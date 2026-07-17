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Pronóstico del tiempo: viernes 17 de julio

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Jul 17, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #previsión del tiempo, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

 

Lluvias intensas en el este y norte del país, mientras el oeste enfrentará calor extremo de hasta 38 °C

📍 Tokio | 17 de julio

El tiempo en Japón presentará este viernes un marcado contraste entre regiones. Mientras una amplia zona del este y parte del norte permanecerá bajo la influencia de aire húmedo e inestable, con abundante nubosidad, lluvias y posibilidad de tormentas, el oeste del país continuará bajo el dominio de un fuerte sistema de alta presión que favorecerá cielos despejados y temperaturas extremadamente elevadas.

Las mayores preocupaciones de la jornada serán el riesgo de lluvias fuertes en Kanto, Hokuriku, parte de Tohoku y el norte de Kyushu, así como el intenso calor en Tokai, Kinki, Shikoku y sectores del Chugoku occidental, donde varias ciudades superarán los 35 °C y algunas alcanzarán hasta 38 °C. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los cambios bruscos del tiempo y extremar las medidas para prevenir el golpe de calor.

Previsión por regiones:

 

Hokkaido (北海道)

Hokkaido mostrará condiciones muy variables según la zona.

En Wakkanai predominarán intervalos de sol y nubes con 27 °C / 21 °C y 20 % de probabilidad de lluvia.

Sapporo tendrá cielo parcialmente nublado con algunos momentos de sol. Se esperan 31 °C / 21 °C y 30 % de lluvia.

El interior continuará muy caluroso. Asahikawa alcanzará 33 °C / 19 °C, mientras que Abashiri llegará hasta 34 °C / 21 °C, ambas con tiempo mayormente soleado y 20 % de precipitaciones.

En contraste, la costa oriental permanecerá mucho más fresca. Kushiro registrará 24 °C / 16 °C con lluvias frecuentes y 80 % de probabilidad de precipitación. Muroran tendrá cielo nublado con 24 °C / 20 °C y 30 %, mientras que Hakodate alternará nubes y sol con 27 °C / 20 °C y 30 %.

 

Tohoku (東北)

El norte de Honshu mantendrá un ambiente húmedo e inestable.

Aomori tendrá intervalos de nubes y sol con 30 °C / 22 °C y 30 % de lluvia.

Akita alcanzará 34 °C / 24 °C, con calor intenso durante la tarde y 30 % de precipitaciones.

Yamagata permanecerá mayormente nublada con 32 °C / 24 °C y 40 %.

Morioka registrará lluvias intermitentes, 30 °C / 23 °C y 50 %.

En Sendai predominarán las nubes con 26 °C / 24 °C y 40 %.

La situación más inestable será en Fukushima, donde se esperan lluvias frecuentes con 30 °C / 25 °C y una elevada probabilidad de precipitación del 90 %.

 

Hokuriku (北陸)

La costa del mar de Japón continuará bajo un ambiente muy húmedo.

Niigata tendrá 30 °C / 25 °C con lluvias y 50 %.

Toyama alcanzará 31 °C / 26 °C, con lluvias ocasionales y 60 %.

Kanazawa registrará 32 °C / 26 °C con 50 % de probabilidad de lluvia.

En Fukui, en cambio, el tiempo mejorará gradualmente, con 33 °C / 25 °C, intervalos de sol y 30 %.

 

Kanto y Koshin (関東・甲信)

Será una de las regiones con mayor inestabilidad.

En Maebashi se esperan 32 °C / 26 °C con lluvias y 90 %.

Utsunomiya tendrá 30 °C / 26 °C y 90 %.

Mito registrará 29 °C / 25 °C con 60 %.

Saitama alcanzará 31 °C / 26 °C, con lluvias prácticamente aseguradas (100 %).

Tokio permanecerá mayormente nublado con lluvias ocasionales. La temperatura será de 31 °C / 27 °C y la probabilidad de precipitación llegará al 80 %.

En Yokohama predominarán las nubes con 31 °C / 27 °C y 40 %.

