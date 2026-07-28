Keiko Fujimori voltea la mirada hacia el Japón

La potencia sísmica mundial ofrece su experiencia para enfrentar los riesgos que amenazan al país

📍Lima | 27 de julio / 📍Tokio | 28 de julio

A pocas horas de asumir la Presidencia del Perú, Keiko Fujimori sostuvo una reunión bilateral con el representante especial enviado por el Gobierno de Japón, Horii Iwao, actual ministro de Estado para Asuntos Exteriores y miembro de la Cámara de Consejeros japonesa.

El encuentro tuvo un tema especialmente importante para un país como Perú: cómo prepararse mejor frente a terremotos, inundaciones, lluvias extremas y otros desastres naturales. Según informó la Oficina de la Presidenta Electa, ambos abordaron la gestión del riesgo de desastres, así como la prevención y preparación frente al fenómeno de El Niño.

Japón llega a Lima con una misión especial

La presencia de Horii Iwao no es una visita diplomática cualquiera. El Gobierno japonés decidió oficialmente enviarlo a Lima en calidad de embajador en misión especial para representar a Japón en la ceremonia de investidura presidencial de Keiko Fujimori, programada para este 28 de julio.

Horii es actualmente ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, pertenece al Partido Liberal Democrático y es senador por la prefectura de Nara. Antes de entrar plenamente en la política nacional desarrolló una extensa carrera en la administración pública japonesa. Entre sus antecedentes figura incluso un cargo en la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón, un dato especialmente relacionado con uno de los asuntos tratados en Lima.

En la reunión también estuvieron presentes el embajador japonés en Perú, Tsuyoshi Yamamoto, y Carlos Espá, señalado como futuro ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Fujimori.

¿Por qué Japón puede ser importante para la prevención de desastres en Perú?

Japón y Perú comparten una realidad geográfica que marca profundamente a ambos países: están situados alrededor del Cinturón de Fuego del Pacífico y enfrentan importantes riesgos naturales.

Japón ha acumulado durante décadas experiencia en prevención sísmica, sistemas de alerta, evacuación, infraestructura resistente, educación ciudadana y gestión de emergencias. Para Perú, profundizar la cooperación técnica en estas áreas puede tener especial importancia ante terremotos, tsunamis, huaicos, inundaciones y lluvias intensas.

La conversación adquiere todavía mayor relevancia por la preocupación peruana frente al fenómeno de El Niño, que puede producir un fuerte calentamiento de las aguas del Pacífico y alterar significativamente el régimen de lluvias. En Perú, sus episodios más intensos han estado asociados históricamente con inundaciones, deslizamientos, daños en carreteras, viviendas y agricultura.

Por eso, hablar de prevención antes de una emergencia significa trabajar en cuestiones muy concretas: mapas de riesgo, sistemas de alerta temprana, infraestructura, capacitación de autoridades, evacuaciones y preparación de la población.

Más de 150 años de relaciones entre Japón y Perú

La reunión también tiene un importante componente histórico. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés destacó, al anunciar el envío de Horii a Lima, que Japón y Perú mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de 150 añosy que actualmente son socios estratégicos que han desarrollado cooperación en ámbitos políticos, económicos y culturales.

La relación bilateral tiene además una dimensión humana particular debido a la histórica comunidad japonesa y nikkei en Perú.

Para Tokio, la presencia de Horii en la transmisión presidencial busca precisamente contribuir a profundizar las relaciones bilaterales durante la nueva etapa política peruana. El Consejo de Ministros japonés formalizó su designación como enviado especial para la ceremonia presidencial.

Una agenda que puede traducirse en cooperación concreta

Por ahora, lo informado sobre la reunión corresponde principalmente a los temas abordados. No se ha anunciado públicamente, en las fuentes consultadas, un nuevo acuerdo específico, presupuesto o proyecto bilateral derivado directamente del encuentro.

Sin embargo, colocar la prevención de desastres y El Niño en una de las primeras conversaciones internacionales de Fujimori antes de asumir el cargo muestra la importancia que esta materia podría tener dentro de la relación Perú–Japón durante el nuevo gobierno.

Para miles de peruanos que viven en Japón y conocen de cerca los simulacros, las rutas de evacuación, las alertas sísmicas y la cultura japonesa de prevención, el tema resulta especialmente familiar: Japón no puede evitar los terremotos ni los tifones, pero ha construido durante décadas mecanismos para reducir sus consecuencias.

La gran pregunta será ahora hasta qué punto esa experiencia japonesa podrá transformarse en proyectos concretos de prevención y preparación en Perú.

Fortalecimiento de relaciones

El presidente del Senado, Miguel Torres, recibió al ministro de Estado de Asuntos Exteriores del Japón, Horii Iwao, en un encuentro que reafirmó la histórica amistad entre Perú y Japón y el compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral. 🇵🇪🇯🇵

Durante la reunión, ambas autoridades destacaron la importancia de trabajar conjuntamente frente a desafíos que preocupan al país, entre ellos la inseguridad ciudadana y la prevención y preparación ante los efectos del Fenómeno de El Niño.

“Agradezco el permanente respaldo y la disposición del Japón de seguir acompañando al Perú”, expresó Torres, destacando la cooperación japonesa y los estrechos vínculos que unen a ambas naciones.

Términos clave Japón–Perú

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