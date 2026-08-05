Miles de hogares siguen sin agua tras el terremoto

El Gobierno ordena acelerar las reparaciones, pero las numerosas fugas mantienen la incertidumbre

📍Tokio | 5 de agosto

Kumamoto continúa enfrentando una grave crisis de abastecimiento de agua tras el fuerte terremoto que dañó tuberías, plantas y otras instalaciones esenciales. Según el balance comunicado al mediodía, aproximadamente 44.000 hogares permanecen sin servicio en cuatro municipios de la prefectura.

La situación más delicada se registra en Yatsushiro, donde cerca de 24.789 viviendas siguen afectadas. Le sigue Uki, con aproximadamente 15.575 hogares; Hikawa, con unos 3.136, y Kōsa, con alrededor de 210.

Las autoridades trabajan para restablecer el suministro por etapas. Sin embargo, los propios equipos desplegados sobre el terreno advierten que las fechas anunciadas son solamente objetivos y pueden cambiar si aparecen nuevas roturas debajo de las calles.

🚰 El agua todavía no vuelve a miles de viviendas

Los daños en la red de abastecimiento no se limitan a una sola tubería. En varias zonas se están realizando inspecciones tramo por tramo para localizar fugas, reparar conductos y comprobar que el agua pueda circular con seguridad.

La información oficial difundida tras el desastre muestra que, en el momento de mayor impacto, se produjeron cortes en 15 municipios de cuatro prefecturas, con más de 108.000 hogares afectados. Equipos de la Asociación Japonesa de Obras de Agua y de diferentes gobiernos locales han participado en el abastecimiento provisional y en las reparaciones.

El problema es que una tubería reparada no significa necesariamente que el servicio pueda restablecerse inmediatamente. Primero deben realizarse pruebas de presión, limpieza y controles de seguridad. Además, cuando el agua vuelve a circular pueden aparecer fugas que antes no eran visibles.

🗺️ Situación de los cortes

Municipio Hogares sin agua Recuperación prevista Uki (宇城市) Aproximadamente 15.575 Finales de agosto Hikawa (氷川町) Aproximadamente 3.136 Finales de agosto Kōsa (甲佐町) Aproximadamente 210 Principios de agosto Yatsushiro (八代市) Aproximadamente 24.789 Entre mediados y finales de agosto Total Aproximadamente 44.000 Recuperación gradual

En Yatsushiro, el distrito de Hinagu espera recuperar el servicio hacia mediados de agosto. En la antigua zona urbana de Yatsushiro, así como en Kagami, Chiyori, Tōyō e Izumi, el objetivo es completar los trabajos antes de finalizar el mes.

El Gobierno fija finales de agosto como objetivo

La primera ministra Sanae Takaichi ordenó reforzar la asistencia a los municipios afectados con el objetivo de eliminar completamente los cortes de agua antes de que termine agosto.

Esta ayuda puede incluir el envío de técnicos especializados, vehículos cisterna, maquinaria, tuberías, equipos para detectar fugas y personal procedente de otras ciudades.

En Japón, cuando una empresa municipal de agua no cuenta con suficientes trabajadores o materiales después de un desastre, puede pedir apoyo a la prefectura y a otros operadores mediante acuerdos de asistencia mutua. Los planes nacionales de emergencia también contemplan la movilización de personal y recursos para realizar el abastecimiento provisional y la recuperación de las instalaciones.

“La fecha está fijada, pero no sabemos cuánto tardará realmente”

Un trabajador de la Oficina de Agua y Alcantarillado de Kumamoto, enviado como apoyo a Yatsushiro, explicó con franqueza las dificultades:

Existe un objetivo, pero sinceramente todavía no sabemos cuándo terminará la recuperación. Si encontramos muchas fugas, necesitaremos más tiempo. Solo podemos hacer todo lo posible.

Sus palabras muestran la realidad detrás de los calendarios oficiales. Las fechas anunciadas representan una meta de trabajo, pero no constituyen una garantía absoluta.

Cada nueva fuga puede obligar a excavar calles, cerrar válvulas, sustituir tuberías y volver a comprobar toda la zona. Por eso, algunos barrios podrían recuperar el servicio antes que otros, incluso dentro de una misma ciudad.

Una emergencia que afecta toda la vida diaria

La falta prolongada de agua complica actividades básicas como cocinar, lavar ropa, utilizar el baño o mantener una higiene adecuada. También aumenta la presión sobre hospitales, residencias para adultos mayores, escuelas, refugios y pequeños negocios.

Mientras continúan las reparaciones, se mantienen operaciones de abastecimiento de emergencia mediante camiones cisterna, depósitos provisionales y bolsas de agua. En grandes desastres, estas tareas deben coordinarse entre los municipios, la prefectura, la Asociación Japonesa de Obras de Agua, el Gobierno central y, cuando corresponde, las Fuerzas de Autodefensa.

Las autoridades recomiendan comprobar diariamente los puntos y horarios de distribución publicados por cada municipio. También piden no utilizar para beber el agua que presente color extraño, turbidez u olor anormal, incluso después de que el suministro sea restablecido.

⚖️ Marco legal: ¿quién es responsable de recuperar el servicio?

La recuperación de la red se apoya principalmente en la Ley de Servicios de Agua, la Ley Básica de Medidas contra Desastres y los planes nacionales y municipales de prevención.

Responsabilidad de los municipios

Los gobiernos municipales y los operadores locales son responsables de administrar sus redes, realizar reparaciones y garantizar que el agua distribuida cumpla los controles sanitarios.

Cuando los daños superan su capacidad, pueden solicitar trabajadores, materiales y asistencia técnica a otras administraciones.

Intervención de la prefectura y del Gobierno central

La Ley Básica de Medidas contra Desastres permite coordinar el envío de funcionarios y especialistas para ejecutar medidas de emergencia y trabajos de recuperación. También regula el tratamiento y apoyo al personal desplazado a las zonas afectadas.

El Gobierno central puede coordinar ministerios, facilitar recursos y aplicar mecanismos especiales de financiación. Si el desastre recibe la clasificación de desastre de extrema gravedad, los gobiernos locales pueden obtener mayores subsidios estatales para reconstruir infraestructuras públicas.

El plazo anunciado no es una garantía legal

La meta de recuperar el suministro antes de finales de agosto constituye una directriz administrativa y operativa. No significa que todos los hogares tengan jurídicamente garantizado el regreso del agua en una fecha exacta.

La seguridad de las tuberías y la calidad del agua deben verificarse antes de reabrir completamente el servicio. Por ello, las autoridades pueden modificar el calendario cuando existan fugas ocultas, hundimientos, contaminación o nuevos daños.

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