Chiba registrará 31 °C / 28 °C con lluvias y 90 %.

En la zona montañosa continuará el intenso calor. Nagano alcanzará 34 °C / 25 °C con lluvias dispersas (70 %) y Kofu llegará a 34 °C / 26 °C, con sol y algunas lluvias aisladas (50 %).

 

Tokai (東海)

El verano mostrará toda su intensidad.

Gifu será una de las ciudades más calurosas del país con 37 °C / 27 °C y apenas 20 % de lluvia.

Nagoya alcanzará 36 °C / 27 °C, completamente soleada.

Shizuoka registrará 33 °C / 27 °C con intervalos de sol y nubes.

Tsu tendrá 33 °C / 26 °C con pocas posibilidades de lluvia (30 %).

 

Kinki (近畿)

La región continuará bajo una intensa ola de calor.

Kioto será la ciudad más calurosa del día con 38 °C / 26 °C.

Osaka alcanzará 37 °C / 27 °C.

Nara también llegará a 37 °C / 24 °C.

Kobe registrará 36 °C / 28 °C.

Otsu alcanzará 36 °C / 24 °C.

Wakayama llegará a 36 °C / 27 °C, con cielo despejado y prácticamente sin posibilidades de lluvia.

Durante la tarde será muy alto el riesgo de golpe de calor.

 

Chugoku (中国)

El tiempo variará entre el litoral del mar de Japón y la costa del mar Interior.

Tottori tendrá 32 °C / 23 °C con intervalos nubosos.

Matsue registrará 32 °C / 25 °C, alternando nubes y sol.

Okayama alcanzará 36 °C / 26 °C con ambiente muy caluroso.

Hiroshima tendrá 33 °C / 26 °C con posibilidad de lluvias pasajeras (60 %).

Yamaguchi será una de las zonas más lluviosas del oeste con 32 °C / 25 °C y 80 %.

 

 

Shikoku (四国)

Continuará el tiempo plenamente veraniego.

Takamatsu alcanzará 35 °C / 26 °C.

Matsuyama registrará 33 °C / 26 °C.

Kochi llegará a 36 °C / 25 °C.

Tokushima alcanzará 36 °C / 27 °C.

Las probabilidades de lluvia serán bajas y predominará el fuerte calor.

 

Kyushu (九州)

Persistirá un ambiente muy húmedo.

Fukuoka registrará 34 °C / 28 °C con lluvias y 60 %.

Saga alcanzará 33 °C / 27 °C con 50 %.

Nagasaki permanecerá nublada con 31 °C / 27 °C.

Kumamoto tendrá 34 °C / 27 °C con intervalos de sol.

Oita registrará 32 °C / 27 °C con lluvias aisladas.

Miyazaki alcanzará 33 °C / 28 °C.

Kagoshima permanecerá mayormente nublada con 33 °C / 27 °C.

 

Okinawa (沖縄)

El archipiélago disfrutará de un ambiente típicamente tropical.

Naha alcanzará 32 °C / 27 °C con cielo mayormente soleado.

Nago registrará 31 °C / 27 °C.

Minamidaito llegará a 32 °C / 27 °C.

Kumejima tendrá 32 °C / 27 °C.

Yonaguni alcanzará 32 °C / 27 °C.

Ishigaki registrará 32 °C / 28 °C.

Miyakojima llegará a 31 °C / 27 °C, con algunas nubes y posibilidad moderada de lluvia.

 

Panorama nacional

El viernes estará marcado por dos escenarios muy diferentes. En el este y parte del norte de Japón dominarán las nubes, las lluvias y el riesgo de tormentas, especialmente en Kanto, Fukushima, Hokuriku y el norte de Kyushu. En cambio, Tokai, Kinki, Shikoku y buena parte del oeste del país vivirán una jornada extremadamente calurosa, con temperaturas de 36 a 38 °C, por lo que será indispensable hidratarse con frecuencia, evitar actividades al aire libre durante las horas centrales del día y permanecer atentos tanto a las alertas meteorológicas como a los avisos por golpe de calor.

 

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