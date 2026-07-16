Remontada épica ante Canadá

Japón vive una noche perfecta con otra exhibición de carácter

📍Osaka | 16 de julio

La selección masculina de Japón volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. En un emocionante encuentro disputado la noche del jueves 16 de julio en el Asue Arena de Osaka, el conjunto dirigido por Laurent Tillie derrotó a Canadá por 3-2 (18-25, 24-26, 29-27, 25-19 y 15-11), logrando una espectacular remontada después de perder los dos primeros sets.

Con este resultado, Japón alcanzó 10 victorias consecutivas en 10 partidos, manteniéndose como el único equipo invicto de la Liga de Naciones de Voleibol Masculino (VNL) 2026. Además, llegó a 24 puntos, consolidándose en el primer lugar de la clasificación general y asegurando matemáticamente su presencia en la ronda final que se disputará en China.

El partido comenzó cuesta arriba para los japoneses. Canadá mostró un bloqueo muy sólido y un ataque contundente que le permitió llevarse los dos primeros parciales. Incluso en el tercer set, los norteamericanos llegaron a tener una ventaja de 22-19, quedando muy cerca de cerrar el encuentro. Sin embargo, Japón reaccionó con enorme personalidad, apoyado por el aliento de los 7.377 espectadores presentes en Osaka. El equipo igualó el marcador, llevó el set a puntos extras y terminó imponiéndose por 29-27, cambiando completamente el rumbo del partido.

A partir de ese momento, el conjunto japonés ganó confianza. El entrenador Laurent Tillie realizó varias modificaciones en la alineación, incorporando jugadores frescos que cambiaron la dinámica del encuentro. Japón dominó el cuarto set por 25-19 y en el desempate mostró mayor serenidad para imponerse 15-11, completando una de las remontadas más emocionantes del torneo.

En el aspecto ofensivo, Japón marcó diferencias con 74 puntos de ataque, frente a los 66 de Canadá. También consiguió más aces (4 contra 2) y aprovechó mejor los errores rivales (28 puntos). Canadá fue superior en bloqueo, con 16 bloqueos frente a solo 5 de Japón, pero esa ventaja no fue suficiente para detener la reacción japonesa.

El máximo anotador de Japón fue Tatsunori Otsuka, quien sumó 18 puntos. Lo acompañaron Kento Miyaura con 15 puntos, Shoma Tomita con 14 y Larry Ik Evbade-Dan con 12 unidades. Por Canadá destacó Jackson Young, autor de 21 puntos, seguido por Jackson Howe, con 17.

La noche también dejó un momento histórico para el capitán Yuki Ishikawa. Aunque fue sustituido durante el partido debido a los cambios tácticos, anotó siete ataques exitosos que le permitieron superar la marca de 1.000 puntos de ataque en la historia de la Volleyball Nations League, convirtiéndose en el primer jugador que alcanza ese registro.

Mientras Japón celebra su clasificación con un récord perfecto de 10 triunfos y ninguna derrota, Canadá continúa atravesando una temporada muy complicada. El equipo norteamericano cayó por séptima vez en un quinto set y permanece en el puesto 16 con un balance de apenas una victoria y nueve derrotas, manteniéndose en riesgo de descenso.

Datos del partido

Resultado: Japón 3-2 Canadá

Sets: 18-25, 24-26, 29-27, 25-19, 15-11

Sede: Asue Arena, Osaka

Asistencia: 7.377 espectadores

Duración: 2 horas y 34 minutos

Récord de Japón: 10 victorias – 0 derrotas

Posición: 1.º lugar de la VNL 2026

Clasificación: Japón aseguró su presencia en las Finales de China.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español バレーボールネーションズリーグ Barēbōru Nēshonzu Rīgu Liga de Naciones de Voleibol 男子日本代表 Danshi Nihon Daihyō Selección masculina de Japón 逆転勝利 Gyakuten Shōri Victoria por remontada 決勝ラウンド Kesshō Raundo Fase final 首位 Shui Primer lugar 無敗 Muhai Invicto 主将 Shushō Capitán ブロック Burokku Bloqueo アタック Atakku Ataque エース Ēsu Saque directo (ace)

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