fuego

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Ago 2, 2026 #Día extremadamente caluroso, #kokushobi, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #ola de calor, #temperaturas, #酷暑日
Japón volvió a vivir una jornada de calor extremo: tres localidades superaron los 40 °C

📍Tokio | 2 de agosto

El calor sigue apretando con fuerza en gran parte de Japón. Este domingo, el país registró una nueva jornada sofocante, con tres puntos que superaron los 40 °C y cientos de localidades bajo temperaturas propias de un pleno verano.

La temperatura más alta del día se registró en Ekawasaki (Shimanto, prefectura de Kōchi), donde el termómetro alcanzó 40,8 °C. Muy cerca quedó Kurisugawa (Tanabe, Wakayama) con 40,6 °C, mientras que Nakamura (Shimanto, Kōchi) llegó a 40,1 °C.

Pero el calor no se quedó ahí. También rozaron los 40 °C ciudades como Mikado (Miyazaki), Kuwana (Mie) y Tajimi (Gifu), con 39,9 °C, además de Kiriiishi (Yamanashi) con 39,7 °C, Fukusaki (Hyōgo) y Hita (Ōita) con 39,6 °C, y Fuchū (Hiroshima) con 39,5 °C.

Las cifras nacionales reflejan la magnitud de esta ola de calor. Según los datos meteorológicos, 546 estaciones registraron 30 °C o más (manatsubi), 311 estaciones superaron los 35 °C (mōshobi) y 3 localidades alcanzaron o rebasaron los 40 °C, consideradas jornadas de calor extremo.

En el mapa nacional se observa con claridad cómo las temperaturas más elevadas se concentraron en el oeste y centro de Japón, mientras que Hokkaidō mantuvo condiciones relativamente más frescas. Aun así, buena parte del país vivió un día marcado por un calor intenso.

Con este panorama, las autoridades insisten en no bajar la guardia. Hidratarse con frecuencia, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor temperatura y utilizar aire acondicionado cuando sea posible siguen siendo las principales recomendaciones para prevenir el golpe de calor, un riesgo que continúa siendo muy alto en numerosas regiones del país.

Términos clave

Japonés

Rōmaji

Español

猛暑

Mōsho

Calor intenso

猛暑日

Mōshobi

Día con temperatura máxima de 35 °C o más

酷暑日

Kokushobi

Día con temperatura máxima de 40 °C o más

真夏日

Manatsubi

Día con temperatura máxima de 30 °C o más

最高気温

Saikō kion

Temperatura máxima

熱中症

Netchūshō

Golpe de calor

水分補給

Suibun hokyū

Hidratación

全国観測値ランキング

Zenkoku kansokuchi rankingu

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