Veinte regiones bajo alerta preventiva

Las autoridades advierten que el índice de calor alcanzará niveles peligrosos desde Tōhoku hasta Okinawa

📍Tokio | 17 de julio

El Ministerio del Medio Ambiente de Japón y la Las autoridades advierten que el índice de calor alcanzará niveles peligrosos desde Tōhoku hasta OkinawaAgencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron este viernes 17 de julio la Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート) para 20 regiones del país, debido a que el Índice de Calor WBGT alcanzará valores considerados peligrosos para la salud.

Se trata de una de las jornadas más calurosas del verano. Aunque no se emitió ninguna Alerta Especial por Golpe de Calor (熱中症特別警戒アラート) —el nivel más alto del sistema japonés—, las autoridades recalcan que el riesgo de sufrir un golpe de calor será muy elevado durante las horas centrales del día.

Un dato que llama la atención es que la prefectura de Akita recibió por primera vez en 2026 una Alerta por Golpe de Calor, reflejando que incluso regiones tradicionalmente más frescas están experimentando temperaturas e índices de calor inusualmente elevados.

¿Qué está provocando este intenso calor?

La situación se debe a la combinación de varios factores meteorológicos.

En gran parte del oeste y centro de Japón predomina un fuerte anticiclón del Pacífico, que favorece cielos despejados y una intensa radiación solar. Al mismo tiempo, el aire muy cálido que cubre el archipiélago está elevando rápidamente tanto la temperatura como la humedad.

El resultado es un incremento significativo del WBGT (Índice de Calor), un indicador que refleja mucho mejor el peligro para el cuerpo humano que la temperatura por sí sola.

Mientras ciudades del oeste de Japón volverán a superar ampliamente los 35 °C, la elevada humedad hará que la sensación térmica sea aún mayor.

¿Qué regiones están bajo Alerta por Golpe de Calor?

Las autoridades emitieron la alerta para las siguientes 20 regiones administrativas:

Región de Tōhoku

Akita

Región de Hokuriku

Niigata

Región de Tōkai

Shizuoka

Aichi

Mie

Región de Kansai

Hyōgo

Wakayama

Región de Shikoku

Tokushima

Kagawa

Ehime

Kōchi

Región de Kyūshū

Fukuoka

Ōita

Saga

Kumamoto

Miyazaki

Kagoshima (excepto Amami)

Región de Amami

Región de Okinawa

Islas Daitō

Islas Yaeyama

En total son 20 zonas de pronóstico distribuidas desde el norte de Honshū hasta el extremo sur del archipiélago.

Situación meteorológica por regiones

Hokkaidō

Aunque el calor aumentará respecto a días anteriores, no se emitieron alertas. Se espera un ambiente cálido con temperaturas generalmente entre 27 y 32 °C, dependiendo de la ciudad.

Tōhoku

Es la región que presenta el cambio más llamativo.

Akita entra por primera vez este año en alerta debido al incremento del índice de calor. En el resto de Tōhoku persistirá un ambiente muy cálido, especialmente durante la tarde.

Temperaturas previstas:

Aomori: 30–32 °C

Akita: 33–35 °C

Morioka: 32–34 °C

Sendai: 31–33 °C

Yamagata: 33–35 °C

Fukushima: 34–36 °C

Kantō – Koshin

Aunque Tokio y otras prefecturas no figuran bajo alerta oficial, continuará el intenso calor.

Temperaturas estimadas:

Mito: 34 °C

Utsunomiya: 35 °C

Maebashi: 36 °C

Saitama: 36 °C

Tokio: 35–36 °C

Chiba: 34 °C

Yokohama: 34–35 °C

Kōfu: cerca de 37 °C

Nagano: 33 °C

Las autoridades recuerdan que la ausencia de alerta no significa ausencia de riesgo.

Hokuriku

Niigata permanece bajo alerta debido al aumento del calor y de la humedad.

Temperaturas:

Niigata: 34–35 °C

Toyama: 35 °C

Kanazawa: 34 °C

Fukui: 35 °C

Tōkai

Será una de las zonas más calurosas del país.

Las prefecturas de Shizuoka, Aichi y Mie permanecen bajo alerta.

Temperaturas:

Shizuoka: 34–35 °C

Nagoya (Aichi): 36–37 °C

Gifu: 37 °C

Tsu (Mie): 35–36 °C

Kinki

El calor continuará siendo muy intenso.

Las alertas afectan a:

Hyōgo

Wakayama

Temperaturas:

Kioto: 36 °C

Osaka: 36 °C

Kōbe: 35 °C

Nara: 36 °C

Wakayama: 34–35 °C

Ōtsu (Shiga): 35 °C

Chūgoku

Persistirá un ambiente muy caluroso aunque sin alertas oficiales en la mayoría de prefecturas.

Temperaturas:

Tottori: 35 °C

Matsue: 34 °C

Okayama: 36 °C

Hiroshima: 35 °C

Yamaguchi: 34 °C

Shikoku

Toda la región permanece bajo Alerta por Golpe de Calor.

Temperaturas:

Tokushima: 35 °C

Takamatsu: 35 °C

Matsuyama: 35 °C

Kōchi: 34–35 °C

Kyūshū

Será una de las regiones con mayor riesgo.

Las alertas comprenden:

Fukuoka

Saga

Ōita

Kumamoto

Miyazaki

Kagoshima

Amami

Temperaturas:

Fukuoka: 35 °C

Saga: 35 °C

Nagasaki: 34 °C

Kumamoto: 36 °C

Ōita: 35 °C

Miyazaki: 34 °C

Kagoshima: 34 °C

Okinawa

El anticiclón favorecerá cielos despejados y fuerte radiación solar.

Las alertas afectan a:

Islas Daitō

Islas Yaeyama

Temperaturas:

Naha: 33 °C

Miyakojima: 33 °C

Ishigaki: 33 °C

Aunque las temperaturas no sean tan elevadas como en Honshū, la humedad extremadamente alta incrementará considerablemente el riesgo de golpe de calor.

¿Qué es la Alerta por Golpe de Calor?

La Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート / Necchūshō Keikai Arāto) es un sistema nacional que Japón utiliza desde 2021.

Se emite cuando el WBGT previsto alcanza 33 o más, un nivel considerado de riesgo muy alto para la salud.

Esta alerta sustituyó a las antiguas advertencias por altas temperaturas y se basa en un criterio mucho más preciso.

¿Qué es el índice WBGT?

El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) o Índice de Calor no depende únicamente de la temperatura.

También considera:

Temperatura del aire.

Humedad.

Radiación solar.

Viento.

Por ello, es el indicador que mejor refleja el estrés térmico que soporta el cuerpo humano.

Cuando el WBGT alcanza niveles de “Peligro”, las actividades físicas intensas deben suspenderse siempre que sea posible.

Recomendaciones de las autoridades

El Ministerio del Medio Ambiente recomienda:

Permanecer en lugares con aire acondicionado.

Beber agua frecuentemente, incluso sin sentir sed.

Reponer sales minerales mediante bebidas isotónicas o alimentos adecuados.

Evitar actividades prolongadas bajo el sol.

Descansar con frecuencia si se trabaja al aire libre.

Vigilar especialmente a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Consultar regularmente el índice WBGT de la zona donde se reside.

Las autoridades recuerdan que el golpe de calor puede afectar a cualquier persona y que actuar con anticipación es la mejor forma de prevenir emergencias médicas.

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