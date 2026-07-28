Previsión martes 28 de julio

Japón: martes con dos caras — lluvias intensas en el norte y centro, calor extremo hacia el oeste

📍 Tokio | 28 de julio

Japón tendrá este martes un panorama meteorológico muy contrastado. Mientras Hokuriku, Tohoku, Tokai y parte de Kanto afrontarán un día marcado por nubes y lluvias, el oeste del archipiélago tendrá temperaturas muy elevadas. En Chugoku, Shikoku y Kyushu aparecen máximas de 36, 37 e incluso 38 °C.

El pronóstico también muestra probabilidades de precipitación de 80 %, 90 % y hasta 100 % en numerosas ciudades. Por ello, para quienes viven o trabajan en Japón, será importante comprobar las condiciones locales antes de salir: en algunas zonas el paraguas será indispensable y, en otras, la principal preocupación será protegerse del calor.

Hokkaido: ambiente mucho más fresco

En Hokkaido predominará un tiempo relativamente tranquilo, con una combinación de sol y nubes en buena parte de la isla. Las temperaturas serán claramente inferiores a las registradas en el oeste de Japón.

Wakkanai (稚内) tendrá sol con intervalos nubosos, con 24 °C de máxima y 13 °C de mínima, y 20 % de probabilidad de lluvia. Sapporo (札幌) tendrá nubes y claros, con 25/18 °C y 30 %. En Asahikawa (旭川) se esperan 27/14 °C, con sol y nubes y 30 % de precipitación.

Hacia el este, Abashiri (網走) tendrá 22/14 °C, con sol y nubes y 20 %. Kushiro (釧路) alcanzará solamente 23/18 °C, con tendencia de nubes a sol y 20 %. En el sur, Hakodate (函館) estará nublado, con 25/21 °C y 30 %, mientras Muroran (室蘭) será una de las ciudades más frescas, con cielo nublado, 21/18 °C y 40 %.

Hokuriku: paraguas prácticamente obligatorio

El panorama cambia radicalmente en Hokuriku, donde el pronóstico señala una probabilidad de lluvia del 100 % en todas las ciudades mostradas.

Kanazawa (金沢) tendrá lluvia y nubes, con 29/24 °C. Fukui (福井) comenzará con periodos de sol, pero evolucionará hacia lluvia, con 30/25 °C. Toyama (富山) también pasará del sol a la lluvia, con 29/24 °C.

En Niigata (新潟) se esperan inicialmente claros antes de la llegada de la lluvia, con una máxima de 30 °C y mínima de 23 °C. En esta región conviene salir preparado para precipitaciones aunque durante algunas horas pueda aparecer el sol.

Tohoku: jornada lluviosa de norte a sur

Tohoku presenta otro de los panoramas más inestables del país. La lluvia aparece prácticamente en toda la región.

En Aomori (青森) se esperan nubes y posteriormente lluvia, con 26/20 °C y 80 %. Akita (秋田) tendrá 30/22 °C y 50 %, también con tendencia hacia la lluvia.

Morioka (盛岡) alcanzará 27/20 °C, con 80 % de probabilidad de precipitación. En Yamagata (山形) subirán las temperaturas hasta 29/20 °C, pero la posibilidad de lluvia llegará al 90 %.

Más al sur, Sendai (仙台) tendrá 25/21 °C y 80 %, mientras Fukushima (福島) registrará 28/21 °C y una elevada probabilidad de lluvia del 90 %.

Kanto y Koshin: Tokio también tendrá lluvia

La región metropolitana de Tokio afrontará un martes inestable. Aunque las temperaturas no alcanzarán los valores extremos del oeste del país, el paraguas será importante en numerosas prefecturas.

Tokio (東京) tendrá cielo nublado y posteriormente lluvia, con 30 °C de máxima, 21 °C de mínima y 60 % de probabilidad de precipitación.

En Yokohama (横浜) se esperan nubes y lluvia, 32/24 °C y 50 %. Chiba (千葉) tendrá 31/23 °C y una probabilidad mucho mayor, del 90 %. Saitama (さいたま) llegará a 30/23 °C, con 50 %.

Mito (水戸) registrará 28/22 °C y 70 %, mientras Utsunomiya (宇都宮) tendrá 28/22 °C y una elevada probabilidad de lluvia del 90 %.

Hacia el interior, Maebashi (前橋) tendrá intervalos nubosos y soleados, 27/23 °C y 40 %. Kofu (甲府) alcanzará 32/24 °C, con nubes y lluvia y 80 %. En Nagano (長野) habrá inicialmente sol antes de la llegada de la lluvia, con 29/23 °C y 70 %.

Tokai: hasta 34 °C pese a la lluvia

La región de Tokai tendrá temperaturas elevadas acompañadas por una alta posibilidad de precipitaciones.

Gifu (岐阜) tendrá lluvia y nubes, con 29/26 °C y nada menos que 100 % de probabilidad de precipitación. Nagoya (名古屋) alcanzará 33/27 °C, también con lluvia y nubes y 100 %.

Tsu (津) llegará a 34/26 °C, con nubes evolucionando hacia lluvia y 60 %. En Shizuoka (静岡) se esperan 31/24 °C, lluvia seguida de nubes y una probabilidad del 70 %.

El dato de Nagoya merece atención: una mínima de 27 °C significa que incluso durante las horas nocturnas el ambiente seguirá siendo muy cálido.

