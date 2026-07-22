Japón refuerza el subsidio de luz y gas

Las facturas bajarán en plena temporada de mayor uso del aire acondicionado en agosto

📍Tokio | 22 de julio

Un pequeño respiro llegará a los hogares de Japón en pleno verano. Las tarifas de electricidad y gas correspondientes al consumo de agosto de 2026 bajarán en muchas regiones gracias al aumento temporal de los subsidios del Gobierno japonés, una medida diseñada para amortiguar el impacto del encarecimiento de los combustibles.

Según las estimaciones difundidas a partir de los datos preliminares de comercio exterior anunciados el 22 de julio, un hogar promedio dentro del área de Tokyo Electric Power (TEPCO) pagaría alrededor de 7.843 yenes de electricidad, unos 180 yenes menos que el mes anterior. En el caso del gas, un hogar promedio atendido por Tokyo Gas tendría una factura estimada de 5.437 yenes, aproximadamente 59 yenes menos.

¿Por qué bajarán las facturas?

La explicación está principalmente en el programa extraordinario de apoyo aplicado por el Gobierno para los consumos de julio, agosto y septiembre de 2026.

Japón importa buena parte de los combustibles utilizados para producir energía y la situación en Oriente Medio ha generado preocupación por el aumento de los costos internacionales. El Gobierno decidió intervenir durante los meses de verano, precisamente cuando millones de hogares utilizan con mayor intensidad el aire acondicionado.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) explica que el apoyo se aplica mediante descuentos vinculados al volumen de energía consumido. Para la electricidad residencial de baja tensión, la ayuda pasa de 3,5 yenes por kWh en julio a 4,5 yenes por kWh en agosto. En septiembre volverá a 3,5 yenes por kWh. (Ministerio de Economía Japón⁠)

En el gas urbano, el descuento también aumenta: pasa de 14 yenes por metro cúbico en julio a 18 yenes por metro cúbico en agosto, antes de regresar a 14 yenes en septiembre. (MECI⁠)

Dicho de manera sencilla: agosto será el mes con el apoyo más fuerte de los tres.

Un alivio pensado para el verano japonés

La medida tiene especial importancia porque agosto suele coincidir con temperaturas muy altas y un fuerte incremento del consumo eléctrico.

El propio Gobierno ha explicado que uno de los objetivos es proteger la vida cotidiana durante el verano y permitir que las familias puedan utilizar adecuadamente el aire acondicionado sin que el aumento del consumo se traduzca íntegramente en una factura mucho más elevada. El Ejecutivo calcula que el programa de verano puede representar para un hogar estándar una reducción conjunta de aproximadamente 5.000 yenes en electricidad y gas durante los tres meses de apoyo. (Ministerio de Economía Japón⁠)

Eso no significa, sin embargo, que todas las familias recibirán exactamente esa cantidad.

Atención: 7.843 yenes no será la factura de todo Japón

Este punto es importante para los residentes extranjeros.

Los 7.843 yenes son una estimación correspondiente a un hogar promedio dentro del área de TEPCO. La factura real dependerá de varios factores: empresa contratada, plan tarifario, región, cantidad de electricidad utilizada y tipo de contrato.

Lo mismo ocurre con los 5.437 yenes de Tokyo Gas.

Por eso, una familia que utiliza intensamente el aire acondicionado puede terminar pagando más que el mes anterior aunque exista el subsidio. La ayuda reduce parte del costo, pero no establece una tarifa fija para todos los hogares.

¿Hay que solicitar el subsidio?

En principio, el mecanismo está diseñado para que el descuento sea aplicado a través de las compañías eléctricas y de gas participantes, en función del consumo. El METI autorizó las medidas especiales necesarias para aplicar las reducciones en las tarifas reguladas y señaló que también está prevista la participación de empresas con tarifas libres, incluidas nuevas comercializadoras. (Ministerio de Economía Japón⁠)

Por eso conviene revisar la factura o la página de la compañía contratada para comprobar cómo aparece reflejada la ayuda.

Marco legal y administrativo

Punto Explicación Autoridad responsable 経済産業省 — Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) Período de apoyo Consumo correspondiente a julio, agosto y septiembre de 2026 Base regulatoria Para las tarifas reguladas, el METI aprobó medidas excepcionales conforme a la Ley de Negocios de Electricidad (電気事業法) y la Ley de Negocios del Gas (ガス事業法). (Ministerio de Economía Japón⁠) Electricidad residencial – julio 3,5 yenes/kWh Electricidad residencial – agosto 4,5 yenes/kWh Electricidad residencial – septiembre 3,5 yenes/kWh Gas urbano – julio 14 yenes/m³ Gas urbano – agosto 18 yenes/m³ Gas urbano – septiembre 14 yenes/m³ Forma de aplicación Descuento aplicado mediante las compañías participantes según el consumo Motivo Reducir el impacto del aumento de los costos energéticos y proteger a los hogares durante el verano

Un detalle que puede generar confusión: “consumo de agosto” (8月使用分) no necesariamente significa una factura recibida durante agosto. El programa oficial explica que los períodos de consumo y lectura/facturación pueden extenderse entre meses según la compañía. (MECI⁠)

En pocas palabras

En agosto el Gobierno japonés aumentará temporalmente el descuento por unidad consumida. Para un hogar promedio de la zona de TEPCO, la electricidad se estima en 7.843 yenes, 180 yenes menos que el mes anterior; y en el área de Tokyo Gas, el gas se estima en 5.437 yenes, 59 yenes menos. La cantidad final que pagará cada hogar dependerá de su consumo, contrato y proveedor.

Términos clave para facilitar la comprensión de extranjeros residentes

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