Una campaña para la historia

Ryujin Nippon terminan invictos la fase preliminar con 12 victorias y avanza como líder a la ronda final

La selección masculina de voleibol de Japón cerró una fase preliminar perfecta en la Volleyball Nations League (VNL) 2026. Este domingo 19 de julio, ante su público en el Asue Arena Osaka, el equipo japonés derrotó a Argentina por 3-0, con parciales de 25-22, 25-22 y 25-16, y completó sus 12 encuentros de la ronda preliminar con 12 victorias y ninguna derrota.

El resultado tiene un significado histórico. De acuerdo con la información proporcionada, es la primera vez en la historia de la VNL masculina que un equipo completa invicto la fase preliminar de 12 partidos, y también representa una marca inédita para la selección japonesa en esta competición.

Japón, que figuraba en el cuarto lugar del ranking mundial de la FIVB antes del encuentro, terminó además en lo más alto de la clasificación preliminar, con 12 triunfos y 30 puntos, asegurando el primer puesto y su clasificación a la ronda final.

Un 3-0 construido con ataque, defensa y bloqueo

El marcador refleja una victoria en sets corridos, pero los dos primeros parciales exigieron concentración. Argentina consiguió presionar por momentos con el servicio y mantenerse cerca en el marcador, pero Japón respondió con una defensa sólida y mayor contundencia en los momentos decisivos.

En el primer set, Japón tomó inicialmente la iniciativa con Yūki Ishikawa y Ran Takahashi como protagonistas. Takahashi aportó desde el ataque de zaguero y también con su servicio, ayudando a construir una ventaja de 16-11.

Argentina reaccionó y consiguió igualar el marcador 20-20. Cuando el parcial parecía entrar en una definición muy cerrada, Japón encontró una respuesta fundamental en la red: Takahashi y Yūji Nishida consiguieron bloqueos consecutivos para colocar el 23-20. Ishikawa terminó resolviendo el set, que quedó en manos japonesas por 25-22.

Japón soportó la presión argentina en el segundo parcial

La segunda manga volvió a presentar dificultades. Argentina consiguió igualar 10-10 y posteriormente tomó ventaja gracias a su servicio. Sin embargo, la defensa de campo japonesa permitió al equipo mantenerse dentro del partido y recuperar el control.

Takahashi volvió a ser decisivo con dos aces consecutivos, que permitieron a Japón colocarse 15-12. El equipo local también mostró capacidad para convertir situaciones defensivas complicadas en oportunidades de ataque.

En la recta final aparecieron el bloqueo de Taishi Onodera y el ataque rápido de Larry Evbade-Dan, mientras Ishikawa continuó encontrando espacios ante el bloqueo argentino. Japón volvió a imponerse por 25-22, quedando a un solo set de completar su histórica campaña perfecta.

Japón acelera y sentencia el partido

El tercer set mostró la versión más dominante del conjunto japonés. Japón comenzó 3-0 arriba y, a diferencia de los dos parciales anteriores, Argentina ya no consiguió mantenerse cerca durante la mayor parte de la manga.

Ishikawa continuó aportando puntos importantes, mientras Takahashi sumó desde el bloqueo y el servicio para ampliar la diferencia hasta el 14-9.

En la parte final, el equipo japonés recurrió también a Kento Miyaura, quien respondió con puntos importantes desde el ataque. Finalmente, una infracción de toque de red de Argentina cerró el parcial por 25-16 y confirmó el 3-0.

Ishikawa, máximo anotador de una actuación colectiva

Las estadísticas muestran la superioridad japonesa en varios aspectos del juego. Japón consiguió 47 puntos de ataque, frente a 35 de Argentina, y dominó especialmente en el bloqueo, con una diferencia de 7-3.

Argentina tuvo una ligera ventaja en puntos directos de saque, 5-4, mientras ambos equipos recibieron 17 puntos provenientes de errores del rival. En el total, Japón produjo los 75 puntos necesarios para cerrar el encuentro, frente a 60 de Argentina.

El capitán Yūki Ishikawa fue el máximo anotador del partido con 21 puntos, seguido por Ran Takahashi con 16. Por Argentina, Luciano Vicentín y Luciano Palonsky Armoa Morel aparecen con 12 puntos cada uno en las estadísticas proporcionadas.

La actuación japonesa también destacó en defensa: registró 49 acciones de dig, frente a 39 de Argentina. El partido comenzó a las 19:20 y terminó a las 20:55, ante 6.960 espectadores en Osaka.

Una fase preliminar perfecta: 12 partidos, 12 victorias

Más allá del triunfo ante Argentina, el gran dato de la jornada es la campaña completa de Japón. El equipo nacional terminó la fase preliminar con un registro perfecto de 12-0 y 30 puntos, encabezando la clasificación general.

La tabla proporcionada sitúa detrás de Japón a Polonia, con nueve victorias y 26 puntos; Eslovenia, con nueve triunfos y 23 puntos; e Italia, con ocho victorias y 26 puntos.

El rendimiento confirma el gran momento competitivo de la selección japonesa, que ha conseguido combinar la experiencia de jugadores consolidados como Ishikawa con la potencia y versatilidad de figuras como Takahashi y Nishida, además del aporte colectivo en defensa, bloqueo y construcción del juego.

China, el próximo desafío en la ronda final

La VNL entra ahora en su etapa decisiva. La ronda final masculina comenzará el miércoles 29 de julio en Ningbo Beilun, China, con la participación de los siete mejores equipos de la fase preliminar y China como país anfitrión.

Japón, clasificado como número uno de la ronda preliminar, tendrá como rival precisamente a China en los cuartos de final.

Será un partido de eliminación directa y, por lo tanto, comenzará una competición diferente: el extraordinario registro de 12 victorias consecutivas confirma el nivel alcanzado por Japón, pero en la ronda final cada encuentro determinará quién continúa luchando por el título.

La selección japonesa llega a esa instancia después de completar una campaña que ya ocupa un lugar especial en su historia: 12 partidos, 12 victorias y una fase preliminar perfecta. Ahora, el desafío será transformar ese recorrido invicto en una lucha por el título de la VNL 2026.

Términos clave

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