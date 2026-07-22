¿Se viene la revancha con Perú?

La Federación Peruana trabaja en amistosos ante Japón pero todavía no existe un anuncio oficial que confirme el esperado reencuentro

📍Tokio | 22 de julio

La posibilidad de volver a ver frente a frente a las selecciones de Japón y Perú comienza a generar expectativa. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) trabaja en la organización de una gira por Asia como parte de la preparación de la Bicolor hacia las próximas Eliminatorias para el Mundial de 2030.

De acuerdo con información publicada por el diario peruano Trome, el equipo dirigido por el brasileño Mano Menezes tendría en agenda dos amistosos internacionales frente a Japón y Australia, previstos para la fecha FIFA de noviembre de 2026.

La idea sería salir de Sudamérica y medir al nuevo proyecto peruano frente a dos selecciones asiáticas de alto nivel competitivo. Para Perú, además, serían dos reencuentros cargados de antecedentes: Japón goleó 4-1 a la Bicolor en junio de 2023, mientras que Australia eliminó a Perú por penales en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial de Qatar 2022.

¿Japón ya confirmó el partido?

No. Y este punto es importante.

Hasta el 23 de julio de 2026, la 日本サッカー協会 — Nihon Sakkā Kyōkai (JFA) no ha publicado un anuncio oficial confirmando un amistoso contra Perú.

La JFA sí tiene definido un calendario de partidos internacionales para el segundo semestre. Su programación oficial contempla encuentros de SAMURAI BLUE el 24 y 28 de septiembre, además del 1 y 5 de octubre de 2026.

Sin embargo, en la propia página oficial de la federación japonesa, los adversarios de esos cuatro encuentros aparecen todavía como 「対戦国未定」, es decir, “rival por determinar”.

Por ello, actualmente no corresponde presentar un Japón–Perú como partido confirmado. Lo correcto es hablar de una negociación, planificación o posible amistoso, a la espera de un comunicado de las federaciones.

Además, existe otro detalle que todavía necesita aclararse: la información peruana sitúa los posibles amistosos ante Japón y Australia en la fecha FIFA de noviembre, mientras que el calendario masculino publicado actualmente por la JFA muestra sus compromisos locales de septiembre y octubre sin rival confirmado. Esto no descarta que pueda organizarse otro encuentro posteriormente, pero por ahora Japón–Perú no figura oficialmente en el calendario de la JFA.

Perú mira hacia el Mundial 2030

Para la selección peruana, esta posible gira tendría un objetivo principalmente deportivo.

El ciclo de Mano Menezes necesita partidos exigentes para evaluar jugadores, probar sistemas y comenzar a construir una selección competitiva de cara al largo camino hacia el Mundial de 2030.

Japón sería un rival especialmente atractivo. El último enfrentamiento entre ambas selecciones se disputó el 20 de junio de 2023, en Suita, Osaka. Aquella noche, SAMURAI BLUE se impuso 4-1, dejando una dura derrota para la selección peruana.

Tres años después, una eventual revancha tendría un contexto completamente diferente: Perú atraviesa un nuevo proyecto deportivo y Japón continúa consolidándose como una de las principales potencias del fútbol asiático.

Por ahora, entonces, hay expectativa… pero todavía falta la palabra oficial.

Estado de la información al 23 de julio:

🟡 Japón–Perú: posible / en planificación

🟡 Perú–Australia: posible / en planificación

🔴 Confirmación oficial de la JFA: todavía no

🔴 Estadio y horario de Japón–Perú: no confirmados

Fuente: JFA / Trome

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