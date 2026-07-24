Cambia el camino hacia la resistencia permanente

¡Japón endurece el camino hacia la Eijū Kyoka! ingresos y pensión estarán bajo mayor vigilancia

📍 Tokio | 24 de julio

Para miles de extranjeros que llevan años trabajando, pagando impuestos y construyendo su vida en Japón, conseguir la residencia permanente representa uno de los pasos más importantes para asegurar su futuro en el país.

Ahora, ese camino podría volverse considerablemente más exigente.

La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón (出入国在留管理庁) ha elaborado una propuesta para modificar las directrices utilizadas en la evaluación de las solicitudes de 永住許可 (eijū kyoka / permiso de residencia permanente).

Uno de los cambios más importantes estaría relacionado con el dinero.

¿QUÉ QUIERE CAMBIAR JAPÓN?

La propuesta plantea exigir, como regla general, un nivel de ingresos superior al promedio de los hogares japoneses.

Pero no solamente se observaría cuánto gana actualmente el solicitante.

También cobraría mucha más importancia su pensión prevista para el futuro.

Según la propuesta conocida, el monto estimado de pensión debería alcanzar, en principio, un nivel equivalente al que recibiría una persona que, con ese nivel de ingresos, hubiera estado afiliada aproximadamente 30 años al sistema de pensión de empleados —厚生年金 (kōsei nenkin)—.

Aquí existe una diferencia importante: esto no significa simplemente que todo extranjero tenga que demostrar literalmente 30 años ya cotizados alsistema de pensión de empleados —厚生年金 (kōsei nenkin)—.

El punto central sería utilizar ese escenario de 30 años como referencia para evaluar el nivel de la pensión futura del solicitante.

Para muchos residentes extranjeros, esa diferencia será clave a la hora de interpretar correctamente la reforma.

¿QUÉ DICE ACTUALMENTE LA LEY?

La base jurídica se encuentra en la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管難民法).

Para conceder la residencia permanente se consideran tres grandes condiciones:

Japonés Rōmaji Significado sencillo 素行が善良であること sokō ga zenryō de aru koto Tener buena conducta y respetar las leyes 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること dokuritsu no seikei o itonamu ni tariru shisan matawa ginō o yū suru koto Tener recursos o capacidad suficiente para mantener una vida independiente その者の永住が日本国の利益に合すると認められること sono mono no eijū ga Nihonkoku no rieki ni gassuru to mitomerareru koto Que su residencia permanente sea considerada compatible con los intereses de Japón

La reforma apunta especialmente a hacer más estricta la interpretación de los dos últimos puntos.

Hasta ahora, las directrices establecen que el extranjero debe poder mantener una vida estable sin convertirse en una carga pública.

Con la nueva propuesta, esa estabilidad económica tendría parámetros mucho más concretos y exigentes.

INGRESOS DE HOY… PERO TAMBIÉN SEGURIDAD PARA LA VEJEZ

Este es probablemente el cambio conceptual más importante.

La evaluación ya no estaría concentrada solamente en preguntas como:

“¿Puede esta persona mantenerse actualmente?”

También adquiriría importancia otra pregunta:

“¿Tendrá suficientes recursos cuando llegue a la vejez?”

De esta manera, el historial de empleo, los ingresos y la futura pensión podrían convertirse en piezas fundamentales de la evaluación.

Para trabajadores extranjeros que han cambiado varias veces de situación laboral, han pasado períodos fuera delsistema de pensión de empleados —厚生年金 (kōsei nenkin)— o tienen historiales contributivos más complejos, esta modificación podría tener consecuencias importantes.

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR?

Según la propuesta conocida hasta ahora, las nuevas directrices serían modificadas el 1 de octubre de 2026 y su aplicación general comenzaría para las solicitudes presentadas desde abril de 2027.

Sin embargo, existe un punto especialmente importante para quienes están pensando solicitar la residencia permanente próximamente:

el nuevo criterio relacionado con el nivel de ingresos se aplicaría también a solicitudes presentadas desde abril de 2026.

Por eso será fundamental observar la versión definitiva de las directrices y las instrucciones oficiales que publique Inmigración.

NO CONFUNDIR PROPUESTA CON REGLA DEFINITIVA

Este punto merece especial atención.

La información conocida corresponde a una propuesta de revisión de las directrices. Por tanto, no conviene interpretar cada detalle publicado como si ya fuera una norma definitiva aplicada automáticamente a todos los residentes extranjeros.

Además, la residencia permanente japonesa continúa siendo una autorización evaluada individualmente.

Los ingresos, la pensión, el historial de residencia, el cumplimiento tributario y de la seguridad social y otras circunstancias personales pueden formar parte del análisis.

MARCO LEGAL

Aspecto Información Norma 入管難民法 (Nyūkan Nanmin Hō) — Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados Tema 永住許可 (Eijū Kyoka) — Permiso de residencia permanente Autoridad competente 出入国在留管理庁 (Shutsunyūkoku Zairyū Kanrichō) — Agencia de Servicios de Inmigración de Japón Requisito 1 素行が善良であること — Buena conducta y respeto de las leyes Requisito 2 独立の生計を営めること — Capacidad para mantener una vida económicamente independiente Requisito 3 日本国の利益に合すること — Que la residencia permanente sea compatible con los intereses de Japón Cambio propuesto Endurecer principalmente los criterios relacionados con la independencia económica y el interés nacional Nuevos factores económicos Mayor atención al ingreso anual y al monto estimado de la futura pensión Directrices 永住許可に関するガイドライン — Lineamientos utilizados por Inmigración para evaluar las solicitudes de residencia permanente

La residencia permanente permite vivir en Japón sin las restricciones habituales relacionadas con el tipo de actividad y el período de residencia que existen en otros estatus migratorios. Precisamente por esa estabilidad, las autoridades japonesas someten estas solicitudes a una evaluación especialmente cuidadosa.

TÉRMINOS CLAVE

Japonés Rōmaji Español 永住許可 Eijū Kyoka Permiso de residencia permanente 永住者 Eijūsha Residente permanente 出入国在留管理庁 Shutsunyūkoku Zairyū Kanrichō Agencia de Servicios de Inmigración 独立生計要件 Dokuritsu Seikei Yōken Requisito de independencia económica 年収 Nenshū Ingreso anual 厚生年金 Kōsei Nenkin Pensión de empleados 年金 Nenkin Pensión 受給見込額 Jukyū Mikomigaku Monto estimado que se recibirá 永住許可に関するガイドライン Eijū Kyoka ni Kansuru Gaidorain Directrices sobre residencia permanente

Para la comunidad extranjera residente en Japón, el mensaje que deja esta propuesta es claro: la estabilidad económica de largo plazo podría convertirse en un elemento mucho más importante para conseguir la residencia permanente.

Ya no se trataría únicamente de demostrar que una persona puede vivir de manera independiente hoy. Japón quiere mirar también hacia adelante: ingresos, historial contributivo y seguridad económica durante la vejez podrían pesar cada vez más al decidir quién puede establecerse permanentemente en el país.

La directriz oficial vigente ya establece los tres pilares —buena conducta, independencia económica y compatibilidad con los intereses de Japón—, mientras que la información publicada el 24 de julio describe el endurecimiento todavía como un proyecto de reforma. Además, Inmigración ya había anunciado anteriormente otro cambio para abril de 2027 relacionado con la exigencia del período máximo de residencia, por lo que conviene distinguir ambas modificaciones.

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