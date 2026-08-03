El precio más cruel de una decisión laboral

Empleadas regresaron al centro comercial para guardar el dinero y murieron en la explosión

📍 Kumamoto | 3 de agosto

La historia duele… y deja una pregunta difícil de ignorar: ¿por qué tuvieron que regresar?

Dos trabajadoras de una tienda de artículos para el hogar murieron en la explosión registrada en Aeon Mall Kumamoto, después de que la empresa les indicara que volvieran al edificio para trasladar el dinero de las ventas hasta una caja fuerte.

Directivos de Habita, compañía encargada de la tienda, reconocieron ante la prensa que las empleadas habían logrado evacuar tras el fuerte terremoto. Estaban afuera, en una zona aparentemente segura. Sin embargo, recibieron la instrucción de entrar nuevamente al centro comercial.

El objetivo era guardar la recaudación de las cajas registradoras.

Poco después… ocurrió la explosión.

Había escapado, pero regresó por orden de la empresa

Una de las víctimas fue Kurumi Ōtake, una joven de apenas 22 años, residente de la ciudad de Kumamoto.

Kurumi trabajaba desde hacía cuatro años para la empresa. Había ingresado tras terminar la secundaria y, a comienzos de julio, había sido trasladada a la sucursal ubicada en Aeon Mall Kumamoto.

Era prácticamente su primera etapa en aquel establecimiento.

El 28 de julio, cuando el terremoto golpeó Kumamoto, Kurumi se encontraba trabajando con normalidad en una tienda del segundo piso. La violenta sacudida —de intensidad sísmica 6 fuerte en Kashima— hizo caer productos, maniquíes y fragmentos de vidrio.

Clientes y empleados corrieron hacia el estacionamiento.

Kurumi también logró salir junto a sus compañeras. Allí, por pura casualidad, se encontró con una tía y una prima que habían acudido de compras al centro comercial.

Parecía estar a salvo.

Sin embargo, al cabo de unos minutos, les explicó que debía regresar.

—La empresa nos ha dicho que volvamos para guardar el dinero de las ventas en la caja fuerte— habría comentado antes de entrar nuevamente con una compañera.

Fue la última vez que sus familiares la vieron con vida.

Un estruendo… y parte del edificio salió despedida

Poco después de que las trabajadoras regresaran al interior, un enorme estruendo sacudió el establecimiento.

La explosión ocurrió alrededor de las 5:50 de la tarde. Parte de la pared exterior salió despedida y la zona sur del segundo piso —donde se encontraba la tienda— quedó gravemente destruida.

En total, siete empleados perdieron la vida dentro de Aeon Mall Kumamoto.

Durante una conferencia de prensa realizada al día siguiente, Aeon señaló que aún no se sabía con claridad por qué esas siete personas permanecían dentro del edificio.

Ahora, la declaración de los responsables de Habita ofrece una explicación, al menos en el caso de las dos empleadas de su establecimiento: habían regresado siguiendo instrucciones de la compañía.

“Mi hija no va a volver”

Representantes de Habita acudieron al velorio de Kurumi, pidieron disculpas a la familia y entregaron un documento en el que se detallaba lo ocurrido.

Pero ninguna explicación podía aliviar aquel dolor.

La madre de Kurumi, entre lágrimas, respondió:

—Mi hija no va a volver…

Un familiar de la joven expresó además su indignación y cuestionó la decisión adoptada por la compañía en medio de una emergencia.

—¿No debería un empleador pensar primero en la seguridad de sus trabajadores?— reclamó.

El director comercial de Habita también admitió ante los periodistas que, visto en retrospectiva, el dinero nunca debió estar por encima de la seguridad.

—Ahora comprendemos que no era algo por lo que se debiera arriesgar una vida— declaró.

Una joven querida que recién comenzaba una nueva etapa

En el velorio, numerosos amigos se acercaron para despedirse de Kurumi.

Entre ellos se encontraba su mejor amiga, Fūka Yoshimoto, también de 22 años, quien se aferró durante horas a la esperanza de encontrarla con vida.

“Si es Kurumi, seguro que está viva”, se repetía.

Sin embargo, al verla frente a ella durante la despedida, le resultaba imposible aceptar la realidad. Sabía que era su amiga… pero una parte de ella seguía esperando que todo fuera un terrible error.

Que Kurumi abriera los ojos.

Que sonriera.

Que regresara a casa.

Nada de eso ocurrió.

Una decisión que ahora está bajo cuestionamiento

Habita fue fundada en 1976 y administra más de una decena de establecimientos en Kumamoto y otras zonas de Kyūshū.

La empresa deberá explicar por qué, después de un terremoto de enorme intensidad y cuando el edificio presentaba daños visibles, se pidió a las empleadas que volvieran al interior para proteger la recaudación.

Kurumi había conseguido escapar del peligro.

Había llegado al estacionamiento, había encontrado a su familia y estaba viva. Sin embargo, regresó porque recibió una instrucción relacionada con su trabajo.

Minutos después, la explosión apagó su vida.

Y hoy, entre las flores, las lágrimas y el silencio de quienes la amaban, queda resonando una frase sencilla, pero devastadora:

Ninguna caja fuerte, ninguna venta y ninguna cantidad de dinero vale más que la vida de un trabajador.

Marco legal

Importante: al 3 de agosto de 2026, la empresa Habita ha reconocido que pidió a las trabajadoras regresar al establecimiento para guardar la recaudación. Paralelamente, la Policía y los Bomberos comenzaron a investigar la causa de la explosión. Por ahora, las fuentes revisadas no informan de una imputación penal formal ni de una condenacontra la empresa o sus directivos.

