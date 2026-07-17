Pronóstico del tiempo: viernes 17 de julio

Lluvias intensas en el este y norte del país, mientras el oeste enfrentará calor extremo de hasta 38 °C
📍 Tokio | 17 de julio
El tiempo en Japón presentará este viernes un marcado contraste entre regiones. Mientras una amplia zona del este y parte del norte permanecerá bajo la influencia de aire húmedo e inestable, con abundante nubosidad, lluvias y posibilidad de tormentas, el oeste del país continuará bajo el dominio de un fuerte sistema de alta presión que favorecerá cielos despejados y temperaturas extremadamente elevadas.
Las mayores preocupaciones de la jornada serán el riesgo de lluvias fuertes en Kanto, Hokuriku, parte de Tohoku y el norte de Kyushu, así como el intenso calor en Tokai, Kinki, Shikoku y sectores del Chugoku occidental, donde varias ciudades superarán los 35 °C y algunas alcanzarán hasta 38 °C. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los cambios bruscos del tiempo y extremar las medidas para prevenir el golpe de calor.
Previsión por regiones:
Hokkaido (北海道)
Hokkaido mostrará condiciones muy variables según la zona.
En Wakkanai predominarán intervalos de sol y nubes con 27 °C / 21 °C y 20 % de probabilidad de lluvia.
Sapporo tendrá cielo parcialmente nublado con algunos momentos de sol. Se esperan 31 °C / 21 °C y 30 % de lluvia.
El interior continuará muy caluroso. Asahikawa alcanzará 33 °C / 19 °C, mientras que Abashiri llegará hasta 34 °C / 21 °C, ambas con tiempo mayormente soleado y 20 % de precipitaciones.
En contraste, la costa oriental permanecerá mucho más fresca. Kushiro registrará 24 °C / 16 °C con lluvias frecuentes y 80 % de probabilidad de precipitación. Muroran tendrá cielo nublado con 24 °C / 20 °C y 30 %, mientras que Hakodate alternará nubes y sol con 27 °C / 20 °C y 30 %.
Tohoku (東北)
El norte de Honshu mantendrá un ambiente húmedo e inestable.
Aomori tendrá intervalos de nubes y sol con 30 °C / 22 °C y 30 % de lluvia.
Akita alcanzará 34 °C / 24 °C, con calor intenso durante la tarde y 30 % de precipitaciones.
Yamagata permanecerá mayormente nublada con 32 °C / 24 °C y 40 %.
Morioka registrará lluvias intermitentes, 30 °C / 23 °C y 50 %.
En Sendai predominarán las nubes con 26 °C / 24 °C y 40 %.
La situación más inestable será en Fukushima, donde se esperan lluvias frecuentes con 30 °C / 25 °C y una elevada probabilidad de precipitación del 90 %.
Hokuriku (北陸)
La costa del mar de Japón continuará bajo un ambiente muy húmedo.
Niigata tendrá 30 °C / 25 °C con lluvias y 50 %.
Toyama alcanzará 31 °C / 26 °C, con lluvias ocasionales y 60 %.
Kanazawa registrará 32 °C / 26 °C con 50 % de probabilidad de lluvia.
En Fukui, en cambio, el tiempo mejorará gradualmente, con 33 °C / 25 °C, intervalos de sol y 30 %.
Kanto y Koshin (関東・甲信)
Será una de las regiones con mayor inestabilidad.
En Maebashi se esperan 32 °C / 26 °C con lluvias y 90 %.
Utsunomiya tendrá 30 °C / 26 °C y 90 %.
Mito registrará 29 °C / 25 °C con 60 %.
Saitama alcanzará 31 °C / 26 °C, con lluvias prácticamente aseguradas (100 %).
Tokio permanecerá mayormente nublado con lluvias ocasionales. La temperatura será de 31 °C / 27 °C y la probabilidad de precipitación llegará al 80 %.
En Yokohama predominarán las nubes con 31 °C / 27 °C y 40 %.
