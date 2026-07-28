Alerta por netchūshō en 30 prefecturas

Japón bajo una extensa alerta por golpe de calor: 30 zonas en nivel de riesgo

📍Tokio | 28 de julio

Japón afronta este martes otra jornada de calor potencialmente peligroso. El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón mantienen activa la Alerta por Golpe de Calor — 熱中症警戒アラート (Necchūshō Keikai Arāto) en 30 áreas de pronóstico, concentradas principalmente desde el centro del país hasta el oeste, Kyūshū y Okinawa.

Hay un dato importante para interpretar correctamente el mapa: no se ha emitido la Alerta Especial por Golpe de Calor — 熱中症特別警戒アラート en ninguna región. Es decir, Japón se encuentra ante una situación seria de calor, pero no se ha alcanzado el nivel extraordinario correspondiente a la alerta especial.

La alerta ordinaria se activa cuando se prevé que el índice de calor WBGT alcance 33 o más en al menos uno de los puntos de observación de una determinada área de pronóstico. El WBGT no representa simplemente la temperatura del aire: incorpora factores relacionados con la humedad, radiación solar y ambiente térmico, por lo que permite estimar mejor el estrés que el calor provoca sobre el organismo.

¿Dónde está vigente la alerta?

El patrón de este martes es muy claro: Hokkaidō, Tōhoku y Hokuriku quedan fuera de la alerta, mientras una amplia franja desde Tōkai hacia el oeste aparece coloreada de violeta en el mapa oficial.

Kantō-Kōshin: alerta únicamente para una parte de Tokio

En Kantō-Kōshin, la alerta aparece asociada a Tokio, pero existe una precisión fundamental: el área afectada corresponde a las islas Ogasawara, no a la zona metropolitana de Tokio. La propia información oficial del WBGT señala expresamente que la alerta de Tokio tiene como objetivo las Ogasawara-shotō.

Por lo tanto, residentes de lugares como Shinjuku, Shibuya, Setagaya, Adachi o Hachiōji no deben interpretar el color de “Tokio” como una alerta general para toda la metrópolis.

En Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Nagano y Yamanashi no figura una alerta en el reporte mostrado.

Tōkai: Shizuoka, Aichi y Mie

El calor peligroso alcanza buena parte de Tōkai. Hay alerta para Shizuoka, Aichi y Mie.

Gifu, en cambio, no aparece incluida en la alerta de este reporte.

En Aichi, por ejemplo, el sistema oficial confirma que la prefectura se encuentra bajo alerta por golpe de calor este martes.

Esto implica que actividades prolongadas al aire libre en ciudades como Nagoya y otras zonas de Aichi deben realizarse con especial precaución, especialmente durante las horas centrales del día.

Kinki: toda la región incluida

Una de las situaciones más destacadas se encuentra en Kinki, donde las seis prefecturas que aparecen en el reporte están bajo alerta:

Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara y Wakayama.

Es, por tanto, una de las regiones con mayor extensión territorial sometida al aviso.

En Kyoto, las previsiones oficiales muestran valores WBGT que pueden entrar directamente en la categoría 危険 — kiken — “peligro”, con registros previstos de 31 o superiores durante determinadas horas.

La recomendación para quienes viven o trabajan en Osaka, Kyoto, Kobe, Nara y otras ciudades de Kinki es evitar, siempre que sea posible, permanecer durante mucho tiempo bajo el sol y utilizar aire acondicionado antes de comenzar a sentir síntomas.

Chūgoku: cuatro prefecturas bajo alerta

La alerta continúa hacia el oeste y afecta a:

Okayama, Hiroshima, Shimane y Tottori.

Las cuatro prefecturas aparecen marcadas en el reporte.

La situación significa que buena parte de Chūgoku tendrá condiciones ambientales suficientemente adversas como para elevar considerablemente el riesgo de sufrir necchūshō, especialmente entre personas mayores, niños, trabajadores al aire libre y personas que realizan ejercicio.

Shikoku: alerta en las cuatro prefecturas

También aparece completamente cubierta Shikoku:

Tokushima, Kagawa, Ehime y Kōchi están bajo alerta.

Aquí la recomendación no es simplemente “beber más agua”. Las autoridades japonesas insisten en permanecer en ambientes frescos, utilizar correctamente el aire acondicionado, descansar con frecuencia y reponer tanto líquidos como sales minerales.

Kyūshū: seis prefecturas

La extensa zona denominada oficialmente Kyūshū Hokubu, que incluye Yamaguchi, presenta alerta en:

Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga y Kumamoto.

Esto coloca prácticamente a todo el norte y centro de Kyūshū dentro del área de riesgo.