1. Incumplimiento del deber de proteger al trabajador

El artículo 5 de la Ley de Contratos de Trabajo de Japón —労働契約法, Rōdō Keiyaku-hō— obliga al empleador a adoptar las medidas necesarias para que sus trabajadores puedan desempeñar sus funciones protegiendo su vida, integridad física y seguridad. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar explica que esta obligación existe incluso aunque no esté escrita expresamente en el contrato laboral.

En este caso, la pregunta central será muy directa:

¿Era razonable pedir a dos empleadas que regresaran a un edificio dañado por un terremoto de intensidad 6 fuerte para guardar dinero?

La situación resulta todavía más delicada porque Aeon sostiene que su manual prohibía volver al edificio hasta que se confirmara su seguridad.

2. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Ley de Seguridad y Salud Industrial —労働安全衛生法, Rōdō Anzen Eisei-hō— exige medidas relacionadas con la conservación del lugar de trabajo, las rutas de evacuación y la protección de la vida de los empleados. Su artículo 23 incluye expresamente la obligación de adoptar medidas necesarias para la evacuación y preservación de la vida.

No basta, sin embargo, con demostrar que ocurrió una tragedia. Para aplicar una sanción deberán determinarse:

quién dio realmente la instrucción;

cuáles fueron las palabras utilizadas;

si conocía los daños del edificio;

si podía prever réplicas, derrumbes, fugas o explosiones;

y si la orden violó un protocolo concreto de seguridad.

3. Posible negligencia profesional con resultado de muerte

El artículo 211 del Código Penal japonés contempla el delito de negligencia profesional con resultado de muerte o lesiones —業務上過失致死傷, gyōmujō kashitsu chishishō—.

Podría investigarse a la persona o personas que dieron la instrucción cuando tenían una obligación profesional de proteger a las trabajadoras. Para que exista responsabilidad penal, la Fiscalía tendría que demostrar una falta concreta de cuidado, la posibilidad razonable de prever el peligro y una relación causal entre la orden y las muertes.

4. Responsabilidad civil e indemnización

La familia podría reclamar una indemnización por incumplimiento del deber de seguridad y por daños causados mediante negligencia. El artículo 709 del Código Civil japonés obliga a reparar los perjuicios cuando una conducta intencional o negligente vulnera los derechos o intereses protegidos de otra persona.

La reclamación podría incluir:

daño moral, ingresos que la víctima habría obtenido durante su vida laboral, gastos funerarios, costos relacionados con la tragedia y otros perjuicios demostrables.

No existe una cifra automática para este caso. El monto dependerá de una negociación, acuerdo o sentencia judicial.

Posibles sanciones

Vía legal Posible consecuencia Código Penal, artículo 211 Hasta 5 años de prisión o multa de hasta 1 millón de yenes para las personas declaradas responsables. Ley de Seguridad y Salud Industrial Cuando se demuestra la violación de una obligación específica, puede imponerse hasta 6 meses de prisión o multa de hasta 500.000 yenes. Responsabilidad de la empresa En determinadas infracciones laborales, la ley permite sancionar tanto al autor material como a la persona jurídica mediante una multa. Responsabilidad civil Pago de una indemnización a los familiares, sin un límite único predeterminado. Seguro de accidentes laborales Si las muertes son reconocidas como accidentes vinculados al trabajo, los familiares pueden recibir una pensión o pago único para sobrevivientes, además de una prestación funeraria. Esto es una compensación social, no una sanción penal.

Lo que podría agravar la responsabilidad

La situación se volvería jurídicamente más grave si se confirma que:

el edificio presentaba daños visibles ;

; existía una prohibición expresa de reingreso;

la instrucción fue una orden y no una simple sugerencia;

las trabajadoras sintieron que no podían negarse;

la empresa priorizó conscientemente la recaudación;

o se dieron explicaciones falsas o contradictorias después del accidente.

La explosión, por sí sola, no demuestra automáticamente un delito. Pero una orden de regresar a una zona evacuada podría transformar una catástrofe natural en una investigación por responsabilidad humana y empresarial.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 熊本地震 Kumamoto jishin Terremoto de Kumamoto 震度6強 Shindo roku-kyō Intensidad sísmica 6 fuerte 爆発事故 Bakuhatsu jiko Accidente por explosión 避難 Hinan Evacuación 一時避難 Ichiji hinan Evacuación temporal 館内に戻る Kannai ni modoru Regresar al interior del edificio 従業員 Jūgyōin Empleado / trabajador 雇用主 Koyōnushi Empleador 会社側の指示 Kaisha-gawa no shiji Instrucción de la empresa 売上金 Uriagekin Dinero de las ventas / recaudación 金庫 Kinko Caja fuerte 安全確認 Anzen kakunin Confirmación de seguridad 安全配慮義務 Anzen hairyo gimu Deber de proteger la seguridad del trabajador 労働安全衛生法 Rōdō anzen eisei-hō Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 業務上過失致死 Gyōmujō kashitsu chishi Muerte por negligencia profesional 企業責任 Kigyō sekinin Responsabilidad empresarial 損害賠償 Songai baishō Indemnización por daños y perjuicios 労災認定 Rōsai nintei Reconocimiento como accidente laboral 原因究明 Gen’in kyūmei Investigación y esclarecimiento de la causa 謝罪 Shazai Disculpa formal 遺族 Izoku Familiares de la persona fallecida 通夜 Tsuya Velorio japonés 命を最優先する Inochi o sai-yūsen suru Priorizar la vida por encima de todo 再発防止 Saihatsu bōshi Prevención de nuevos casos

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