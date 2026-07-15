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Ryujin Nippon en la ronda final

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Jul 15, 2026 #noticias de japón, #Noticias Nippon, #RYUJIN NIPPON, #VNL2026, #voleibol masculino, #Volleyball Nations League, #ネーションズリーグ, #バレーボール

Nueve triunfos consecutivos: la selección japonesa asegura su pase a la ronda final de la VNL 2026

📍Tokio | 15 de julio

La selección masculina de Japón volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. En el inicio de la tercera semana de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026, disputada en Osaka, el equipo japonés derrotó por 3-2 a la poderosa Italia, segunda del ranking mundial.

El encuentro fue intenso desde el primer punto. Japón comenzó con mucha fuerza, aunque terminó perdiendo el primer set por 24-26 tras un cierre muy ajustado.

Lejos de desanimarse, los dirigidos por el entrenador Laurent Tillie reaccionaron con un juego sólido, buenos saques y una defensa muy ordenada. Así igualaron el partido al ganar el segundo set por 25-19.

En el tercer parcial, Japón mantuvo el control gracias al excelente trabajo colectivo. Un saque directo de Yūji Nishida permitió cerrar el set por 25-20, dejando al equipo a solo una manga de la victoria.

Italia respondió en el cuarto set y logró forzar el desempate tras imponerse 25-23, obligando a definir el partido en el quinto set.

En el momento más importante apareció nuevamente el carácter del conjunto japonés. Con un ace de Yūki Ishikawa, una gran defensa y un ataque muy efectivo, Japón consiguió mantener la ventaja hasta imponerse 15-12, desatando la alegría de los aficionados presentes en Osaka.

Con este resultado, Japón suma nueve victorias consecutivas y continúa invicto en la VNL 2026, además de asegurar oficialmente su clasificación a la ronda final del torneo.

El próximo desafío será este 16 de julio, cuando enfrente a Canadá desde las 19:20 (hora de Japón).

📊 Resultado del partido

Japón 3 – 2 Italia

  • 1.er set: 24-26
  • 2.º set: 25-19
  • 3.er set: 25-20
  • 4.º set: 23-25
  • 5.º set: 15-12

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