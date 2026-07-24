Japón supera la barrera del calor peligroso

¡No es un verano normal! Japón enfrenta una ola de calor extrema con temperaturas que superan los 40 °C y obligan a reforzar las medidas contra el golpe de calor

📍Tokio | 24 de julio

El verano japonés volvió a mostrar su lado más duro. Este viernes 24 de julio, varias zonas del país vivieron una jornada de calor extremo, con temperaturas que rozaron los 41 °C y pusieron a prueba la resistencia de millones de personas.

Según el ranking oficial de temperaturas máximas, varias ciudades de la región de Tokai (Aichi, Gifu y Mie)registraron valores cercanos o superiores a los 40 °C. Un nivel que ya no es simplemente “un día caluroso de verano”… es una situación que requiere mucha precaución.

Los datos corresponden a valores provisionales (速報値 / sokuhōchi), por lo que podrían cambiar ligeramente después de las verificaciones oficiales.

🌡️ KUWANA MARCA 40,8 °C Y SE CONVIERTE EN EL PUNTO MÁS CALIENTE DE JAPÓN

El lugar donde más subió el termómetro fue:

🥇 Kuwana (桑名市), prefectura de Mie

🔥 40,8 °C

🕒 Registrado a las 14:58 horas

Para entender la magnitud de este dato:

➡️ La temperatura estuvo 8,8 °C por encima del promedio habitual.

Es decir… no hablamos de un simple verano intenso. La diferencia es enorme. El cuerpo humano siente un cambio muy fuerte cuando pasa de una jornada normal de 32 °C o 33 °C a valores cercanos a los 41 °C.

Muy cerca quedaron:

🥈 Mino (美濃市), Gifu

🔥 40,2 °C (14:13)

🥉 Tajimi (多治見市), Gifu

🔥 39,9 °C (14:58)

Además, varias ciudades superaron los 39 °C, una cifra que hace apenas unas décadas era mucho menos frecuente.

Puesto Ciudad Prefectura Temperatura máxima 🥇 1 Kuwana Mie 40,8 °C 🥈 2 Mino Gifu 40,2 °C 🥉 3 Tajimi Gifu 39,9 °C 4 Hachiman (Gujo) Gifu 39,9 °C 5 Toyota Aichi 39,9 °C 6 Shimanto Kochi 39,7 °C 7 Nagoya Aichi 39,7 °C 8 Ibigawa Gifu 39,5 °C 9 Okazaki Aichi 39,5 °C 10 Minokamo Gifu 39,4 °C

☀️ ¿POR QUÉ TOKAI SUFRE TANTO CALOR?

Muchos residentes extranjeros que llegan a Japón se sorprenden porque el verano japonés no es solamente “mucho sol”.

Aquí se combinan varios factores.

🔥 1. Aire caliente atrapado sobre Japón

Un sistema de alta presión atmosférica domina gran parte del país, dejando cielos despejados y muchas horas de radiación solar intensa.

El resultado:

☀️ más sol

⬆️ más calentamiento del suelo

🌡️ temperaturas extremas

🏔️ 2. Las ciudades interiores acumulan calor

Localidades como Tajimi, Mino o Toyota están alejadas del mar.

Durante el día:

el asfalto absorbe calor,

los edificios acumulan energía,

el aire caliente permanece más tiempo.

Por eso algunas zonas interiores pueden registrar temperaturas incluso mayores que áreas costeras.

🏙️ 3. El efecto “isla de calor” en las ciudades

En lugares urbanos como Nagoya, el calor queda atrapado entre:

🏢 edificios

🛣️ carreteras asfaltadas

🚗 vehículos

🌬️ poca circulación de aire

La ciudad absorbe calor durante el día y tarda mucho en liberarlo durante la noche.

Por eso muchas personas sienten que “el calor no se va ni cuando oscurece”.

⚠️ JAPÓN REFUERZA LA PREVENCIÓN CONTRA EL GOLPE DE CALOR

Cuando las temperaturas alcanzan estos niveles, las autoridades japonesas llaman a extremar las medidas contra la 熱中症 (ねっちゅうしょう / necchūshō), el golpe de calor.

Y aquí hay algo importante:

No es simplemente “tener calor”.

Con temperaturas cercanas a los 40 °C, el cuerpo puede tener dificultades para controlar su temperatura interna.

El riesgo aumenta especialmente para:

👵 personas mayores

👶 niños pequeños

☀️ trabajadores al aire libre

🏃 personas que hacen ejercicio intenso

🌍 extranjeros que todavía no están acostumbrados al verano japonés

🥵 CONSEJOS PARA SOBREVIVIR AL VERANO JAPONÉS

💧 1. No espere a sentir sed

Cuando aparece la sed, el cuerpo ya puede estar comenzando a perder demasiados líquidos.

Recomendación:

✅ beber agua regularmente

✅ consumir bebidas con sales minerales como 経口補水液 (けいこうほすいえき / keikō hosui eki)

✅ evitar exceso de alcohol durante días muy calurosos

❄️ 2. Use el aire acondicionado sin culpa

En Japón todavía existe la idea de ahorrar electricidad reduciendo el uso del aire acondicionado.

Pero durante episodios extremos:

Pasar calor dentro de casa no es una demostración de ahorro… puede convertirse en un riesgo.

Mantener una habitación alrededor de:

🌡️ 26–28 °C

puede ayudar.

También son útiles:

ventiladores para mover el aire,

cortinas para bloquear el sol,

función de deshumidificación 除湿 (じょしつ / joshitsu).

b

El periodo más complicado suele ser:

⏰ 11:00 a 16:00 horas

Especialmente en:

calles con mucho cemento,

estaciones,

zonas sin sombra,

lugares con poca ventilación.

Una caminata corta puede sentirse mucho más dura de lo esperado.

🏪 LA EXPERIENCIA DE VIVIR EL VERANO EN JAPÓN

Muchos extranjeros que viven en Japón coinciden en algo:

El problema no es solamente el número del termómetro.

La verdadera dificultad está en la combinación:

🔥 40 °C de temperatura

💧 humedad muy alta

🌙 noches que apenas refrescan

Para alguien acostumbrado a un verano seco, caminar 10 minutos en Tokio, Nagoya o Gifu puede sentirse completamente diferente.

Es ese calor “pesado” que parece quedarse pegado a la piel.

📰 CONCLUSIÓN

Japón vivió otra jornada marcada por el calor extremo, con la región de Tokai como protagonista. Kuwana alcanzó 40,8 °C, mientras ciudades de Gifu y Aichi quedaron peligrosamente cerca de la barrera de los 40 °C.

Para quienes viven en Japón, especialmente aquellos que enfrentan su primer verano japonés, el mensaje es sencillo:

El calor extremo no debe tomarse a la ligera. Cerca de los 40 °C, protegerse no es comodidad… es prevención.

🥵 Mantenerse hidratado, usar correctamente el aire acondicionado y evitar exposiciones innecesarias puede marcar la diferencia.

📌 PALABRAS CLAVE

Japonés Rōmaji Significado 猛暑日 Mōshobi Día de calor extremo (35 °C o más) 酷暑日 Kokushobi Día extremadamente caluroso (40 °C o más) 熱中症 Necchūshō Golpe de calor 気温 Kion Temperatura del aire 最高気温 Saikō kion Temperatura máxima 観測値 Kansoku chi Valor observado 暑さ指数 Atsusa shisu Índice de calor (WBGT)

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