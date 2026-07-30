¡Histórico! Japón propone reducir el impuesto a los alimentos

La primera rebaja del impuesto al consumo en la historia de Japón entra en la recta final

📍Tokio | 30 de julio

Ir al supermercado se ha convertido en una preocupación diaria para muchas familias en Japón.

El arroz, las verduras, la carne, el pescado… casi todo cuesta más. A veces la diferencia parece pequeña, apenas unos yenes por producto, pero al llegar a la caja la cuenta pesa. Y bastante.

En medio de esta situación, la primera ministra Sanae Takaichi anunció una propuesta que podría marcar un antes y un después en la política fiscal japonesa: reducir temporalmente el impuesto al consumo de los alimentos del 8 % al 1 % durante dos años.

Sí, del 8 % al 1 %.

La medida busca aliviar, de manera rápida, el gasto cotidiano de los hogares. Y no sería un cambio menor. Si el Parlamento finalmente la aprueba, se convertiría en la primera reducción del impuesto al consumo desde que este tributo comenzó a aplicarse en Japón.

Una ayuda inmediata… mientras se prepara un sistema más amplio

Sin embargo, hay un punto importante: la reducción no sería permanente.

El Gobierno la presenta como una especie de puente —una medida provisional— mientras desarrolla un nuevo sistema de ayudas económicas vinculadas a los ingresos de cada persona o familia.

La idea es sencilla: no entregar la misma cantidad a todos, sino ofrecer más apoyo a quienes tienen menos ingresos o soportan una mayor carga de impuestos y seguros sociales.

Según el calendario anunciado, el impuesto a los alimentos bajaría al 1 % en abril de 2027, correspondiente al año fiscal Reiwa 9.

Después, desde junio de 2027, comenzaría una aplicación anticipada del nuevo sistema de ayudas. Para calcular los montos, las autoridades utilizarían información de ingresos que ya poseen las instituciones públicas.

Finalmente, en abril de 2029, el impuesto a los alimentos volvería al 8 %. Ese mismo mes entraría plenamente en funcionamiento el sistema permanente de apoyo económico según los ingresos.

Dicho de otra manera: primero se reduciría el impuesto para todos y, dos años después, la ayuda se concentraría principalmente en quienes más la necesitan.

Más dinero disponible en el hogar

La primera ministra explicó que el objetivo principal es aliviar la situación de las personas con ingresos bajos y medios, especialmente de quienes trabajan, pero sienten que una gran parte de su salario desaparece entre impuestos, seguro de salud, pensión y gastos básicos.

El Gobierno también quiere reducir el conocido “muro de ingresos”.

Este problema afecta, por ejemplo, a personas que trabajan a tiempo parcial y evitan aumentar sus horas laborales porque, al superar cierto nivel de ingresos, podrían perder beneficios, pagar más seguros sociales o terminar recibiendo menos dinero disponible.

Es una situación bastante común: alguien quiere trabajar un poco más… pero hace cuentas y descubre que quizás no le conviene.

Con el nuevo sistema, el Ejecutivo espera que trabajar más no signifique necesariamente perder apoyo económico.

¿De dónde saldrá el dinero?

Esta es, quizá, la pregunta más difícil.

El Gobierno asegura que no financiará la medida mediante una mayor emisión de deuda pública extraordinaria. En cambio, propone revisar el presupuesto nacional, reducir algunos gastos, evaluar subsidios y buscar nuevos ingresos dentro de fondos y cuentas especiales del Estado.

También se plantea revisar los grandes presupuestos suplementarios que, durante los últimos años, se han utilizado para enfrentar la inflación y el aumento del costo de vida.

La promesa oficial es cubrir los gastos sin abrir un agujero en el financiamiento de la seguridad social y sin perjudicar la confianza de los mercados.

Aun así, los detalles concretos todavía deberán definirse. Y ahí, seguramente, comenzará uno de los debates más intensos.

Agricultores y restaurantes también podrían verse afectados

La reducción del impuesto no beneficiaría a todos de la misma forma.

El Gobierno reconoció que algunos agricultores podrían enfrentar dificultades relacionadas con la devolución o deducción del impuesto pagado durante la producción.

La industria de restaurantes también observa el plan con atención. Si los alimentos comprados en supermercados pagan un impuesto menor, mientras el consumo en restaurantes mantiene otra tasa, podrían producirse cambios en los hábitos de los consumidores.

Por eso, el Ejecutivo anunció que estudiará ayudas específicas, apoyo financiero y otras medidas para reducir el impacto en estos sectores.

Todavía no hay cifras definitivas ni programas concretos. Pero el Gobierno dice que escuchará a quienes trabajan directamente en el campo, la distribución de alimentos y la gastronomía.

El verdadero desafío comienza ahora

La propuesta todavía no es ley.

Primero deberá conseguir respaldo dentro del Partido Liberal Democrático. Después tendrá que superar la discusión y la votación en la Dieta Nacional, el Parlamento de Japón.

El calendario es ambicioso.

El Gobierno espera definir su posición oficial a comienzos de agosto de 2026, completar el diseño principal del sistema en septiembre y presentar el proyecto de ley durante la siguiente sesión extraordinaria del Parlamento.

Y claro… no será sencillo.

Dentro del propio partido gobernante existen dudas sobre el costo, la forma de devolver el impuesto al 8 % después de dos años y el impacto sobre las finanzas públicas. Además, varios partidos de oposición prefieren entregar ayudas directas en lugar de reducir el impuesto.

Una decisión que llegará hasta la mesa de cada hogar

Si el plan recibe luz verde, Japón pondrá en marcha un cambio fiscal sin precedentes.

Durante dos años, las familias pagarían menos impuesto al comprar alimentos. Después, el país pasaría a un sistema de ayudas más selectivo, calculado según los ingresos y la situación económica de cada hogar.

Suena técnico… pero, en realidad, se trata de algo muy cotidiano.

De cuánto costará llenar la canasta del supermercado.

De cuánto dinero quedará después de pagar impuestos y seguros sociales.

Y de si las familias podrán respirar un poco más tranquilas al final del mes.

Por ahora, la propuesta ya está sobre la mesa. Falta saber si logrará superar las diferencias políticas, asegurar el financiamiento y convertirse, finalmente, en una ayuda real para quienes sienten con más fuerza el aumento del costo de vida en Japón.

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