Quienes trabajan en construcción, agricultura, reparto, limpieza, fábricas calurosas o cualquier actividad exterior deberían prestar especial atención al WBGT local y aumentar la frecuencia de los descansos.

Más al sur, la alerta también está activa en Miyazaki .

En Kagoshima, el reporte divide administrativamente la información en dos áreas y ambas aparecen bajo alerta: Kagoshima, excluyendo la región de Amami, y la región de Amami.

Por ello, en términos de prefecturas, prácticamente todo Kagoshima queda cubierto por la advertencia, aunque el sistema oficial contabiliza separadamente esas dos áreas meteorológicas.

En Miyazaki, por ejemplo, las previsiones oficiales muestran que el WBGT puede alcanzar alrededor de 32, correspondiente al nivel de peligro.

Okinawa: alerta en tres áreas, con una excepción

En Okinawa existe una particularidad.

La alerta está activa para:

Okinawa-hontō, es decir, la región de la isla principal de Okinawa; Daitō-jima, correspondiente a las islas Daitō; y Yaeyama, en el extremo suroeste del archipiélago.

Sin embargo, Miyakojima no aparece bajo alerta en el reporte presentado.

Esta división es importante porque Okinawa no se evalúa como una única zona meteorológica: las condiciones pueden variar considerablemente entre la isla principal, Miyako, Yaeyama y Daitō.

¿Qué regiones no tienen alerta?

El contraste con el norte del país es considerable.

Hokkaidō no presenta alerta en ninguna de sus ocho áreas meteorológicas mostradas: Sōya; Kamikawa-Rumoi; Ishikari-Sorachi-Shiribeshi; Abashiri-Kitami-Monbetsu; Kushiro-Nemuro; Tokachi; Iburi-Hidaka; y Oshima-Hiyama.

Tampoco aparecen alertas en Tōhoku: Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Yamagata y Fukushima.

En Hokuriku, Niigata, Toyama, Ishikawa y Fukui tampoco están incluidas.

Esto no significa que en esas prefecturas no pueda hacer calor o que exista riesgo cero de golpe de calor. Significa únicamente que no cumplen en este reporte las condiciones necesarias para la emisión de la alerta oficial.

30 áreas bajo alerta, pero ninguna en alerta especial

El balance oficial mostrado es de 30 áreas meteorológicas con 熱中症警戒アラート y cero áreas con 熱中症特別警戒アラート.

Es importante diferenciar ambos conceptos. La Alerta por Golpe de Calor advierte de un aumento importante del riesgo para la salud. La Alerta Especial, que hoy no está vigente, corresponde a una situación mucho más excepcional, cuando se prevén condiciones de calor extremo de gran extensión capaces de provocar daños graves para la salud pública.

El WBGT es más importante que mirar únicamente el termómetro

Durante estas jornadas, observar solamente que el teléfono marque 34 °C, 35 °C o 37 °C puede resultar insuficiente.

El 暑さ指数 — Atsusa Shisū, conocido internacionalmente como WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), permite valorar el estrés térmico considerando las condiciones ambientales. En la clasificación oficial japonesa, 31 o más corresponde a “危険 — peligro” para las actividades cotidianas.

La alerta oficial, por su parte, utiliza como criterio de emisión la previsión de valores WBGT todavía más elevados en las áreas correspondientes.

¿Qué deben hacer los residentes?

Las autoridades piden considerar la alerta como una advertencia que requiere cambiar el comportamiento durante el día. Siempre que sea posible, hay que permanecer en habitaciones climatizadas y no esperar a sentirse mal para encender el aire acondicionado.

También se recomienda beber agua regularmente, reponer sales cuando sea necesario y hacer pausas frecuentes. Las actividades físicas y deportivas deberían suspenderse cuando el WBGT alcance niveles peligrosos.

La atención debe ser todavía mayor con personas mayores, bebés y niños pequeños, así como con quienes padezcan dificultades para regular su temperatura corporal. Incluso dentro de una vivienda puede producirse un golpe de calor si la habitación permanece cerrada y alcanza temperaturas elevadas.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 熱中症 Necchūshō Golpe de calor / enfermedad por calor 熱中症警戒アラート Necchūshō Keikai Arāto Alerta por golpe de calor 熱中症特別警戒アラート Necchūshō Tokubetsu Keikai Arāto Alerta especial por golpe de calor 暑さ指数 Atsusa Shisū Índice de calor WBGT 危険 Kiken Peligro 厳重警戒 Genjū Keikai Precaución extrema 警戒 Keikai Precaución / alerta 水分補給 Suibun Hokyū Hidratación / reposición de líquidos 塩分補給 Enbun Hokyū Reposición de sales 熱中症対策 Necchūshō Taisaku Medidas contra el golpe de calor

©️2026 Noticias Nippon