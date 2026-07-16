Japón arde bajo temperaturas peligrosas

Kuwana alcanza los 38,6 °C y 136 localidades superan los 35 °C

📍Tokio | 16 de julio

Japón vivió este jueves otra jornada marcada por temperaturas peligrosamente altas. La presencia de una masa de aire muy cálido en las capas superiores de la atmósfera, combinada con varias horas de sol intenso, elevó los termómetros principalmente en el oeste y el este del país.

Hasta las 15:00, un total de 136 puntos de observación, distribuidos desde la región de Kantō hasta Kyūshū, habían alcanzado o superado los 35 °C. En Japón, una jornada con una máxima igual o superior a ese valor recibe oficialmente el nombre de mōshobi, es decir, “día de calor extremo”.

Kuwana alcanzó los 38,6 °C

La temperatura más elevada del país se registró en Kuwana, prefectura de Mie, donde el termómetro llegó a 38,6 °C a las 13:40. La cifra fue 7,6 grados superior al promedio habitual para esta época del año y convirtió a la ciudad en el punto más caluroso de Japón durante la jornada.

También se observaron temperaturas muy altas en Sakuma, ciudad de Hamamatsu, prefectura de Shizuoka, con 38,3 °C, y en Hirose, ciudad de Iwakuni, prefectura de Yamaguchi, con 37,9 °C. La estación de Tenryū, también en Hamamatsu, alcanzó igualmente los 37,9 °C.

En otras ciudades importantes, Kōfu llegó a 37,7 °C, Gifu registró alrededor de 37,3 °C y Nagoya alcanzó los 37,0 °C. Se trata de temperaturas cercanas o incluso superiores a la temperatura corporal, por lo que permanecer durante mucho tiempo al aire libre puede representar un riesgo serio para la salud.

Primer día de calor extremo en Kobe y Hiroshima

La ciudad de Kobe, en la prefectura de Hyōgo, registró una máxima de 35,0 °C, mientras que Hiroshima alcanzó los 35,2 °C. En ambas ciudades fue el primer mōshobi de 2026, es decir, la primera jornada del año con temperaturas de 35 °C o más.

En Tokio, la máxima fue de 34,2 °C. Aunque la capital no llegó oficialmente al nivel de mōshobi, el calor, la humedad y la fuerte radiación solar provocaron una sensación térmica muy elevada, especialmente durante las horas centrales del día.

El calor continuará este viernes

La situación no mejorará de forma significativa el viernes 17 de julio. Se espera que el aire cálido permanezca sobre gran parte del archipiélago y que continúe el calor de nivel de alerta en numerosas prefecturas.

En Osaka se pronostica una máxima cercana a los 36 °C. Otras zonas de Kansai, Tōkai, Chūgoku, Shikoku y Kyūshū también podrían superar nuevamente los 35 °C.

Las autoridades recomiendan beber agua antes de sentir sed, utilizar aire acondicionado, evitar actividades físicas intensas durante las horas más calurosas y prestar especial atención a adultos mayores, niños pequeños, trabajadores al aire libre y personas con enfermedades crónicas. Un dolor de cabeza, mareo, náuseas, debilidad o confusión pueden ser señales de un golpe de calor.

📌 Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Español 猛暑日 Mōshobi Día con temperatura máxima de 35 °C o más 熱中症 Necchūshō Golpe de calor / insolación 太平洋高気圧 Taiheiyō kōkijō Anticiclón del Pacífico 最高気温 Saikō kion Temperatura máxima 観測値 Kansoku-chi Valor observado / registrado 気温 Kion Temperatura del aire

©️2026 Noticias Nippon