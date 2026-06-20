[kinenbi] Kenkō Jūtaku no Hi

Una vivienda sana también protege la vida: luz, aire y seguridad dentro del hogar

📍Tōkyō | 20 de junio

Cada 20 de junio se conmemora en Japón el Día de la Vivienda Saludable, una fecha creada para recordar que una casa no solo debe ser bonita o resistente, sino también segura, cómoda y adecuada para la salud de quienes viven en ella.

Según la idea difundida por la organización promotora, una vivienda saludable debe adaptarse al clima, al ambiente y a las características de cada región. En Japón, donde hay humedad, calor intenso, frío, lluvias y terremotos, el diseño de una casa influye directamente en la calidad de vida.

Una casa saludable debe tener buena ventilación, entrada de luz natural, protección contra la humedad, temperatura adecuada y espacios que reduzcan riesgos para niños, adultos mayores y familias. También se relaciona con hábitos simples, como abrir ventanas, limpiar filtros, evitar moho y revisar la seguridad del hogar.

La fecha invita a los residentes extranjeros en Japón a prestar atención a detalles cotidianos: ventilación en verano, calefacción segura en invierno, prevención del moho en baños y closets, y cuidado con la acumulación de polvo o humedad. Una vivienda bien cuidada ayuda a prevenir enfermedades respiratorias, accidentes domésticos y estrés.

Además, la misma organización estableció el 9 de noviembre como el Día de la Ventilación, otra fecha vinculada al bienestar dentro del hogar. El mensaje central es claro: vivir bien también empieza por el lugar donde dormimos, comemos y compartimos con la familia.

🏠 Dato útil: En Japón también se celebra el Día de la Ventilación (換気の日 / Kanki no Hi) cada 9 de noviembre, para promover la renovación del aire y la prevención de problemas de salud dentro del hogar.

📌 Términos clave

Japonés Rōmaji Español 健康住宅の日 Kenkō Jūtaku no Hi Día de la Vivienda Saludable 健康住宅 Kenkō Jūtaku Vivienda saludable; casa diseñada para proteger la salud, el confort y el bienestar de sus habitantes 換気 Kanki Ventilación; renovación del aire dentro de la vivienda para mantener un ambiente sano 湿気 Shikke Humedad; factor común en Japón durante la temporada de lluvias y el verano 住居 Jūkyo Vivienda, hogar o lugar donde una persona reside 採光 Saikō Iluminación natural que entra a la vivienda mediante ventanas y otras aberturas 断熱 Dannetsu Aislamiento térmico que ayuda a mantener una temperatura confortable dentro de la casa 結露 Ketsuro Condensación de agua en ventanas o paredes, frecuente en invierno カビ Kabi Moho; hongo que aparece por exceso de humedad y mala ventilación 健康住宅推進協議会 Kenkō Jūtaku Suishin Kyōgikai Consejo para la Promoción de Viviendas Saludables, entidad que estableció esta conmemoración

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