Chiba registrará 31 °C / 28 °C con lluvias y 90 %.
En la zona montañosa continuará el intenso calor. Nagano alcanzará 34 °C / 25 °C con lluvias dispersas (70 %) y Kofu llegará a 34 °C / 26 °C, con sol y algunas lluvias aisladas (50 %).
Tokai (東海)
El verano mostrará toda su intensidad.
Gifu será una de las ciudades más calurosas del país con 37 °C / 27 °C y apenas 20 % de lluvia.
Nagoya alcanzará 36 °C / 27 °C, completamente soleada.
Shizuoka registrará 33 °C / 27 °C con intervalos de sol y nubes.
Tsu tendrá 33 °C / 26 °C con pocas posibilidades de lluvia (30 %).
Kinki (近畿)
La región continuará bajo una intensa ola de calor.
Kioto será la ciudad más calurosa del día con 38 °C / 26 °C.
Osaka alcanzará 37 °C / 27 °C.
Nara también llegará a 37 °C / 24 °C.
Kobe registrará 36 °C / 28 °C.
Otsu alcanzará 36 °C / 24 °C.
Wakayama llegará a 36 °C / 27 °C, con cielo despejado y prácticamente sin posibilidades de lluvia.
Durante la tarde será muy alto el riesgo de golpe de calor.
Chugoku (中国)
El tiempo variará entre el litoral del mar de Japón y la costa del mar Interior.
Tottori tendrá 32 °C / 23 °C con intervalos nubosos.
Matsue registrará 32 °C / 25 °C, alternando nubes y sol.
Okayama alcanzará 36 °C / 26 °C con ambiente muy caluroso.
Hiroshima tendrá 33 °C / 26 °C con posibilidad de lluvias pasajeras (60 %).
Yamaguchi será una de las zonas más lluviosas del oeste con 32 °C / 25 °C y 80 %.
Shikoku (四国)
Continuará el tiempo plenamente veraniego.
Takamatsu alcanzará 35 °C / 26 °C.
Matsuyama registrará 33 °C / 26 °C.
Kochi llegará a 36 °C / 25 °C.
Tokushima alcanzará 36 °C / 27 °C.
Las probabilidades de lluvia serán bajas y predominará el fuerte calor.
Kyushu (九州)
Persistirá un ambiente muy húmedo.
Fukuoka registrará 34 °C / 28 °C con lluvias y 60 %.
Saga alcanzará 33 °C / 27 °C con 50 %.
Nagasaki permanecerá nublada con 31 °C / 27 °C.
Kumamoto tendrá 34 °C / 27 °C con intervalos de sol.
Oita registrará 32 °C / 27 °C con lluvias aisladas.
Miyazaki alcanzará 33 °C / 28 °C.
Kagoshima permanecerá mayormente nublada con 33 °C / 27 °C.
Okinawa (沖縄)
El archipiélago disfrutará de un ambiente típicamente tropical.
Naha alcanzará 32 °C / 27 °C con cielo mayormente soleado.
Nago registrará 31 °C / 27 °C.
Minamidaito llegará a 32 °C / 27 °C.
Kumejima tendrá 32 °C / 27 °C.
Yonaguni alcanzará 32 °C / 27 °C.
Ishigaki registrará 32 °C / 28 °C.
Miyakojima llegará a 31 °C / 27 °C, con algunas nubes y posibilidad moderada de lluvia.
Panorama nacional
El viernes estará marcado por dos escenarios muy diferentes. En el este y parte del norte de Japón dominarán las nubes, las lluvias y el riesgo de tormentas, especialmente en Kanto, Fukushima, Hokuriku y el norte de Kyushu. En cambio, Tokai, Kinki, Shikoku y buena parte del oeste del país vivirán una jornada extremadamente calurosa, con temperaturas de 36 a 38 °C, por lo que será indispensable hidratarse con frecuencia, evitar actividades al aire libre durante las horas centrales del día y permanecer atentos tanto a las alertas meteorológicas como a los avisos por golpe de calor.
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