Chugoku: Hiroshima alcanza los 38 °C

Aquí aparece uno de los puntos más importantes del pronóstico. Chugoku tendrá calor muy intenso, aunque con diferencias importantes entre la costa del mar de Japón y la zona de Hiroshima-Yamaguchi.

Hiroshima (広島) aparece con la temperatura más alta de todos los mapas: 38 °C de máxima y 27 °C de mínima, cielo soleado y apenas 20 % de probabilidad de lluvia.

Yamaguchi (山口) llegará a 37/25 °C, con tendencia de nubes a sol y 20 %. Okayama (岡山) alcanzará 36/27 °C, con sol y posibilidad posterior de lluvia, 60 %.

En Tottori (鳥取) se esperan 34/25 °C, con sol evolucionando hacia lluvia y 60 %. Matsue (松江) tendrá 33/27 °C, con sol y posterior lluvia y 50 %.

El contraste será fuerte: mientras otras regiones estarán pendientes de precipitaciones, en Hiroshima el principal riesgo meteorológico será el calor extremo.

Shikoku: hasta 37 °C

El calor también será muy fuerte en Shikoku.

Matsuyama (松山) tendrá sol, 35/27 °C y prácticamente ninguna posibilidad de lluvia, con 0 %. Kochi (高知) alcanzará 37/25 °C, también soleado y con apenas 10 %.

Takamatsu (高松) llegará a 37/28 °C, aunque existe 60 % de posibilidad de lluvia después de periodos soleados. Tokushima (徳島) tendrá igualmente 37/28 °C, con transición del sol a la lluvia y 50 %.

Además de las máximas, llaman la atención las mínimas de 28 °C en Takamatsu y Tokushima. El calor, por tanto, podría mantenerse incluso durante la noche y primeras horas de la mañana.

Kinki: mucho calor y posibilidad de lluvia

En Kinki dominará el calor, pero acompañado por condiciones inestables. Prácticamente todas las ciudades incluidas presentan alrededor de 50 a 60 % de probabilidad de precipitación.

Osaka (大阪) tendrá 35/28 °C, con sol inicialmente y posterior lluvia, 60 %. Kobe (神戸) registrará 35/28 °C y 60 %. Kyoto (京都) llegará a 35/26 °C, con lluvia seguida de sol y 60 %.

Nara (奈良) tendrá 35/26 °C y 60 %. Wakayama (和歌山) será la más calurosa de las ciudades mostradas en Kinki, con 36/28 °C y 50 %. Otsu (大津) alcanzará 33/25 °C, con lluvia seguida de sol y 60 %.

Será, por tanto, una combinación incómoda de calor, humedad y posibles lluvias.

Kyushu: sol abrasador y hasta 37 °C

En Kyushu el panorama será mucho más estable y soleado, pero también extremadamente caluroso.

Nagasaki (長崎) tendrá sol, 35/27 °C y 0 % de lluvia. Fukuoka (福岡) alcanzará 36/28 °C, con sol y apenas 10 %. Saga (佐賀) llegará a 37/27 °C y 10 %.

Oita (大分) registrará 37/27 °C y 10 %. Miyazaki (宮崎) también alcanzará 37 °C, con mínima de 26 °C y 10 %.

Kumamoto (熊本) tendrá 37/28 °C, con nubes que darán paso al sol y 20 %. Finalmente, Kagoshima (鹿児島) llegará a 36/27 °C, con cielo soleado y 10 %.

Para los residentes de Kyushu, el problema principal no será la lluvia sino la exposición prolongada a temperaturas cercanas a 37 °C.

Okinawa: calor tropical, pero menos extremo que Kyushu

En Okinawa continuará el ambiente típicamente veraniego, con máximas alrededor de 32 a 34 °C.

Naha (那覇) tendrá sol, 34/28 °C y 40 %. Nago (名護) registrará 33/27 °C, también soleado y con 40 %.

Kumejima (久米島) pasará de lluvia a sol, con 33/27 °C y 50 %. Minamidaito (南大東) tendrá nubes y posterior lluvia, 33/28 °C y 50 %.

Más al sur, Yonagunijima (与那国島) tendrá sol seguido de nubes, 32/27 °C y 20 %. Ishigakijima (石垣島) estará soleado, con 33/27 °C y 40 %, mientras Miyakojima (宮古島) tendrá también sol, 33/27 °C y 40 %.

Un Japón dividido entre paraguas y calor extremo

El mapa nacional del martes deja una imagen muy clara: el norte y buena parte del centro tendrán condiciones inestables, mientras el oeste soportará un calor mucho más intenso.

Entre los valores mostrados destaca Hiroshima con 38 °C. Le siguen numerosas ciudades con 37 °C, entre ellas Yamaguchi, Takamatsu, Kochi, Tokushima, Saga, Oita, Kumamoto y Miyazaki.

Al mismo tiempo, la lluvia será especialmente probable en Hokuriku, donde Kanazawa, Fukui, Toyama y Niigata presentan 100 %, y en sectores de Tohoku, Kanto y Tokai.

Para quienes trabajan al aire libre o tienen que desplazarse durante muchas horas, será un martes para prestar atención a dos riesgos diferentes: lluvias y cambios repentinos del tiempo en unas regiones, y calor intenso con noches muy cálidas en otras.

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